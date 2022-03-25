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Украина и РФ отрицают слова Эрдогана о компромиссе на переговорах
Представители России и Украины отрицают достижение существенного прогресса на переговорах о мире. О достижении ряда договоренностей ранее в пятницу сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган.
Турция предпринимает посреднические усилия, в ближайшее время он, как ожидается, поговорит по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским президентом Владимиром Путиным. В преддверии этих разговоров он заявил турецким медиа, что российская и украинская делегация, по его информации, достигли предварительного соглашения по четырем из шести вопросов, которые они, как утверждается, обсуждают. Речь идет, по словам Эрдогана, об отказе Украины от членства в НАТО, гарантиях безопасности для этой страны, ограничении вооружений украинской армии и статуса русского языка. Президент Турции подчеркнул, что требования России о признании аннексии Крыма и независимости так называемых «ДНР» и «ЛНР» Украина принять не готова.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию «Украинская правда» не подтвердил наличие договоренностей, о которых говорил Эрдоган, и отметил, что переговоры нельзя свести к описанным выше шести вопросам. В частности Кулеба подчеркнул, что украинский язык должен остаться единственным государственным. По словам министра, Украина настаивает прежде всего на прекращении огня, гарантиях безопасности и территориальной целостности, а переговоры с Россией идут тяжело. При этом он выразил благодарность Турции за дипломатические усилия для прекращения войны.
Глава российской делегации Владимир Мединский, в свою очередь, заявил, что России недостаточно нейтрального статуса Украины. Москва настаивает на «комплексном договоре», который учел бы российские требования, высказанные в начале вторжения - о так называемой денацификации, демилитаризации, признании статуса Крыма и сепаратистских республик Донбасса. Без этого, подчеркнул Мединский, «заключение договора маловероятно». Он обвинил Украину в затягивании переговоров.
Западные агентства обратили в пятницу внимание на заявление минобороны России о том, что усилия российских военных будут в ближайшее сосредоточены на территории Донбасса с целью установить контроль «ДНР» и «ЛНР» над всей территорией Донецкой и Луганской областей. О подготовке наступлений на других направлениях в заявлении не говорится, что, по мнению Reuters, может свидетельствовать о пересмотре российских целей в войне.
Широкомасштабное российское вторжение в Украину началось 24 февраля. Переговоры о возможном мирном урегулировании начались спустя несколько дней, сейчас они идут в онлайн-режиме.
Другие новости дня
СМИ: владельцем т.н. «Труб» в Тбилиси стал бизнесмен из России Давид Хидашели
Владельцем здания концертного зала в тбилисском парке Рике, известного больше как «Трубы» или «Кувшины», стал российский бизнесмен грузинского происхождения Давид Хидашели. Об этом сообщает телекомпания Formula, ссылаясь на самого предпринимателя.
По данным Национального агентства государственного имущества, на аукционе по продаже т.н. «Труб» выиграла компания Global Victor Investment, зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах. Она принадлежит и управляется Мариам Хидашели, а в ее директорате – Давид Хидашели.
Ранее СМИ сообщали, что новым владельцем комплекса на площади Рике стала компания Global Victory Trust, зарегистрированная в Люксембурге. Ее менеджеры – гражданин России Игорь Дядченко и гражданин Австрии Марк-Майло Люб.
Т.н. «Трубы» ушли с молотка за 10 миллионов 20 тысяч лари (около 3 млн долларов). Причем, здание, которое задумывалось как концертный зал, удалось продать только с седьмой попытки. Первоначально недвижимость была выставлена на торги 5 февраля 2020 года за 95 млн лари, но лот не был продан. В прошлом министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава заявляла, что строительство комплекса было довольно дорогостоящим – 75 миллионов лари.
Что касается Давида Хидашели, то он оказался в центре внимания СМИ в связи с т.н. «делом картографов». Бизнесмен приобрел в России и передал Минобороны Грузии топографическую карту 1938 года, которая легла в основу расследования в отношении бывших членов комиссии по делимитации и демаркации границы с Азербайджаном Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой. По версии прокуратуры, они действовали в ущерб территориальных интересов государства, однако оппоненты власти назвали дело политическим.
Президент Польши не смог встретить Джо Байдена из-за аварийной посадки самолета
Самолет с президентом Польши Анджеем Дудой вернулся в Варшаву, где совершил аварийную посадку. Дуда летел в город Жешув вблизи границы с Украиной, где должен был встретить президента США Джо Байдена, пишет русская служба Би-би-си.
Байден уже прибыл в Жешув, где планирует встретиться с украинскими беженцами и ознакомиться с ситуацией на границе, однако президента Польши там еще нет. Он отправится в Жешув на резервном самолете, сообщают польские СМИ.
