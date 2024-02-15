Уголовный процесс над Дональдом Трампом начнется 25 марта

Первый в истории США уголовный процесс над бывшим президентом начнется 25 марта. Уголовный суд Манхэттена в Нью-Йорке отклонил просьбу Дональда Трампа прекратить рассмотрение дела по обвинениям в финансовых махинациях при выплатах порноактрисе Сторми Дэиэлс.

Адвокаты Трампа во время сегодняшнего заседания настаивали на прекращении дела или отсрочке. По мнению защитников, в суде Нью-Йорка не удастся провести справедливый процесс, а присяжные не будут беспристрастными.

Кроме того, представители Трампа заявили, что судебный процесс на фоне президентской предвыборной гонки в США повлияет на праймериз и станет вмешательством в избирательный процесс.

Судья отклонил все доводы защиты.

Трамп в разговоре с журналистами в очередной раз заявил, что никаких преступлений не совершал.

По данным следствия, перед выборами 2016 года Трамп через адвоката выплатил Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов, чтобы она молчала о сексе с ним.

Выплата незаконной не была, но оформлена она была как плата Трампа адвокату за юридические услуги. В штате Нью-Йорк это считается фальсификацией отчетности.

Адвокат Трампа Майкл Коэн в 2018 году по делу о фальсификации получил три года тюрьмы. Трампу, занимавшему тогда пост президента, обвинений не предъявляли.

Процесс в Нью-Йорке станет первым из четырех уголовных дел, возбужденных в отношении бывшего президента.

4 марта в Вашингтоне планировался суд о заговоре с целью отмены результатов выборов и роли Трампа в штурме Капитолия, но окончательное решение о процессе должен принять Верховный суд. Трамп заявлял, что что у него иммунитет, так как он действовал в официальном статусе президента до и во время штурма Капитолия своими сторонниками 6 января 2021 года.

Рассмотрение дела о хранении Трампом секретных документов запланировано на май.

В августе власти штата Джорджия намерены начать процесс о предполагаемой попытке Трампа изменить результаты президентских выборов в штате в 2020 году.