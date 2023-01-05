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Украина: город Бахмут разрушен более чем на 60%
Город Бахмут в Донецкой области Украины, который несколько месяцев пытаются взять российские войска, разрушен более чем на 60%. Об этом сказал в эфире украинского национального телемарафона глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко.
Большая часть мирных жителей уехала из города, однако некоторые из них там всё же остаются. По словам Кириленко, в среду при российском обстреле в Бахмуте погибли две женщины.
"Какие бы попытки войти в город ни предпринимал противник, ему не удается продвинуться. Какие бы успехи они ни имели, они были отброшены на прежние позиции за пределы города", - сказал Кириленко. Об "успехах" защитников Бахмута заявил в вечернем обращении в среду также президент Украины Владимир Зеленский. Ранее он посещал город и называл его "фортецией", то есть крепостью. Генштаб Украины в своей сводке также сообщил, что в ходе последних боёв российские военные были выбиты за пределы городской застройки.
По сообщениям западных аналитиков, в частности из Института изучения войны (ISW), российское командование в последнее время ослабило натиск на Бахмут и усилило его на другом направлении - в районе города Соледар, где, однако, прорвать фронт также не удаётся.
Источники с обеих сторон конфликта называют Бахмут (в 1924—2016 годах официально именовавшийся Артёмовск) одной из самых напряжённых точек на линии фронта, где обе стороны несут значительные потери. Глава "ЧВК Вагнера", бойцы которой участвуют в штурме Бахмута, Евгений Пригожин, заявлял, что украинские военные создали в городе "500 линий обороны". Комментирующий события на фронте бывший полевой командир сепаратистов "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) отмечает, что "на участке фронта Соледар-Бахмут ЧВК "Вагнер" (основная ударная сила) и взаимодействующие части ВС РФ продолжали "разбивать лоб" о сплошные укрепления противника". Минобороны России официально о последних событиях в районе Бахмута не сообщало.
- Президент России Владимир Путин, заявляя ранее, что так называемая специальная военная операция в Украине идёт по плану, не раз говорил, что российские войска продвигаются медленно, поскольку не штурмуют украинскую линию обороны "в лоб". На деле, речь часто идёт именно о лобовых наступлениях, в ходе которых артиллерийским огнём разрушаются городские кварталы. Значительные разрушения, в частности, были причинены ранее взятым российскими войсками городам Попасная и Северодонецк в Луганской области. Бахмут российские войска пытаются взять уже почти полгода.
Другие новости дня
Михаил Cаакашвили поблагодарил участников акции #SaveMisha
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили поблагодарил участников акции в свою поддержку. Слова благодарности опубликованы на его фейсбук-странице – на грузинском, украинском, русском и английском языках.
Особую благодарность Саакашвили выразил организаторам акции #SaveMisha – российскому оппозиционеру, юристу и правозащитнику Марку Фейгину и советнику Офиса президента Украины Алексею Арестовичу.
Как сообщалось ранее, в Грузии и более чем в 20 странах мира в среду прошли пикеты в поддержку Саакашвили. Демонстранты требовали немедленно отпустить бывшего президента Грузии из-под стражи в связи с ухудшением состояния его здоровья.
Фотографии акций протеста, которые прошли, в частности, в Армении, Латвии, Украине, Германии, Чехии, Болгарии, Польше, Молдове и ряде других стран, включая Австралию, опубликовал российский оппозиционный общественный деятель Марк Фейгин. Недавно он получил от Саакашвили, который сейчас находится в гражданской клинике в Тбилиси, записку, в которой бывший президент Грузии обвинил власти России в своем отравлении.
Несколько человек пришли на акцию и у секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России.
В Грузии митинги прошли в Тбилиси и ряде других городов, в том числе и в поселке Чорвила, где родился основатель правящей партии миллиардер Бидзина Иванишвили, оппонент Саакашвили, которого сторонники бывшего президента считают ответственным за его уголовное преследование. Сторонники Саакашвили пытались устроить шествие, но группа местных жителей, поддерживающих Иванишвили, преградила им путь. После стычек под надзором полиции демонстрантам пришлось покинуть поселок.
9 января суд в Тбилиси должен вернуться к рассмотрению ходатайства адвокатов Саакашвили, которые добиваются для него разрешения пройти лечение в одной из европейских клиник.
Бывший президент Грузии, который сейчас является гражданином Украины, был арестован в Тбилиси осенью 2021 года после тайного возвращения в страну.
«Лексус» Бибилова со знаком Z спровоцировал скандал в Цхинвали
Сотрудники югоосетинской Госавтоинспекции 2 января остановили автомобиль «Лексус» экс-президента самопровозглашенной республики Анатолия Бибилова с номерным знаком Z. Как сообщили интернет-ресурсы, приближенные к бывшему югоосетинскому лидеру, сотрудники «были вынуждены выполнить приказ» действующего президента Алана Гаглоева и «попросили экс-президента удалить знаки российской спецоперации с автомобиля».
«Бибилов четко и ясно дал понять, что никому не позволит снимать символы борьбы с неофашизмом с его авто и представители МВД вынуждены были согласиться с его принципиальной позицией», – говорилось в сообщении.
Ресурсы, приближенные к Бибилову, также писали, что установить «красноречивый знак Z» вместо автомобильных знаков ему позволила российская сторона. Кроме того, сообщается, что с таким же номером в России передвигается глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
Ряд российских и югоосетинских телеграм-каналов усмотрел в инциденте «русофобию». Некоторые поинтересовались: «Что будет потом? Запрет символа Z на законодательном уровне?»
Глава югоосетинского МВД прокомментировал ситуацию в эфире ГТРК «ИР». Валерий Газзаев говорит, что «автотранспортное средство в течение нескольких дней передвигалось по улицам города с регистрационными знаками неустановленного образца». По его словам, согласно действующим нормативным документам, «номер должен быть соответствующим образом зарегистрирован и иметь соответствующие регистрационные знаки».