Минобороны РФ второй раз за войну отчиталось о потерях: погиб 1351 военнослужащий
Минобороны РФ сообщило о гибели 1351 военнослужащего в ходе военных действий в Украине. 3825 военных получили ранения, передает ТАСС слова первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Сергея Рудского.
По его словам, государство поддержит семьи погибших, в том числе возьмет на себя "поднятие детей вплоть до получения высшего образования", погашение кредитов и решение жилищных вопросов.
С самого начала войны Россия рассказывала о потерях лишь однажды. 2 марта ведомство отчиталось о гибели около 498 военнослужащих, 1597 были ранены.
С тех пор поступали различные оценки потерь среди российской армии: Генштаб ВСУ говорит о более чем 16 тысяч потерь (они включают и погибших, и раненых). NYT писал неделю назад, что в США оценивают потери России в 7000 человек (погибших).
Российское министерство обороны сегодня также заявило, что за месяц боёв в Украине украинская сторона потеряла 14 тысяч военных убитыми и около 16 тысяч раненными. Таким образом общие потери составили около 30 тысяч человек.
По заявлению ведомства, за время войны Украина лишилась сил противовоздушной обороны, военной авиации и флота. Заявлено о полном контроле над Херсонской и над большей частью Запорожской областей. Утверждается, что российская армия заблокировала Киев, Харьков, Чернигов, Сумы и Николаев и допускает возможность их штурма.
Заявления противоборствующих сторон плохо поддаются проверке во время активной фазы военных действий. Непонятно так же, что российское министерство называет "блокировкой". Согласно сообщениям украинских официальных лиц, штурм Николаева и Харькова российским войскам не удался. 15 марта в осаждённом Киеве побывали с визитом премьер-министры Чехии, Польши и Словении. Украинский Генштаб сообщал об успешном контрнаступлении и под столицей.
Конфликт в Карабахе: с армянской стороны погибли двое военных
В Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщили о гибели двух военнослужащих контрактной службы. По информации ведомства, это произошло «в результате нарушения подразделениями вооруженных сил Азербайджана режима прекращения огня». Ранее сообщалось о ранении пятерых военнослужащих.
«С полудня 25 марта подразделения ВС Азербайджана, продолжая грубые нарушения режима прекращения огня, помимо огнестрельного оружия, применяют также ударные беспилотники, в том числе «Bayraktar TB-2». В результате действий противника с армянской стороны погибли двое военнослужащих контрактной службы Армии обороны. Число раненых уточняется», – говорится в сообщении.
Ранее в Ереване заявили, что вооруженные силы Азербайджана днем 24 марта нарушили линию соприкосновения в зоне ответственности российской миротворческой миссии и вторглись в село Парух в Нагорном Карабахе. Из соображений безопасности были эвакуированы женщины и дети соседней с Парухом общины Храморт.
В МИД Азербайджана говорят, что азербайджанская армия ведет уточнение позиций и пунктов дислокации в регионе. Внешнеполитическое ведомство Азербайджана повторило требование о «полном выводе из региона остатков армянских незаконных формирований» и нормализации отношений на основе международных правовых принципов.
В Баку также говорят, что сообщения о военных столкновениях с применением азербайджанской стороной беспилотников не соответствуют действительности.
Отметим, что министр обороны России Сергей Шойгу уже провел телефонные переговоры с главами оборонных ведомств Армении и Азербайджана. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что сегодня поговорит по телефону с президентом России Владимиром Путиным.
Городской совет Мариуполя сообщил о гибели почти 300 человек в результате бомбардировки драмтеатра
В результате бомбардировки Драматического театра Мариуполя погибли почти 300 мирных жителей, сообщает местный городской совет со ссылкой на очевидцев.
В условиях военного времени редакция не может независимо проверить данные о гибели мирных жителей и солдат обеих сторон конфликта.
Драмтеатр был обстрелян 16 марта, на этот момент в нем укрывалось более 1000 человек. Украинские власти утверждали, что обстрел был со стороны российских войск, в России же утверждали, будто бы театр обстреливал украинский полк "Азов", якобы чтобы скомпрометировать действия России.
Сегодня появились первые кадры из этого театра после обстрела.
Мариуполь, украинский город на азовском побережье, уже несколько недель находится в блокаде. Постоянные бомбардировки привели к масштабным разрушениям, не работает связь, тепло, электричество, наблюдается недостаток продовольствия. В городе гуманитарная катастрофа.
Захват Мариуполя означал бы для российской армии блокировку побережья Азовского моря и соединение военных сил на востоке Украины с войсками из аннексированного Крыма – создание "сухопутного коридора".
Американский Институт изучения войны писал, что российским войскам уже удалось войти в центр города. Аналитики утверждают, что все городские власти покинули Мариуполь. Украинские власти сообщают, будто бы российские военные насильно эвакуируют жителей города в Россию.
