Украина больше не будет бойкотировать соревнования с атлетами из России

Украина разрешила своим спортсменам участвовать в соревнованиях, в которых также участвуют атлеты из России и Беларуси под нейтральными флагами. Это следует из приказа Министерства молодёжи и спорта Украины.
Украинским спортсменам было запрещено принимать участие в таких состязаниях с апреля 2023 года. Последний случай произошёл накануне на чемпионате мира по фехтованию: украинский шпажист не вышел на поединок с россиянином.
После этого власти Украины смягчили запрет. Теперь он действует только для тех соревнований, в которых россияне и белорусы используют национальную символику или публично выражают принадлежность к своим странам.
- Ранее МОК рекомендовал допустить до международных соревнований российских и белорусских спортсменов в одиночных соревнованиях в нейтральном статусе. Несколько стран Евросоюза выступили против такого решения.
- 13 июля стало известно, что Россия и Беларусь не получат в положенный срок приглашение на Олимпийские игры в Париже, которые пройдут летом 2024 года.