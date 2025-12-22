Уиткофф назвал конструктивными переговоры с Дмитриевым во Флориде

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после двух дней переговоров с российской делегацией в Майами охарактеризовал их как «продуктивные и конструктивные», практически дословно повторив свое заявление об итогах предшествовавших им встреч с украинской делегацией.

Как следует из заявления Уиткоффа, опубликованного в его аккаунте в Х, вместе с ним США в переговорах представляли зять Дональда Трампа Джаред Кушнер и представитель администрации Джош Грюнбаум.

«Россия по-прежнему привержена делу достижения мира в Украине. Россия высоко ценит усилия и поддержку Соединенных Штатов в урегулировании украинского конфликта и восстановлении глобальной безопасности», — добавил Уиткофф.

Спецпосланник Кремля Кирилл Дмитриев намекнул на возможную встречу РФ и США в Москве после переговоров в Майами.

«Спасибо, Майами. В следующий раз: Москва», — отметил он. К публикации прикреплена фотография, на которой Дмитриев запечатлен в футболке с надписью «Next time in Moscow» («В следующий раз в Москве») и подписью президента России Владимира Путина.

Встрече российской и американской делегаций в Майами предшествовали три дня переговоров представителей США и Украины, по итогам которых Уиткофф также заявил, что Киев остается приверженным делу достижения мира. Со слов Уиткоффа известно, что с представителями Киева американцы обсуждали четыре документа, в том числе сам мирный план из 20 пунктов, документ о гарантиях безопасности США для Украины и план дальнейшего экономического развития Украины, передает Би-би-си.

СМИ ранее писали, что в ходе переговоров о мирном плане нерешенными по-прежнему остаются территориальные вопросы. США, Украина и страны Евросоюза отмечали, что достигли договоренностей о гарантиях безопасности Украины, но Москва пока не высказывалась по этому поводу. Постоянный представитель США при НАТО Мэтт Уитакер перед переговорами говорил, что процесс вышел на завершающую стадию, для решения ключевых вопросов «всем необходимо закатать рукава» и шансы на достижение мирного соглашения имеются.