Также власти Украины пытаются согласовать гуманитарные коридоры для вывода людей в более безопасные части страны, но при прохождении этих коридоров люди подвергаются постоянным обстрелам.
Российские военные объявили, что в одностороннем порядке открывают гуманитарный коридор в РФ. Государственные СМИ показывают людей, которых они называют беженцами из Мариуполя: на этих кадрах, как правило, люди рассказывают о якобы зверствах украинских военных. Люди, уехавшие в другие области Украины, а также журналисты, работавшие там, подобных данных не приводят.
Медведев назвал «предательством» критику властей России из-за рубежа
Отъезд россиян за границу – это личное дело каждого, но те, кто и-за рубежа критикуют действия России на территории Украины, совершают предательство. Об этом в интервью РИА "Новости" заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Есть большая разница между теми, кто просто уехал, и теми, кто выражает активную позицию несогласия с решениями властей, с проведением специальной операции, более того, еще и становится на позицию другой стороны", - подчеркнул Медведев. Он также сказал, что в обычной ситуации критиковать власть нормально, но в ситуации войны или спецоперации критика недопустима.
Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина.
4 марта Путин подписал указ об уголовной ответственности за распространение фейков о действиях российской армии за рубежом и дискредитации военных. Наказание предусматривает до 15 лет колонии.
22 марта Госдума одобрила поправки в Уголовный кодекс за фейки о работе российских властей за границей. Наказание предусматривает штраф до пяти миллионов рублей или до 10 лет тюрьмы.
В России заблокирован литовский сайт новостного портала Delfi
Роскомнадзор заблокировал литовский сайт новостного портала Delfi, сообщает проект "Роскомсвобода".
Сначала Центральный районный суд Калининграда постановил заблокировать одну публикацию, где сообщалось о потерях российской армии в результате вооруженного вторжения в Украину. В тот же день суд постановил заблокировать весь сайт. Точная причина блокировки пока неизвестна, так как сайт суда недоступен.
Delfi – сеть новостных интернет-изданий в странах Балтии. Порталы Delfi публикуют информацию на русском, латышском, литовском, эстонском и польском языках.
- С 24 февраля 2022 года, когда Россия начала вооруженное вторжение на территорию Украины, в России были заблокированы Радио Свобода, "Настоящее Время", Крым.Реалии, Эхо Кавказа, "Голос Америки", New Times, "Тайга.инфо", DOXA, "Эхо Москвы", "Дождь", "Медуза", Русская служба BBC, Deutsche Welle и другие. Телеканал "Дождь", радио "Эхо Москвы" и томское агентство ТВ2 приняли решение прекратить работу.
Президент Грузии: Россия потеряла моральное право считаться единоверной
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что после вторжения в Украину Россия не может считаться единоверной ни для одной православной церкви. Об этом она сказала у тбилисского храма Сиони, где проходила торжественная служба по случаю 105-й годовщины восстановления автокефалии Грузинской православной церкви.
Как пишет СОВА, Зурабишвили поздравила население страны с этой датой, отметив, что она важна для истории Грузии, для ее веры и свободы.
«Если бы не восстановление автокефалии, наверно, не было бы и восстановления независимости», – сказала президент, добавив, что именно это событие позволило Грузии сформироваться как независимое и сильное государство.
В храме Сиони Саломе Зурабишвили стояла рядом с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и спикером парламента Шалвой Папуашвили. В последнее время отношения между президентом и лидерами правящей партии «Грузинская мечта» стали более напряженными из-за разногласий в вопросе Украины. Зурабишвили требует более решительных шагов для демонстрации поддержки Киева, в то время как правительство проявляет осторожность.
«И нельзя сегодня не вспомнить то, что происходит в Украине, где реально рождается новая свободная украинская нация. Наверное, в свое время и им удастся добиться автокефалии своей церкви, поскольку Россия потеряла всякое моральное право быть единоверной какой-либо другой православной церкви», — сказала Саломе Зурабишвили.
Автокефалия Грузинской православной церкви была восстановлена 12 марта (25 марта) 1917 года – за год до провозглашения независимости Грузии. Она была упразднена вопреки церковным правилам после вхождения Картли-Кахетинского царства в Российскую Империю и на протяжении более одного века считалась Грузинским экзархатом Российской церкви.
- 15 декабря 2018 в Киеве прошел собор, на котором в новую структуру объединились Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь. На их базе была создана новая поместная православная церковь. Митрополитом Киевским в новой церкви стал 39-летний епископ Епифаний. Томос означает полную независимость новой церкви.
- В Украине продолжает действовать Украинская православная церковь (Московского патриархата), руководство которой отказалось участвовать в объединительном соборе. Русская православная церковь возражает против автокефалии Украинской православной церкви.
- Грузинская православная церковь признавать автокефалию Православной церкви Украины пока не спешит. Украинская православная церковь (Московского патриархата) призывала Тбилиси не признавать «украинских раскольников».