Газзаев рассказал, почему Бибилову, несмотря на нарушение, позволили передвигаться на автомобиле со знаком Z.
«Лицо, передвигавшееся на указанном автотранспорте, является специальным субъектом и обладает неким иммунитетом. Было принято решение не препятствовать их дальнейшему передвижению», – сказал Газзаев.
Он говорит, что информация, якобы югоосетинское руководство выступает против российской «специальной военной операции», не соответствует действительности.
«Весь югоосетинский народ с самых первых дней в полной мере поддерживает специальную военную операцию, проводимую Российской Федерацией», – отметил Газзаев, добавив, что Алан Гаглоев недавно лично находился в зоне «СВО», а сотрудники силовых ведомств доставляют военнослужащим гуманитарную помощь.
- Во втором туре президентских выборов в мае прошлого года Анатолий Бибилов проиграл оппозиционеру Алану Гаглоеву. С тех пор Бибилов довольно часто появляется в зоне проведения российской «СВО» в Донецкой области Украины.
Глава ПЦУ впервые проведёт богослужение в соборе Киевской лавры
Предстоятель автокефальной Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний 7 января планирует провести рождественское богослужение в Свято-Успенском соборе Киево-Печерской Лавры. Об этом сообщила пресс-служба ПЦУ.
Этот собор до конца прошлого года находился в аренде у другой религиозной организации - Украинской православной церкви (УПЦ), которая только в прошлом году, после начала российского широкомасштабного вторжения в Украину, заявила о своей независимости от Московского патриархата. Министерство культуры Украины перед Новым годом расторгло с УПЦ договоры аренды двух храмов на территории лавры. При этом храмы не переданы и ПЦУ. В сообщении ПЦУ подчёркнуто, что церковь получила соответствующее разрешение на проведение богослужения в соборе 7 января.
На территории Киево-Печерской лавры зарегистрированы монастыри как УПЦ, так и ПЦУ, однако до последнего времени большую часть её территории использовала именно УПЦ. Если богослужение 7 января состоится, это будет первый случай, когда литургия украинской автокефальной церкви пройдёт в Успенском соборе Лавры.
Руководство ПЦУ активно выступает против российской агрессии. УПЦ также её осудила. Ряд её священников и иерархов, в особенности на оккупированных российской армией территориях, однако, власти Украины подозревают в коллаборационизме. В последние недели во многих приходах УПЦ прошли обыски, несколько иерархов были включены в санкционные списки, а в Верховной раде рассматриваются законопроекты о возможном запрете религиозной организации. Представители властей призывают УПЦ окончательно порвать с Москвой.
- Утром 5 января Московская патриархия распространила от имени патриарха Кирилла призыв к так называемому рождественскому перемирию с полудня 6 января до полуночи в ночь на 8 января, "чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова". Реакции российских и украинских властей на это обращение пока нет. В Украине Кирилла и РПЦ обвиняют в поддержке войны; предстоятель РПЦ неоднократно обвинял власти Украины и страны Запада в развязывании конфликта, а также благословлял российских военных, заявляя при этом, что он выступает за мир.
Экс-глава югоосетинского Минобороны был ранен на войне в Украине
Машина экс-министра обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия Владимира Пухаева подорвалась на фугасе в Украине. Об инциденте, произошедшем в зоне т.н. «специальной военной операции», сообщил североосетинский общественный деятель Артур Хадзарагов.
«Боевая машина Владимира Пухаева во время выполнения боевого задания подорвалась на вражеском фугасе. Желаю своему дорогому брату скорейшего выздоровления», – сообщил он.
«Ещё не встал на ноги, но готов снова ехать на передовую», – добавил Хадзарагов.
Позже агентство «Рес» сообщило, что инцидент произошёл 20 декабря. На данный момент Владимир Пухаев находится дома и его здоровью ничего не угрожает, сказано в сообщении.
- Владимира Пухаева министром обороны назначил экс-президент Анатолий Бибилов 18 апреля прошлого года – незадолго до второго тура президентских выборов, в котором победу одержал Алан Гаглоев. Новый югоосетинский лидер уволил Пухаева 12 августа.
- В июне прошлого года Владимир Пухаев возглавил югоосетинскую федерацию футбола.
- По информации из открытых источников, на войне в Украине погибли как минимум 20 уроженцев Южной Осетии. Это – российские военнослужащие и добровольцы: Владимир Козаев, Марат Джиоев, Ремик Каджаев, Алан Дудаев, Олег Алборов, Ацамаз Джиоев, Ацамаз Бестаев, Роланд Цховребов, Алан Багаев, Алан Тедеев, Алим Лохов, Инал Кортиев, Андрей Бакаев, Руслан Бесаев, Руслан Казиев, Радислав Хугаев, Роберт Кулумбегов, Ахмат Засеев, Альберт Джуссоев и Иван Елбакиев.
Пригожин сообщил о снятии судимости с воевавших в Украине заключённых
Первая группа российских заключённых, завербованных «ЧВК Вагнера» для участия в войне в Украине, завершила полугодовой контракт. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на основателя ЧВК Евгения Пригожина. По его словам, с заключённых сняли все судимости.
Как отмечает агентство со ссылкой на «ЧВК Вагнера», в первой группе бывших заключённых около 20 человек. Их имена не называются, за что их осудили, не сообщается. О снятии судимостей известно лишь со слов Пригожина, как оно могло быть оформлено юридически – неясно.
РИА «Новости» также опубликовало видео, на котором Пригожин жмёт руки людям в камуфляжной форме и поздравляет их с «отработкой контракта».
На вопрос о том, чем завершившие контракт с «ЧВК Вагнера» заключённые теперь будут заниматься, они ответили, что собираются «вернуться обратно, доделать то, что начали», потому что это уже «не работа, это жизнь».
На видео Пригожин призывает бывших заключённых, часть из которых сидят перед ним с костылями и в инвалидных колясках, «много не бухать», «наркотики не употреблять», «баб не насиловать» и «не бедокурить».
