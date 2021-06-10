УЕФА обязал сборную Украины убрать с формы слоган «Героям слава»

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал от сборной Украины по футболу убрать слова "Героям слава" из слогана на форме, сообщает Sports.ru.

Новая форма сборной Украины по футболу ранее вызвала возмущение в России. На футболках были изображены границы Украины с Крымом и надписи "Слава Украине – Героям слава". Так сборная планировала выступать на Чемпионате Европы.

В УЕФА сообщили, что карта Украины на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признает соответствующие границы государства.

Слоган "Слава Украине", нанесенный на воротник, останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический. При этом слова "Героям слава" из слогана Украина должна убрать с формы.

Госдума России, МИД и российские спортсмены ранее призвали УЕФА запретить форму, а официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала это "отчаянной художественной акцией".