- В Кремле считают, что решение об автокефалии для украинской церкви – результат "раскольнической деятельности" и вмешательства украинских властей в церковные дела.
ФСБ задержала гражданина Украины по подозрению в шпионаже
Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании в Москве украинского гражданина по подозрению в шпионаже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства по Москве.
В сообщении говорится, что задержанный по имени Рудась А.В., имеющий гражданство Украины и Польши, действовал под оперативным псевдонимом "Малыш". В ФСБ утверждают, что в 2019 году он поступил в один из ведущих российских вузов на факультет политологии, где, по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) собирал и передавал сведения в отношении оппозиционных украинским властям политологов и журналистов.
В ФСБ заявили, что задержан он был при попытке получить данные в отношении российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции в Украине.
Как отмечает РБК, имя задержанного — Рудась Андрей Витальевич — упоминается в списке абитуриентов магистратуры МГИМО . В 2020 году он, по информации издания, с проектом под названием "Опыт организации протестного молодежного движения в Украине: акторы и технологии. Уроки для России" подал заявку на участие в конкурсе фундаментальных исследований в сфере общественно-политических наук.
Сегодня же ФСБ заявила о задержании жителя Хабаровска, которого подозревают в попытке передачи секретной информации спецслужбам Украины во время проведения так называемой "спецоперации". Против него возбудили дело о госизмене. Он арестован на два месяца.
У задержанного, как утверждают в ФСБ, "по роду деятельности" был доступ к закрытой информации, и он анонимно через интернет якобы предложил украинской спецслужбе предоставить за деньги сведения, "которые могли быть использованы в ущерб безопасности России, в том числе для совершения диверсионных акций". Что это за сведения, в ведомстве не уточнили.
По данным правозащитников, за последние 20 лет по делам о госизмене и шпионаже в России осудили порядка ста человек.
РФ будет поддерживать Абхазию в утверждении её места в международных делах – Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял в Москве президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания. Лавров заявил о значимости встречи «на данном этапе».
«Мы должны, как союзники, «сверять часы» в периоды, когда международные отношения переживают сильнейшее напряжение в результате неустанного стремления Запада всеми правдами и неправдами (скорее неправдами) сохранить своё доминирование в международных делах, подчинить себе всё и вся, вернуть однополярный мир. Конечно, это иллюзии», – сказал Лавров.
Глава российского ведомства заявил, что доволен тем, как у сторон развивается политический, военный диалог, военно-техническое, оборонное сотрудничество, взаимодействие в торгово-экономической, инвестиционной сфере, гуманитарные и культурные связи.
«Оценили Ваше решение по признанию Донецкой и Луганской народных республик. Будем активно способствовать развитию контактов с этими новыми государствами. Считаю, что это будет помогать стабилизации обстановки на нашем общем геополитическом пространстве», – говорит Лавров.
Он добавил, что в декабре прошлого года обсуждал с главой абхазского МИДа Иналом Ардзинба «расширение международных связей с Абхазией».
«У нас есть возможности продолжать поддерживать утверждение Абхазией своего законного места в международных делах», – сказал Лавров.
Аслан Бжания, в свою очередь, заявил, что в Абхазии поддерживают «спецоперацию России на Украине».
«Граждане Абхазии понимают, насколько важна проводимая Российской Федерацией специальная операция, в большинстве своём наш народ поддерживает эту необходимую меру. Мы признали независимость государств Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. У нас прошёл многотысячный митинг, мы дважды осуществили гуманитарную акцию, направили грузы жителям этих республик. На сегодняшний день более 150 женщин и детей отдыхают в Абхазии в хороших условиях. Готовы оказать содействие по линии Минобороны и специальных служб», – сказал он.
Абхазский лидер Аслан Бжания отправился с рабочим визитом в Москву 23 марта. Днем ранее в российскую столицу посетил глава абхазского МИДа Инал Ардзинба.
Евросоюз создаст Трастовый фонд солидарности с Украиной
Евросоюз создаст Трастовый фонд солидарности с Украиной. Об этом говорится в коммюнике по итогам заседания Евросовета.
В документе отмечается, что ЕС на фоне военной агрессии России на украинской территории предоставит поддержку Киеву в безотлагательных потребностях. После прекращения боевых действий страны Евросоюза готовы помочь с восстановлением демократической Украины.
Кроме того, Евросовет поддержал предложение организовать международную конференцию для наполнения фонда.
Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Страны Запада ввели против Москвы и российских олигархов жёсткие санкции. Ограничения затронули не только компании и известных бизнесменов, но и обычных граждан.
На фоне непрекращающихся боёв США, Великобритания и ЕС продолжают ужесточение ограничений.