В декабре в Новошахтинске в Ростовской области был задержан завербованный в «ЧВК Вагнера» заключённый, перешедший российскую границу и открывший огонь по полицейским. Он заявил, что заблудился и принял российских полицейских за украинских военных.
В ноябре стало известно, что бойцы «ЧВК Вагнера», предположительно, убили ранее завербованного Пригожиным заключённого Евгения Нужина, который попал в украинский плен.
Известно о нескольких случаях гибели в Украине заключённых, осуждённых ранее в России к длительным срокам заключения, в том числе за убийства.
- «ЧВК Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, принимающее участие в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Бойцов компании подозревают в совершении многочисленных военных преступлений, в том числе – во внесудебных казнях. Создатель и спонсор ЧВК Евгений Пригожин не отрицает их, хотя прямыми словами и не признаёт.
- Весной, после нескольких военных поражений российской армии на территории Украины, «ЧВК Вагнера» и лично Пригожин начали вербовать в свои ряды российских заключённых и отправлять их на войну. Осуждённые, которые соглашаются принять участие в боевых действиях, должны, по словам Пригожина, полгода пробыть на передовой, им под угрозой расстрела запрещено отступать и сдаваться в плен. Тем, кто через полгода останутся живыми, обещают помилование. По оценкам американской разведки, в данный момент в боевых действиях на территории Украины участвуют около 40 тысяч российских заключённых. «ЧВК Вагнера» участвует в боях на самом напряжённом участке фронта – в районе Бахмута в Донецкой области.
- Во многих случаях речь идёт о людях, осуждённых за насильственные преступления, в том числе бандитизм и убийства. Эти люди получают доступ к огнестрельному оружию и армейской технике. Это, как и создание частных военных компаний, не предусмотрено российскими законами.
Начало следствие по факту возможного насилия над экс-главой МВД Грузии
МВД Грузии начало расследование по факту возможного насилия над бывшим министром внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили. Как пишет грузинская служба Радио Свобода, дело возбуждено на основании информации, распространенной СМИ.
Ранее телекомпания «Рустави 2» сообщила, что второго января в одной из аптек тбилисского района Ваке произошла потасовка между Вано Мерабишвили и Гигой (Гигиша) Шарашидзе — зятем известного певца Гии Гачечиладзе (Уцноби).
Журналисты отметили, что физическое противостояние подтвердил Шарашидзе, пообещавший в случае необходимости предоставить следствию подробности эпизода.
«Между мной и Вано Мерабишвили в аптеке произошла потасовка. Я даже не могу назвать это потасовкой, потому что Вано Мерабишвили сбежал в первые секунды. Учитывая большой интерес общественности, я посчитал себя обязанным. Я не прячусь от следствия и не пытаюсь избежать ответственности. В случае необходимости отвечу на все вопросы правоохранительных органов», — цитирует Шарашидзе издание СОВА.
- Ближайший соратник экс-президента Михаила Саакашвили, бывший министр внутренних дел и экс-премьер Вано Мерабишвили провёл в заключении 6 лет и 9 месяцев и вышел на свободу в феврале 2020 года. С тех пор он редко появляется на публике.
- Мерабишвили отбывал наказание по ряду эпизодов. Ему выдвинули обвинения по делу о разгоне митинга 26 мая 2011 года, сокрытии улик по делу Сандро Гиргвлиани, расправе над депутатом Валерием Гелашвили, приобретении дачи в Квариати и подкупе избирателей.
В Украине назвали имена военных РФ, управляющих иранскими дронами
В Украине назвали имена российских военных, которые управляют иранскими дронами-камикадзе Shahed, с помощью которых армия России атакует позиции украинских войск и объекты инфраструктуры.
В совместном расследовании журналистов изданий "Слідства.Інфо" и "Нашi грошi.Львiв" говорится, что прошедшим летом военные российского государственного центра беспилотной авиации Минобороны РФ, который базируется в Коломне, учились управлять дронами Shahed под прикрытием «армейских соревнований» в иранском городе Кашан. Расследователи идентифицировали четырёх из них: по их данным, это капитан ВВС РФ Андрей Степовой, лейтенант ВВС РФ Евгений Глухов, а также военнослужащие Сергей Созинов и Глеб Пивкин. Позже все они, вернувшись Коломну, сами стали обучать операторов дронов перед отправкой в войска.
В расследовании также отмечается, что время «армейских соревнований» в Кашане (август текущего года) совпало с датой поставки первой партии иранских дронов в Россию.
- По данным украинских властей и ряда иностранных разведок, Иран регулярно поставляет России дроны-камикадзе, которые в дальнейшем используются для атаки на Украину. Российские и иранские власти это отрицают.
Компания Amazon сократит более 18 тысяч сотрудников
Американская компания Amazon сократит более 18 тысяч сотрудников. Это на восемь тысяч больше, чем планировалось. Это крупнейшее одномоментное сокращение в истории компании. Решение принято на фоне неопределенности в экономике и в связи с набором большого числа сотрудников в последние два года. Как сообщил генеральный директор Amazon Энди Джесси, кадровые сокращения в основном коснутся отделов продаж и найма персонала. Он пообещал, что все увольняемые получат выходное пособие и помощь в трудоустройстве.
Amazon значительно увеличил численность персонала на фоне пандемии COVID-19, когда резко выросли объемы онлайн-торговли. По состоянию на сентябрь 2022 года в Amazon работало полтора миллиона человек, большая часть из которых была задействована на складах компании.
В 2022 году рост Amazon стал самым медленным за последние два десятилетия. У компании резко выросли издержки, а изменение покупательских привычек потребителей и рост инфляции подорвали её продажи. В третьем квартале прошлого года чистая прибыль Amazon упала на девять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. В ноябре акции Amazon падали до самого низкого уровня с начала пандемии.
Сокращения в Amazon соответствуют тенденции в других технологичных компаниях, признавших, что в последние годы они слишком быстро расширяли штаты, отмечает The Wall Street Journal . Материнская компания Facebook Meta в ноябре объявила, что уволит 11 тысяч работников - это 13% всего персонала. Новый глава Twitter Илон Маск уволил около половины из своих 7500 сотрудников.
