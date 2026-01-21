Уиткофф и Кушнер собираются в четверг в Москву на встречу с Путиным

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и другой представитель Дональда Трампа Джаред Кушнер в четверг на этой неделе намерены отправиться в Москву, чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Об этом Уиткофф сказал в интервью CNBC. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что встреча запланирована.

По словам Уиткоффа, о встрече попросила российская сторона. Он отметил, что это важный факт в контексте обсуждения мирного урегулирования в Украине.

Накануне Уиткофф и Кушнер встретились с швейцарском городе Давос с представителем Путина Кириллом Дмитриевым. Обе стороны назвали встречу позитивной. Представители США ранее встречались также с украинской делегацией. По словам Уиткоффа, ещё одна встреча пройдёт вечером в среду.

Ранее уже сообщалось, что Уиткофф и Кушнер до конца января намерены побывать в Москве, но даты не назывались.

Спецпосланник Трампа Уиткофф в прошлом году не раз посещал Россию и встречался с Путиным. Во время последнего визита его сопровождал и Кушнер. В последние месяцы стороны обсуждают мирный план США, в котором изначально было 28 пунктов. Ряд его пунктов называла неприемлемыми Украина, другие - Россия.

За последние недели, как сказал Уиткофф CNBC, был достигнут «большой прогресс». Он отметил, что последним крупным нерешённым вопросом остаётся вопрос территорий. По словам Уиткоффа, есть «очень хорошие идеи» по этому вопросу, которые, по его оценке, могли бы принести результат. На прямой вопрос о том, считает ли он, что Владимир Путин готов к заключению мирных договорённостей, Уиткофф ответил утвердительно.

Российские представители, включая Путина, называют условием любых мирных соглашений передачу под российский контроль всей территории Донбасса - Донецкой и Луганской областей - а также возражают против присутствия в Украине военных из стран НАТО. Есть и другие требования. Киев не согласен с передачей не оккупированных ещё Россией районов Донбасса под контроль России и настаивает на гарантиях безопасности, включая и возможность размещения в Украине военных союзных стран.

Переговоры проходят на фоне интенсификации боевых действий - если на фронте продвижение российских войск замедлились, то удары по Украине с воздуха в последнее время усилились, это привело к масштабным перебоям с электричеством и теплом в ряде городов, включая Киев.