На Марину Овсянникову завели дело о «дискредитации» военных РФ
Останкинский районный суд Москвы зарегистрировал протокол по делу о "дискредитации" российский военных на бывшего редактора Первого канала Марину Овсянникову, которая устроила антивоенную акцию в прямом эфире новостей. Согласно информации на сайте суда, судебное заседание назначено на 14 апреля. Овсянниковой грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
Сама Овсянникова сказала "Медузе", что рада, что это не уголовная статья, и она сможет продолжить "бороться за правду".
14 марта Марина Овсянникова устроила антивоенную акцию в прямом эфире новостей, развернув за спиной ведущей Екатерины Андреевой плакат со словами: "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут". До этого Овсянникова записала видеообращение, из-за которого суд впоследствии оштрафовал её на 30 тысяч рублей, признав виновной в призывах к незаконным акциям протеста.
Ранее сообщалось, что Овсянниковой может грозить и уголовное разбирательство по новой статье о фейках действиях российских военных. Несмотря на возможность такого преследования, Овсянникова, мать двоих детей, говорила, что не собирается уезжать из России, хотя ей и "очень страшно".
В Кремле поступок Овсянниковой назвали "хулиганством". Глава дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов обвинил бывшую сотрудницу в предательстве.
В Праге возле посольства России появится улица Украинских героев
Власти Праги переименуют часть улицы Коруновачни возле посольства России в улицу Украинских героев. Об этом пишет издание Ceske Noviny.
Ближайший железнодорожный мост назовут именем украинского военного Виталия Скакуна. Он погиб 24 февраля, взорвав мост перед российской армией, наступавшей на Херсон. Президент Украины Владимир Зеленский посмертно присвоил Виталию Скакуну звание "Герой Украины".
Вечером 24 марта члены городского совета поручили городскому управлению утвердить переименования.
В сети отмечают, что теперь посольство России базируется на площади Бориса Немцова, на улице Украинских героев, а в парке за посольством находится аллея имени Анны Политковской.
Состояние Жириновского тяжелое, спикер Госдумы опроверг сообщения о смерти политика
Российский сенатор от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Александр Пронюшкин сегодня сообщил, что в московской клинике умер лидер партии Владимир Жириновский. Информацию со ссылкой на Пронюшкина распространили российские СМИ, в том числе государственное агентство РИА Новости.
Позже спикер Госдумы Вячеслав Володин опроверг сообщения о смерти Жириновского.
«Состояние его действительно тяжёлое. Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него. Он сам большой молодец. Давайте пожелаем ему скорейшего выздоровления», – заявил Володин.
В Минздраве заявили, что состояние Жириновского оценивается как стабильное, врачи продолжают оказывать всю возможную медицинскую помощь.
Губернатор Хабаровского края, член ЛДПР Михаил Дегтярев подтвердил, что лидер партии жив.
«Владимир Вольфович жив», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Жириновского, которому в 2021 году исполнилось 75 лет, госпитализировали 2 февраля с диагнозом COVID-19, с тех пор он находится в больнице.
* Исправление: изначально новость вышла с заголовком о смерти Владимира Жириновского. Эта информация не подтвердилась, материал был скорректирован.
Финляндия приостанавливает железнодорожное сообщение с Россией
Железнодорожная компания Финляндии VR Group с 28 марта приостанавливает движение поездов Allegro, которые курсируют между Санкт-Петербургом и Хельсинки. Об этом сообщает издание Helsingin Sanomat.
По данным издания, министр по делам Европы и управлению собственностью Финляндии Тютти Тюппурайнен ранее направила VR Group уведомление о нецелесообразности дальнейшей эксплуатации поездов в связи с введением санкций.
"До сих пор мы продолжали использовать Allegro в соответствии с официальными инструкциями, и цель состояла в том, чтобы обеспечить доступ финнов в Финляндию. За эти недели люди, которые хотели покинуть Россию, успели покинуть страну", – заявил директор по пассажирским перевозкам VR-Group Ltd Топи Симола.
В начале марта производитель поездов Allegro, французская компания Alstom, объявила об остановке всех поставок в Россию. 22 марта Siemens также приостановил контракт на поставку новых электропоездов "Сапсан".
КНДР впервые с 2017 года испытала межконтинентальную ракету
Северная Корея провела испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи. Ранее о возможном запуске КНДР говорили Япония и Южная Корея.
Испытания прошли 24 марта. Ракета пролетела больше тысячи километров за 4052 секунды. Максимальная высота составила примерно 6250 метров. Снаряд запустили из района международного аэропорта Пхеньяна. Ракета упала в Японское море, за пределами японской исключительной экономической зоны.
Это было первое испытание межконтинентальной баллистической ракеты Северной Кореей с 2017 года и 11-е с начала 2022-го. Полетные данные показали, что ракета пролетела выше и дольше, чем во время любого из предыдущих тестов.