Палата представителей США второй день подряд не может выбрать спикера
Лидеру Республиканской партии Кевину Маккарти в шестой раз подряд не удалось заручиться необходимым количеством голосов для избрания на пост спикера Палаты представителей США. Об этом сообщает Reuters.
Во вторник конгрессмены провели три раунда голосований. В среду Палата представителей сделала четвертую, пятую и шестую попытки избрать спикера, и каждый раз группа радикальных республиканцев отказывалась поддержать однопартийца. В итоге голосование решено было отложить до полудня четверга (20 часов по московскому времени).
Это первый за 100 лет случай, когда выборы спикера Палаты представителей не ограничились одним туром: в 1923 году для избрания понадобились девять туров.
По итогам шестого тура Маккарти набрал 201 голос из 218 необходимых. Другой представитель республиканцев, Байрон Дональдс, получил 20 голосов - его кандидатуру выдвинули члены партии, отказавшиеся поддерживать Маккарти. Соперник республиканцев, демократ Хаким Джеффрис, набрал 212 голосов - это вся фракция Демократической партии. Ранее Маккарти заявлял, что не будет снимать свою кандидатуру и намерен участвовать в процедуре до тех пор, пока не победит.
Против Кевина Маккарти выступили представители консервативного крыла Республиканской партии, выдвинувшие ряд требований в обмен за свою поддержку. Среди требований – проведение голосования в Конгрессе по вопросу о сбалансированном бюджете, голосование по проекту о введении предела на количество сроков избраний членов нижней палаты Конгресса. Кевин Маккарти отверг эти требования.
Критики Маккарти обвиняют его в том, что, будучи главой республиканского меньшинства в Палате представителей, он санкционировал непомерный рост государственных расходов.
Не помог избранию Маккарти и призыв бывшего президента США Дональда Трампа ко всем членам его Республиканской партии, отмечает Reuters. "Республиканцы, не превращайте великий триумф в гигантское и позорное поражение", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Конгресс нового созыва приступил к работе 3 января. После промежуточных выборов, которые прошли в ноябре 2022 года, республиканцы получили контроль над Палатой представителей, заняв в ней 222 места из 435. Для утверждения кандидатуры Маккарти на посту спикера необходимы 218 голосов.
Спикер Палаты представителей обладает важнейшими полномочиями: он утверждает повестку дня, дает ход законопроектам и другим законодательным инициативам, ведет переговоры от имени палаты с руководством Сената и Белым домом. До избрания спикера деятельность Палаты представителей будет парализована.
Посольство США – россиянам: «Происходящее вас не достойно»
Посольство США в Москве опубликовало видеообращение к «народу России», в котором выразило поддержку всем гражданам страны, кто стремится, как сказано в обращении, «создать более мирное будущее». Видеоролик представляет из себя нарезку кадров исторических событий, таких как Вторая мировая война, космическая гонка или встречи на высшем уровне, которая сопровождается русскими субтитрами.
«Наши страны сотрудничали для преодоления величайших вызовов, с которыми сталкивается мир, вашу литературу преподают в наших школах, ваши произведения (музыкальные. –ред. ) исполняются в наших самых престижных культурных заведениях, на протяжении всей истории наши страны роднила общность культур и достижений. Мы считаем, что происходящее вас недостойно», – говорится в обращении. На словах «происходящее вас не достойно» показаны кадры войны в Украине, а на словах о солидарности – акции протеста россиян против войны.
- В июне мэрия Москвы сменила название улицы, на которой находится посольство США, с Большого Девятинского переулка на «площадь Донецкой Народной Республики». После этого американская дипмиссия удалила как таковой адрес с главной страницы своего сайта. Вместо названия улицы там теперь указаны координаты: 55,75566° N, 37,58028° E.
Больше о событиях – в видеосюжетах Радио Свобода:
Глава ГУР Украины: удары по РФ будут наноситься «все глубже и глубже»
В ходе войны с Украиной не исключены новые удары по России, и они будут наноситься «все глубже и глубже» внутри ее территории. Об этом заявил в интервью американскому каналу АВС News руководитель Главного разведывательного управления Украины Кирилл Буданов. При этом он не стал прямо говорить о том, что эти удары будет наносить Украина, отметив, что все комментарии даст после завершения войны.
По словам Буданова, он «был рад видеть» удары по российской авиабазе в Энгельсе Саратовской области, в сотнях километров от границы с Украиной. Ранее западные СМИ со ссылкой на украинских чиновников писали, что удары были нанесены украинскими беспилотниками, о том же заявляло российское Минобороны. Официальный Киев это не подтверждал и не опровергал.
Буданов подтвердил, что украинские военные будут наносить удары по аннексированному Крыму - Россия считает его частью своей территории, но с точки зрения Украины и подавляющего большинства стран мира, Крым - часть суверенной украинской территории.
Буданов высказал мнение, что война закончится победой Украины уже в 2023 году. Говоря о возможном дальнейшем ходе боевых действий, глава ГУР высказал предположение, что «самыми жаркими» они будут в марте. По словам Буданова, весной Украина планирует «серьезное наступление» с целью выйти на границы 1991 года, что предполагает отвоевание занятых сейчас российскими войсками территорий, включая южные районы Запорожской и Херсонской области, часть Донбасса и Крым.
По словам Буданова, режим российского президента Владимира Путина стал «посмешищем для всего мира», отметив, что Россия перестала восприниматься как военная угроза для всего мира - если вынести «за скобки» ее ядерный арсенал, который, по мнению главы украинской военной разведки, у Москвы необходимо или отобрать, или поставить под международный контроль. «Не следует бояться трансформации России. Это пойдет на пользу всему миру», - заявил Буданов.
Он также высказал предположение, что президент России серьезно болен, но отметил, что Владимир Путин вряд ли умрет до завершения войны. Буданов сослался на некие источники в окружении российского президента. Кремль неоднократно отвергал сообщения о том, что Путин мог бы быть болен. В последние годы Путин реже, чем раньше, участвует в массовых мероприятиях, предпочитая режим видеоконференции. В Кремле связывают это с пандемией COVID-19.
