Украина больше не будет бойкотировать соревнования с атлетами из России

Украина разрешила своим спортсменам участвовать в соревнованиях, в которых также участвуют атлеты из России и Беларуси под нейтральными флагами. Это следует из приказа Министерства молодёжи и спорта Украины.

Украинским спортсменам было запрещено принимать участие в таких состязаниях с апреля 2023 года. Последний случай произошёл накануне на чемпионате мира по фехтованию: украинский шпажист не вышел на поединок с россиянином.

После этого власти Украины смягчили запрет. Теперь он действует только для тех соревнований, в которых россияне и белорусы используют национальную символику или публично выражают принадлежность к своим странам.