На испытаниях присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын. О заявил, что Пхеньян будет "полностью готов к давней конфронтации с империалистами из США". Его слова приводит южнокорейское агентство "Рёнхап".
Минобороны Японии заявило, что "Хвасон-17" при обычной траектории запуска может преодолеть 15 тысяч километров и достичь любой точки в США, включая восточное побережье. Токио назвал запуск серьёзной угрозой миру и стабильности.
За связи с КНДР Вашингтон объявил новые санкции против России. Под ограничения попали россиянин Игорь Мичурин, а также компании "Ардис груп" и "Профподшипник". По данным Госдепартамента США, они причастны к передаче материалов для северокорейской ракетной программы. Под санкции вместе с российскими организациями и физлиами попали Вторая академия естественных наук Международного бюро КНДР и один гражданин Северной Кореи.
В январе КНДР сообщала о возможном возобновлении испытаний ядерного оружия и ракет большой дальности. В 2019 году серия ракетных испытаний была прервана после провала переговоров между Ким Чен Ыном и тогдашним президентом США Дональдом Трампом.
Североосетинский депутат: «Украинская армия – самая мощная в Европе»
Депутат парламента Северной Осетии от партии «Единая Россия» Борис Кантемиров считает, что украинская армия – «самая мощная, духовитая и подготовленная армия в Европе».
Ранее именно Кантемиров ранее призвал местных жителей к участию в войне против Украины в качестве «добровольцев».
«Ни одна армия Европы не выстояла бы против нас и трех дней, даже если всё НАТО вместе бы собралось. Украина намного сильнее и мощнее. Это очень достойный и мощный противник. Причем очень мотивированный. Если сегодня там не решить вопрос, завтра эта стрельба, эти бомбежки будут здесь у нас на улице», – сказал Кантемиров в комментарии информационному медиацентру «15-й РЕГИОН».
По информации СМИ, за месяц российского вторжения в Украину на войне погибли как минимум 34 уроженца Северной Осетии.
Плененный в Украине «доброволец» из Чечни призвал Кадырова отправить на войну собственных родственников
Отдельный отряд украинского спецназа "Азов" опубликовал видео с предполагаемым военнопленным из Чечни, который рассказывает о положении дел на фронте под Мариуполем. Также он обращается к Рамзану Кадырову с призывом отправить на войну в Украину своих родных.
Человек на видео (его имя не названо) поясняет, что вылетел на самолете из Грозного 17 марта и на следующий день оказался под Мариуполем, где попал в плен. По его словам, так называемым чеченским добровольцам при отправке в Украину выдают один автомат и всего четыре магазина с патронами. Пленный жалуется на плохое снабжение, а также рассказывает, как российские военные расстреляли колонну чеченцев, которых, по его выражению, "как пушечное мясо" кидают на передовую. Трупы убитых сжигают, говорит человек на видео.
"Кадыров Рамзан, тебе то же самое говорю. Не надо людей убивать. Отправь лучше своего племянника, своего сына. Почему не отправляешь своих родственников, а? Вот своих отправь, пускай они будут воевать. Другим не надо говорить, другие тоже жить хотят", – обращается пленный к главе Чечни.
Живущий в Швеции оппозиционный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов опубликовал фото, предположительно, этого же добровольца в военной форме и с армейским рюкзаком за спиной. Из опознавательных знаков на снимке виден только шеврон с флагом Чечни на рукаве. Минобороны России и власти Чечни достоверность видео с пленным из республики не комментируют.
- Опрошенные Кавказ.Реалии чеченские активисты и политологи считают, что Кадыров использует войну на Украине для личного пиара, а Кремль раскручивает образ "бесстрашных кадыровцев" как инструмент психологического давления на Киев и для внутренней пропаганды.
- Оппозиционные властям Чечни телеграм-каналы опубликовали видео с отправкой в Украину "добровольцев" из республики – на записи слышен плач провожающих колонну женщин. Они стоят за оцеплением, перед ними находятся вооруженные люди. Критики главы Чечни Рамзана Кадырова утверждают, что местных жителей принуждают к участию в войне, причем не только сотрудников силовых структур, но и тех, кто ими преследуется. Подтверждения этой информации из независимых источников нет.
- 24 марта – двадцать девятый день войны России против Украины. За это время, согласно данным от властей и публикациям в СМИ, во время боевых действий погибли не менее 199 военнослужащих из регионов юга России и Северного Кавказа. Это только те, чьи имена известны Кавказ.Реалии, реальные цифры могут быть значительно больше.
- "Азов" – ультраправая добровольческая группа, входящая в состав Национальной гвардии Украины.
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Кадыров опубликовал видео с молящимися за воюющих в Украине чеченских бойцов детьми
Рамзан Кадыров опубликовал видео с молящимися детьми в шалинской мечети и заявил, что таким образом "они просили у Всевышнего защиты" для воюющих в Украине бойцов из Чечни. Ранее родители из Грозного и его окрестностей пожаловались, что их принуждают отправлять детей на подобные молебны.
