Убитого после слов «Слава Украине!» солдата опознали сослуживцы и сестра

Украинский военный, видео с убийством которого распространилось вчера в социальных сетях, – это, по предварительным данным, Тимофей Шадура. Об этом сообщила 30-я отдельная механизированная бригада имени князя Константина Острожского, в которой он служил.

41-летний Шадура считается пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года после боевых действий в районе Бахмута, сообщила бригада. Сейчас его тело находится оккупированной территории – личность окончательно установят после возвращения тела и проведения необходимых экспертиз, уточнили сослуживцы убитого.

Ранее украинская журналистка София Кочмар-Тимошенко процитировала слова сестры Шадуры: «Сто процентов – это мой брат. Это его глаза, голос и то, как он курил сигарету».

Журналист Юрий Бутусов называет другое имя расстрелянного в упор мужчины – Александр Игоревич Мациевский. Бутусов рассказывает историю жизни Мациевского: он был снайпером, в феврале его захватили в плен под Соледаром. Мужчина не был профессиональным военным, он записался в ВСУ добровольцем после начала вторжения России.

Вчера в телеграме было опубликовано видео, на котором украинского военного, курящего сигарету, расстреливают в упор после его слов «Слава Украине!». Украина начала расследование по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Россия видео не комментировала.