- После отступления российских войск из Херсона в начале ноября линия фронта фактически остается стабильной. Российские войска пытаются наступать в районе Соледара и Бахмута Донецкой области, однако ощутимых успехов не достигли. При этом поступают сообщения о том, что обе стороны могут готовиться к наступлению.
- Официальная позиция Киева заключается в том, что Украина не пойдет на переговоры о мире с Россией до полного освобождения своей территории (включая аннексированный в 2014 году Крым). В Москве заявляют о готовности к переговорам, но только если Украина признает утрату четырех областей и Крыма.
Владельцу Facebook и Instagram грозит штраф около 400 млн евро
Компании Meta, которая владеет социальными сетями Facebook и Instagram, грозит штраф в размере 390 миллионов евро. С таким заявлением выступила в среду ирландская компания-регулятор в области защиты персональных данных DPC. Помимо оплаты штрафа, Meta должна будет изменить свою политику в области персонализированной рекламы в соцсетях, которую DPC считает слишком навязчивой и нарушающей права пользователей.
По оценкам DPC - ведущей компании в области защиты личных данных в Европе, - Meta чересчур свободно распоряжается личной информацией подписчиков и использует в рекламных целях данные, которые должны быть конфиденциальными по принятым в ЕС законам - конкретно, по закону о защите персональных данных, общему для всего Евросоюза (GDPR).
В пресс-релизе DPC указано, что Meta должна изменить свои правила обращения с личными данными подписчиков в течение трех месяцев.
Жалобы пользователей на политику Meta поступали с 2018 года. Ранее в Европе компанию Meta и принадлежащие ей Facebook и Instagram уже неоднократно штрафовали за слишком вольное по европейским законам обращение с личными данными подписчиков, в том числе детей, нарушение договоренностей об использовании файлов cookie и отслеживаение предпочтений подписчиков для предоставления им рекламы.
- Компания Meta была зарегистрирована в США в 2021 году. Ее генеральный директор - программист и бизнесмен Марк Цукерберг, создатель социальной сети Facebook. Помимо Facebook, Meta принадлежат социальные сети и мессенджеры Instagram, WhatsApp и Oculus. Пользователи этих соцсетей имеются во всех странах мира. Однако законодательство Евросоюза о цифровых правах и защите персональных данных пользователей является более сложным и жестким, чем американское.
Франция передаст Украине бронемашины AMX-10
Франция передаст Украине бронемашины AMX-10 RC, которые могут быть классифицированы как тяжелый бронетранспортер или легкий колесный танк. Об этом сообщают агентство Reuters и украинские СМИ со ссылкой на не названного по имени французского чиновника, который рассказал журналистам о подробностях прошедшего в среду телефонного разговора президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского.
По словам представителя Франции, это первый случай, когда в Украину будет поставлена бронетехника западного производства. Ранее страны НАТО поставляли Украине бронемашины и танки, однако речь шла о машинах советского производства.
Официально Елисейский дворец пока не комментировал результаты переговоров Макрона и Зеленского. Президент Украины написал в телеграме, что он поблагодарил Макрона за решение «передать Украине легкие танки», а также бронированные машины Bastion - о планах их поставки сообщалось ранее. Зеленский в своем сообщении назвал Макрона «другом» и отметил, что лидерство французского президента «приближает нашу победу».
AMX-10 имеют на вооружении пушку и пулемет. Они предназначаются на роль разведывательной машины, способной также к борьбе с вражеской бронетехникой. Сколько их будет отправлено Украине - неясно; произведено их было несколько сот.
Руководство Украины неоднократно обращалось к странам НАТО с просьбой о поставках тяжелой бронетехники, включая танки, однако на данный момент Германия, США и другие страны не приняли решения о таких поставках.
Франция в прошлом году, после начала российского вторжения, поставила Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки Caesar. Бывший зампредседателя российского правительства и экс-глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин утверждает, что был ранен в Донецкой области осколком снаряда именно этой установки. В среду стало известно, что Рогозин отправил послу Франции в Москве Пьеру Леви конверт с извлеченным после ранения осколком, попросив передать его президенту Франции Эммануэлю Макрону и обвинив страны НАТО в «военных преступлениях».
В ряде стран мира прошли акции в поддержку Саакашвили
В Грузии и более чем в 20 странах мира в среду прошли пикеты в поддержку Михаила Саакашвили. Демонстранты требовали немедленно отпустить бывшего президента Грузии из-под стражи в связи с ухудшением состояния его здоровья.
Фотографии акций протеста, которые прошли, в частности, в Армении, Латвии, Украине, Германии, Чехии, Болгарии, Польше, Молдове и ряде других стран, включая Австралию, публикует российский оппозиционный общественный деятель Марк Фейгин. Недавно он получил от Саакашвили, который сейчас находится в гражданской клинике в Тбилиси, записку, в которой бывший президент Грузии обвинил власти России в своем отравлении.
Несколько человек пришли на акцию и у секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в России.
Участники акций призывали освободить Саакашвили и дать ему возможность пройти лечение в ЕС. Некоторые демонстранты обвиняли власти Грузии в том, что они добиваются смерти политика.
В Грузии митинги прошли в Тбилиси и ряде других городов, в том числе и в поселке Чорвила, где родился основатель правящей партии миллиардер Бидзина Иванишвили, оппонент Саакашвили, которого сторонники бывшего президента считают ответственным за его уголовное преследование. Сторонники Саакашвили пытались устроить шествие, но группа местных жителей, поддерживающих Иванишвили, преградила им путь. После стычек под надзором полиции демонстрантам пришлось покинуть поселок.
9 января суд в Тбилиси должен вернуться к рассмотрению ходатайства адвокатов Саакашвили, которые добиваются для него разрешения пройти лечение в одной из европейских клиник.