По словам главы республики, на видеозаписи, которую он опубликовал в телеграме, собраны более двух тысяч учеников и выпускников республиканских школ хафизов (хафиз – человек, знающий Коран наизусть – прим.). Еще 800 учеников, как заявил Кадыров, "в течение недели непрерывно читали Священный Коран" за отправленных в Украину военнослужащих из Чечни.
23 марта оппозиционное чеченское движение 1ADAT опубликовало фотографию из грозненской мечети. На ней одетые в белые, синие и красные костюмы дети выстроены в порядке изображения этих цветов на флаге России. Позднее родители пожаловались Кавказ.Реалии на принудительный сбор детсадовцев – за отказ от участия в так называемом флешмобе им грозили отчислением.
- 25 марта – тридцатый день с начала полномасштабного вторжения России в Украину. За это время погибли не менее 206 военнослужащих из регионов Северного Кавказа и юга России. Это только те, чьи имена известны Кавказ.Реалии, реальная цифра может быть значительно больше.
- Власти Магаса 23 марта привлекли подростков из государственного движения "Юнармия" к водружению флага с буквой Z на стометровую Башню Согласия. Акцию провели по распоряжению мэра города Усмана Аушева, в ней также участвовали сотрудники МЧС – именно они установили на вершине башни флаг в поддержку российской агрессии.
Карасин: реакция Грузии на антироссийские санкции «не останется незамеченной»
Председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин охарактеризовал реакцию Грузии на антироссийские санкции Запада, введенные из-за вторжения в Украину, как взвешенную и подчеркнул, что в России «этот факт не останется незамеченным». С заявлением Карасин выступил на встрече с грузинскими политологами, состоявшейся в Фонде поддержки публичной дипломатии имени Горчакова.
Как сообщается на сайте Совета Федерации, участники дискуссии отметили пользу неформального диалога, ведущегося в «пражском формате» со спецпредставителем премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зурабом Абашидзе.
«Позитивно восприняты уже достигнутые результаты, выразившиеся в значительном увеличении двустороннего товарооборота, решении ряда транспортных проблем, а также росте контактов в гуманитарной сфере. Кроме того, речь шла о темах региональной безопасности на Южном Кавказе, судьбе Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Григорий Карасин выразил надежду на возобновление Женевских дискуссий, которые сейчас заморожены. По его словам, это единственная площадка, где официальные представители Грузии, Абхазии и Южной Осетии говорят напрямую. Диалог в таком ключе, как сообщил сенатор, приносит ощутимые плоды», – сказано в сообщении.
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия не присоединится к санкциям Запада против России, так как это противоречит национальным интересам страны и не может остановить боевые действия в Украине. Президент Грузии Саломе Зурабишвили дистанцировалась от заявлений премьера.
- Президент Украины Владимир Зеленский объявил об отзыве посла из Грузии для консультаций. Позиция правительства Грузии по санкциям была названа одной из причин этого решения.
Генассамблея ООН вновь потребовала остановить войну в Украине
Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием защиты мирного населения и гражданской инфраструктуры Украины, а также немедленного прекращения войны в этой стране.
Одобренный в четверг 24 марта Генассамблеей документ не имеет юридически обязывающей силы и носит лишь рекомендательный характер.
В поддержку резолюции проголосовали 140 стран из 193 государств-членов. Четыре страны – Сирия, Беларусь, КНДР и Эритрея – наряду с Россией высказались "против", 38 стран воздержались.
Резолюция содержит требование немедленного прекращения враждебных действий России по отношению к Украине, в частности, атак против гражданского населения. В документе говорится о необходимости защиты мирных граждан, медицинского персонала, сотрудников гуманитарных организаций, а также журналистов.
Текст содержит резкую критику в адрес России за создание "ужасающей" гуманитарной ситуации после начала военного вторжения в Украину месяц назад.
В схожей резолюции, которую Генассамблея одобрила в начале марта, также содержалось требование к России прекратить применение силы в Украине. Тогда документ поддержала 141 страна, а против высказались те же государства, что и 24 марта.
Украина и страны Запада обвиняют Москву в неизбирательных атаках против гражданского населения и ударах по таким объектам как больницы и убежища. Москва это отрицает.
Армения обвинила Азербайджан в захвате села в Нагорном Карабахе. Подробности
Армения утверждает, что вооруженные силы Азербайджана днем 24 марта нарушили линию соприкосновения в зоне ответственности российской миротворческой миссии и вторглись в село Парух в непризнанной Нагорно-Карабахской республике.
«Ожидаем, что российские миротворческие войска, в зоне ответственности которых происходит провокация, предпримут меры, чтобы войска Азербайджана немедленно вернулись на исходные позиции», — говорилось в сообщении МИД Армении.
