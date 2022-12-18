«Убийцы, вы разбомбили его» - написали на сердечке «Мариуполь» в Петербурге

На инсталляции в виде сердца с надписью «Мариуполь» по Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, установленной около недели назад, неизвестные нанесли надпись черными буквами: «Убийцы, вы сами его разбомбили. Иуды».

После этого, как утверждается, инсталляцию начали разбирать. Видео, на котором видна надпись и рабочие, разбирающие «сердце», опубликовал телеграм-канал «Осторожно. Новости». Власти пока ситуацию не комментировали.

Город Мариуполь в Донецкой области Украины был взят российскими войсками в мае 2022 года после почти трех месяцев ожесточенных боев. При штурме города значительная часть домов и других объектов была разрушена. Точное число погибших неизвестно, по оценкам, оно исчисляется тысячами или даже десятками тысяч. Украина и международные правозащитные организации обвиняют Россию в многочисленных совершенных в Мариуполе военных преступлениях, таких как обстрел роддома и удар по Драматическому театру, где находились люди. Минобороны России называет эти обвинения «фейками». Многие жители Мариуполя были вынуждены выехать в Россию - другие пути были перекрыты. Власти Украины считают это насильственной депортацией. В городе до сих пор перебои со светом, теплом и водоснабжением, люди продолжают жить в полуразрушенных домах.

Вскоре после оккупации Мариуполя власти Санкт-Петербурга объявили, что Петербург и Мариуполь будут «городами-побратимами». Утверждается, что Петербург курирует гуманитарную помощь Мариуполю. Установленная на Дворцовой площади инсталляция изображала два переплетенных сердца - большое с надписью «Санкт-Петербург» и маленькое с надписью «Мариуполь». Утверждается, что проект «Двойные сердца» утвердил губернатор Александр Беглов, а ранее подобная инсталляция появилась в городском саду Мариуполя.