Бывший президент Грузии, который сейчас является гражданином Украины, был арестован в Тбилиси осенью 2021 года после тайного возвращения в страну. К тому времени в его отношении был вынесен заочный приговор – 6 лет лишения свободы по делу о превышении полномочий. В связи с ухудшением состояния здоровья Саакашвили впоследствии был переведен в гражданскую клинику в Тбилиси. Сам политик и его сторонники настаивают на том, что ухудшение состояния могло быть вызвано отравлением. Власти Грузии утверждают, что для таких выводов нет доказательств.
Россию не допустили на крупнейшую ярмарку новых технологий
Российские компании не будут представлены на крупнейшей мировой выставке новых технологий CES в Лас-Вегасе в январе. Об этом сообщает Би-би-си. Представитель организаторов выставки Гэри Шапиро подтвердил, что в этом году российские компании получили отказ в участии из-за политической ситуации.
Шапиро также заявил, что решение отказать российским потенциальным участникам было принято не из-за политики США, а выразило позицию самих организаторов выставки. Зато на выставке будут представлены более десяти украинских технологических компаний. Он подчеркнул, что CES готова принимать российские компании, которые после начала войны в Украине релоцировались в другие страны.
Выставка-ярмарка электронных технологий и инноваций CES в Лас-Вегасе ежегодно привлекает более трех тысяч компаний со всего мира, от технологических гигантов до стартапов. В прошлом году ее посетило окоро 40 тыс. зрителей, что считалось низким числом из-за пандемии коронавируса: в допандемийные времена количество посетителей составляло около 200 тыс. каждый год, и в 2023 году организаторы надеются вернуться к прежним цифрам. Для широкой публики выставка откроется в четверг 5 января, но для журналистов и специалистов она уже открыта.
Ранее российские разработчики регулярно представляли свои достижения на CES. Например, в 2020 году российская компания «Яндекс» показала там свой проект беспилотного автомобиля. Выставку посещают инвесторы и главы крупных международных компаний, на ней заключаются договоры о локальном и международном сотрудничестве.
В США казнили первую трансгендерную женщину – за убийство в 2003 году
В США, в штате Миссури, казнили 49-летнюю трансгендерную женщину Эмбер Маклофлин. Ее признали виновной в убийстве 20-летней давности. Заключенной ввели смертельную инъекцию. Американские СМИ обращают внимание, что это первая казнь трансгендерной персоны в Соединенных Штатах.
По версии следствия, в 2003 году Маклофлин еще до трансгендерного перехода убила в Сент-Луисе свою подругу. В 2006 году присяжные признали Маклофлин виновной в убийстве, но так и не смогли договориться о мере наказания для нее. В дело вмешался судья и приговорил подсудимую к смертной казни.
Адвокаты настаивали на замене высшей меры наказания пожизненным заключением. Защита указывала при этом на то, что приговор вынесен единственным судьей, и отмечала, что у осужденной было тяжелое детство – отчим избивал ее и пытал электрошокером.
Маклофлин начала переход около трех лет назад, будучи в тюрьме. По данным CNN, заключенная не получала необходимую гормональную терапию и не инициировала смену имени. Ее содержали с мужчинами, передает телеканал.
Власти штата отклонили прошение о помиловании. В нем Маклофлин указывала на свою депрессию и несколько неудачных попыток суицида.
По данным информационного центра по борьбе со смертной казнью в прошлом году в США казнили 18 человек, а с момента восстановления наказания в 1970-х годах – 1559, включая Маклофлин.
Чеченская диаспора в Европе поддержала акции в поддержку Михаила Саакашвили
Сторонники непризнанной Чеченской республики Ичкерия в Европе приняли участие в акциях в защиту находящегося под арестом бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили. Активисты участвовали в митингах и пикетах грузинской диаспоры в Швейцарии, Австрии, Германии и Франции, сообщает Кавказ.Реалии.
Акции в поддержку Саакашвили анонсировала оппозиционная грузинская партия «Единое национальное движение». Сторонники экс-президента регулярно выходят на митинги, в том числе за границей, требуя перевести своего лидера на лечение в иностранную клинику.
Участники пикетов, прошедших перед консульством Грузии в Страсбурге, держали флаги Грузии, Украины и Ичкерии, а также плакат с требованием освобождения Саакашвили. К акции присоединился почетный консул Ичкерии во Франции, чеченский общественный деятель Шамиль Албаков.
«Мы выражаем крайнюю озабоченность ситуацией вокруг Михаила Саакашвили, который уже больше года находится в тюрьме в Грузии. Мы желаем ему благополучного и скорого освобождения… Мы помним его выступление в ООН, где он с гордостью упомянул о борьбе чеченского народа за свою свободу и упомянул нашего героя Байсангура Беноевского… Однако вмешались силы «русского мира» и тянут теперь Грузию опять в свой ужасный мир… Последствия мы видим сегодня», – заявил на митинге Албаков.
Среди таких последствий он назвал отсутствие осуждения официальным Тбилиси вторжения России в Украину, лишение Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз, дискриминацию на границе в отношении бегущих от участия в войне против Украины уроженцев Северного Кавказа, которых власти Грузии без объяснения причин периодически не пускают в страну.
Около 40 человек приняли участие в митинге в защиту Михаила Саакашвили в центре швейцарского Берна, заявил корреспонденту Кавказ.Реалии один из организаторов акции, представитель Ичкерии Лачин Мамишов.
В австрийской столице Вене митинг пройдет вечером 4 января у посольства Грузии. Активисты чеченской диаспоры тоже будут в нем участвовать, сообщила сайту Кавказ.Реалии представитель Ичкерии в Австрии Роза Дунаева. «Мы присоединяемся к акции, чтобы проявить солидарность и выступить против нарушений в тюремной системе», – заявила активистка.
- Михаил Саакашвили был президентом Грузии в 2004-2013 годах, вскоре после ухода с этого поста он покинул страну. Саакашвили разыскивался грузинскими властями по нескольким уголовным делам, которые сам он назвал политически мотивированными. В 2015 году назначен председателем Одесской областной государственной администрации и советником президента Украины Петра Порошенко. В 2017 году лишен гражданства Украины и депортирован из страны, новый президент Украины Владимир Зеленский вернул ему гражданство в мае 2019 года.
