Указ Байдена: поменьше вкладываться в развитие Китая

Президент США Джо Байдена своим указом уполномочил министра финансов США запрещать или ограничивать определенные американские инвестиции в передовые китайские научно-исследовательские проекты.

В своем письме в Конгресс Джо Байден заявил, что вводит чрезвычайные меры в связи с угрозой продвижения таких стран, как Китай, «в области чувствительных технологий», имеющих большое значение для расширения военных, разведывательных и наблюдательных возможностей, а также возможностей в киберпространстве.

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер дал высокую оценку распоряжению Байдена, отмечает «Голос Америки». Слишком долго американские деньги способствовали росту китайских вооруженных сил, заявил Шумер.

Указ Байдена направлен на сдерживание участия американских капитала и специалистов в разработке технологий для военной модернизации Китая и, одновременно, для подрыва национальной безопасности США, отмечает «Голос Америки».