По заявлению армянских властей, азербайджанские военные нарушили линию соприкосновения около 16 часов по местному времени. Власти Нагорного Карабаха сообщили, что местные военные и российские миротворцы пытались «путем переговоров остановить дальнейшее продвижение» азербайджанских войск.
По информации «Радио Азатутюн», из соображений безопасности были эвакуированы женщины и дети соседней с Парухом общины Храморт. Вечером в Информационном штабе Нагорного карабаха заявили, что продвижение азербайджанских вооруженных сил «пресечено, но противник все еще не вернулся на исходные позиции».
Как пишет «Медуза», в министерстве обороны Азербайджана отрицают обострение ситуации «на территории Азербайджана, где временно дислоцируется российский миротворческий контингент».
«На пунктах ведется уточнение позиций и мест дислокации, никаких столкновений или инцидентов не происходило», — заявили в ведомстве.
Вечером 24 марта министры обороны России и Армении Сергей Шойгу и Сурен Папикян провели телефонные переговоры. Они «обсудили текущую обстановку в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе», сообщили в Минобороны РФ.
В Минобороны Армении заявили, что Сурен Папикян во время разговора с российским коллегой «подчеркнул необходимость возвращения азербайджанских частей на исходные позиции», а Сергей Шойгу сказал, что Россия следит за ситуацией и предпринимает шаги для ее мирного разрешения.
- В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе впервые за много лет начались полномасштабные боевые действия. Они продолжались полтора месяца; 10 ноября стороны при посредничестве России заключили соглашение о прекращении огня. По итогам боев Армения передала Азербайджану контроль примерно над половиной непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Российские миротворцы прибыли в Нагорный Карабах спустя несколько часов после того, как стороны заключили соглашение о прекращении войны.
В Абхазии произошло ДТП с участием бронетехники
В городе Гудаута в самопровозглашенной республике Абхазия произошло ДТП с участием военной техники. По данным местных СМИ, в автомобиле, на который наехала бронемашина, находились два человека – мужчина и его беременная супруга. В результате аварии никто не пострадал.
«В данное время командир роты и мои офицеры находятся рядом с ними. Мы предложили организовать госпитализацию в Сочи или в нашу Республиканскую больницу, либо в сухумский роддом, но она отказалась. Конечно, женщина перенервничала, но жалоб и заявлений с их стороны нет», - сказал журналистам подполковник абхазской армии, командир части Омар Парцхалия.
По его словам, военнослужащие возвращались с плановых учений. Колонна с техникой двигалась в сопровождении спецтранспорта ГАИ. Причины ДТП предстоит определить правоохранительным органам.
«Мы солдат не сажаем за руль военной техники. Управляют ими контрактники с опытом вождения», - сказал он.
Офицер при этом призвал население Абхазии соблюдать осторожность и скоростной режим во время передвижения на дорогах и, в особенности, уступать движущейся по дороге колонне военной техники.
Местные СМИ также сообщают, что в четверг, 24 марта, в Гудауте проводились плановые ротно-тактические учения с боевой стрельбой первого отдельного мотострелкового батальона.
Президент США: Путин недооценил решимости Запада в поддержке Киева
Президент США Джо Байден заявил в четверг в Брюсселе, что российский президент Владимир Путин, перед тем как напасть на Украину, недооценил решимости Запада в поддержке этой страны и не учел того, что западные государства будут едины в вопросе введения санкций против Москвы и военной поддержки украинской армии.
На пресс-конференции в Брюсселе Байден сказал, что российское вторжение в Украину только укрепило единство внутри НАТО, Европейского Союза и «Большой семерки», саммиты которых прошли 24 марта в бельгийской столице.
«НАТО никогда не была более сплоченной, чем сегодня. Путин получает прямо противоположное тому, что он намеревался получить после вторжения в Украину», - подчеркнул Байден после переговоров с лидерами НАТО.
Страны, входящие в Североатлантический союз, и их союзники ввели несколько пакетов жестких санкций против Москвы, что уже ослабило российскую валюту и экономику РФ в целом. В четверг о дополнительных санкциях против российских политиков, бизнесменов, чиновников и юридических лиц объявили Великобритания и Соединенные Штаты.
В четверг Джо Байден также сказал, что НАТО отреагирует, если Россия использует в Украине химическое оружие.
Одновременно президент США высказал мнение, что Россия должна быть исключена из «Большой двадцатки», объединяющей крупные экономики мира. Этот вопрос, по словам Байдена, поднимался в ходе его консультаций с мировыми лидерами в Брюсселе. В этой же связи он отметил, что если страны, такие как Индонезия и другие, не согласятся с исключением России из «Большой двадцатки», то Украина должна быть допущена ко всем встречам этой группы.
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