- В 2021 году Саакашвили вернулся в Грузию, где был задержан. За время заключения политик объявлял голодовки, состояние его здоровья сильно ухудшилось. Бывший президент отбывает шестилетний срок по обвинению в превышении полномочий. В мае его перевели в гражданскую клинику. В ноябре 2022 года адвокат Шалва Хачапуридзе заявил об обнаружении у Саакашвили более чем 30 различных заболеваний.
- В партии «Единое национальное движение» выражали опасения в связи с наплывом в страну граждан России. Всего после начала войны против Украины в Грузию переехали не менее 112 тысяч россиян.
- Накануне в австрийской столице Вене перед посольством Хорватии состоялся митинг против экстрадиции чеченских беженцев, которые спасаются в Европе от мобилизации в России и отправки на войну против Украины. Акцию организовали представители чеченской диаспоры.
- 10 и 11 декабря во Франции, Австрии, Германии и других странах Европы прошли акции, посвященные годовщине начала первой чеченской войны – 11 декабря 1994 года первые подразделения российских войск вошли в объявившую о независимости от Москвы республику.
В Абхазии лидеров «Аруаа» могут обвинить в клевете
Отдел дознания МВД самопровозглашенной республики Абхазия по поручению прокуратуры занялся предварительным расследованием по заявлению оппозиционной общественной организации «Аруаа» от 27 декабря 2022 года. Об этом пишет «Нужная газета»
Как сообщалось ранее, в своем заявлении ветераны войны выразили возмущение решением абхазского лидера Аслана Бжания наградить главу Кабмина Александра Анкваба орденом «Ахьдз-Апша» («Честь и слава») I степени.
В «Аруаа» заявили, что Анкваб прославился как политик с самой «подмоченной» репутацией времен грузино-абхазской войны. Члены организавии назвали его «воспитанником грузинского ЦК».
По информации «Нужной газеты», правоохранительные органы получили указание установить подлинность заявления «Аруаа» и обвинить лидеров организации в клевете. Для этой цели 4 января в следственный отдел МВД были приглашены представители «Аруаа» Темур Гулия и Темур Надарая. Гулия и Надарая подтвердили подлинность заявления, которое стало поводом для проведения следствия.
Очевидец рассказал о гибели 200 российских военных в Макеевке
При атаке на казармы российских военных в Макеевке погибли около 200 человек, около 150 были ранены. Об этом изданию «Вёрстка» сообщил один из мобилизованных, участвующих в разборе завалов.
По словам источника издания, он сам видел около двухсот тел. Российское министерство обороны официально признаёт только 89 погибших. Украинская сторона сообщала о 400 убитых.
Официальная оценка числа погибших значительно ниже, чем сообщают источники с места событий. Российский провоенный канал «Царьград» сообщал со ссылкой на местные чаты, что число погибших оценивают «сотнями человек». Бывший глава вооружённых сил донецких сепаратистов Игорь Стрелков (Гиркин) сообщал, что, по его информации, счёт погибших «идёт на многие сотни».
Казарма российских военных располагалась в здании ПТУ на улице Кремлёвская. Предположительно, в ней были расквартированы мобилизованные из Самарской области. Жители региона требуют от властей сообщить сведения о судьбе их родственников.
3 января в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске и Сызрани прошли траурные митинги. Как сообщает издание «Важные истории», жёны мобилизованных рассказали, что у них до сих пор нет информации, кто из их мужей жив, а кто погиб, и где сейчас находятся выжившие. Связи с ними нет. На сайте change.org появилась петиция с требованием опубликовать поимённые списки погибших и раненых в Макеевке и предоставить эти данные прессе. На момент публикации новости её подписали более 200 человек.
Даже официальная оценка в 89 погибших — максимальные одномоментные потери, признанные Россией с начала войны. Собеседник «Вёрстки» рассказал, что мобилизованным в Макеевке страшно находиться в городе. «Мы даже не понимаем, за что мы воюем, сказал он. Мы тут никому не нужны».
Швейцария и Мозамбик впервые стали членами Совбеза ООН
Мальта, Мозамбик, Швейцария, Эквадор и Япония стали новыми членами Совета безопасности ООН на следующие два года. Они заменили Индию, Ирландию, Кению, Мексику и Норвегию. Срок их двухлетних полномочий истёк 31 декабря.
Всего в Совбезе ООН пять постоянных членов, имеющих право вето – Великобритания, Китай, Россия, США и Франция, и десять непостоянных, половина которых сменяется каждые два года. Сейчас, помимо перечисленных новых участников, в Совбез ООН входят также Албания, Бразилия, Габон, Гана и Объединённые Арабские Эмираты – их членство завершится в этом году.
Швейцария и Мозамбик вошли в Совбез ООН впервые, Япония – в рекордный двенадцатый раз. Ещё около 60 государств никогда не принимали участия в деятельности структуры. Члены избираются Генеральной Ассамблеей ООН, состоящей из 193 стран, в соответствии с региональным принципом.
Совбез ООН направляет миротворческие миссии, может вводить санкции и делать заявления, в том числе – по поводу конфликтов и очагов напряжённости в мире. Также в структуре обсуждаются вопросы борьбы с терроризмом и контроля над вооружениями. Кроме того, каждый член может выносить на повестку заседаний свои темы и проблемы.
- В конце декабря 2022 года Украина призвала страны пересмотреть членство России в ООН и в её Совете безопасности. В заявлении украинского МИД сказано, что Россия стала в ООН правопреемницей СССР лишь с молчаливого согласия других стран. Кроме того, говорится в заявлении, в Уставе ООН чётко сказано, что приём в её члены открыт для всех миролюбивых государств – Россия же ведёт войну против Украины и применяла силу против других стран.
- Россия на заявление МИД Украины не отреагировала. Представители стран Запада, в том числе США, неоднократно заявляли, что юридического механизма лишения России места в Совбезе нет. На это же указывали и в российском МИДе.
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Рогозин отправил послу Франции извлечённый после ранения осколок
Бывший зампредседателя российского правительства и экс-глава корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин отправил послу Франции в Москве Пьеру Леви конверт с извлеченным после ранения осколком снаряда.
Чиновник попросил передать осколок президенту Франции Эммануэлю Макрону. "И ещё скажите ему, что никто не избежит ответственности за военные преступления Франции, США, Великобритании, Германии и других стран НАТО в Донбассе", - говорится в обращении Рогозина.
По словам Рогозина, хирурги извлекли осколок от снаряда, выпущенного французской 155-мм самоходной артиллерийской установкой Caesar. Как именно определена принадлежность снаряда, не уточняется.
Рогозин также напомнил послу о совместных поездках на космодром Байконур и упрекнул Париж в том, что он "подчинился диктату Вашингтона".
Французская сторона сообщение бывшего главы "Роскосмоса" пока не прокомментировала.
Ранее сегодня Рогозин сообщил, что уже выписан из больницы и в середине января вернётся на фронт. По словам чиновника, до ранения он находился в Донбассе.
- Рогозин получил ранение 21 декабря в аннексированном Донецке. Здание, в котором помимо Рогозина находился назначенный Россией председатель правительства самопровозглашённой "ДНР" Виталий Хоценко и другие люди, попало под обстрел. Погибли как минимум два человека. Рогозин и Хоценко получили ранения.
- Рогозин руководил "Роскосмосом" с мая 2018 года. В июле 2022 года он был уволен. Осенью Рогозин заявил, что отправляется в зону "специальной военной операции", где будет возглавлять некую экспертную группу, цель которой – оказание военно-технической помощи подразделениям российской армии.
- Рогозин действительно выехал на фронт и дал несколько интервью российским СМИ, будучи в Луганской и Донецкой областях. Утверждалось, что он взял себе позывной "Сармат" в честь новейшей российской ядерной ракеты. При этом никакого официального назначения Рогозин до сих пор не получил.
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Спецслужба Казахстана сообщила о задержании членов банды в Байконуре
Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил о задержании в стране 18 членов преступной группировки, действовавшей в городе Байконур. Город арендован Россией вместе с расположенным поблизости космодромом. По сообщению КНБ, в операции участвовали и российские ФСБ и МВД.
Как сообщили в КНБ, одновременные задержания прошли в Астане, Кызылорде и Конаеве (в этом городе расположена крупная игорная зона). Всего в рамках спецоперации задержано 18 лидеров и активных членов ОПГ, у которых изъяты огнестрельное оружие и деньги. Утверждается, что подозреваемые причастны к похищениям людей, вымогательству, вооружённым нападениям и кражам.
Ведомство утверждает, что задержанная банда причастна к перестрелке в сентябре 2022 года в Байконуре, в результате которой погиб случайный прохожий. Издание Tengrinews тогда писало, что стрельба стала результатом конфликта банд "Арбат" и "Даманск", названных так по одноимённым районом города.
- Россия арендует космодром Байконур, одноимённый город и расположенный рядом аэропорт "Крайний" у Казахстана до 2050 года. После этого Москва планирует перевести свои космические пуски на расположенный на территории России космодром Восточный.
Синоптики предупредили о самой холодной пятидневке века в Москве
С 6 по 10 января в Москве ожидаются сильные морозы с падением температуры до –29°C. По прогнозам Гидрометцентра, это будет самая холодная пятидневка XXI века.
"Очень резкое похолодание, обвал холода просто, будет 6 января", – сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. В последующие дни дневная температура сохранится на уровне –20°C, в том числе в первый рабочий день в этом году. Это ниже климатической нормы в столице на 15 градусов. Повышение температуры ожидается 10 января.
Вильфанд отметил, что длительный период аномально холодной погоды – опасное метеорологическое явление. В конце декабря 2022 года из-за морозов и снежных бурь в США погибли не менее 65 человек, в Японии как минимум 17, десятки получили обморожения и травмы.
Эксперты советуют в сильные морозы не выходить из дома без надобности, а при необходимости – хорошо поесть перед выходом и правильно одеться.
В то же время в Европе зафиксировали аномально тёплое начало года: температура превышает нормальную на 10–20 градусов, побиты тысячи рекордов, на некоторых горнолыжных курортах до сих пор нет снега.
Чрезвычайные погодные явления и их увеличившуюся частоту климатологи связывают с антропогенным изменением климата.
В Абхазии рассказали о сокращении экспорта вина в Россию
Крупнейший производитель и экспортер вин в самопровозглашенной республике Абхазия в 2022 году сократил экспорт на 25%. Об этом генеральный директор предприятия «Вина и воды Абхазии» Николай Ачба рассказал ТАСС.
«Прошедший год был непростым для нашего предприятия, из-за известной военной операции поломалась вся логистика и мы более трех месяцев просто стояли без работы. Да и сейчас довольно сложно все происходит, но мы довольны тем, что работаем. В 2022 году мы экспортировали [в РФ] на 25% меньше своей продукции, но в то же время в республике продали на 50% больше, чем в 2021 году, а именно – 1 млн 900 бутылок вина», – рассказал Ачба.
По его словам, с каждым годом увеличиваются площади виноградных плантаций предприятия, только за последние два года заложили 250 га. Виноградники на площади более 1 тыс. га дают урожай. Урожай прошлого года Ачба назвал неплохим, несмотря на то, что из-за дождей около 10% винограда испортилось.
«Вина и воды Абхазии» возобновили поставки своей продукции в Россию после перерыва, вызванного войной в Украине и нарушением доставки вспомогательных материалов из-за рубежа, лишь в мае 2022 года.
Как пишет ТАСС, ассортимент предприятия «Вина и воды Абхазии» состоит из 17 известных в России вин, а на заводе установлено новейшее оборудование из Италии и Франции.
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