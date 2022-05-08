Украина и РФ заявляют о потерях противника у острова Змеиный

Украинская и российская стороны второй день подряд заявляют о боях в акватории Черного моря, в районе украинского острова Змеиный. Стороны заявляют о потерях, которые понес противник. Независимо подтвердить эти сообщения в условиях войны крайне трудно.

Оперативное командование «Юг» Вооруженных сил Украины» в воскресенье сообщило, что беспилотники «Байрактар» уничтожили два десантно-штурмовых катера типа «Раптор» и один катер типа «Серна» (о его уничтожении сообщалось и ранее). Кроме того, сообщается об уничтожении зенитно-ракетного комплекса «Тор», уже второго за двое суток.

В соцсетях также появилось видео, предположительно снятое с беспилотника, на котором видно, как два самолета Су-27 наносят удары по объектам на острове Змеиный. Утверждается, что речь идет об украинских самолетах. Когда снято видео - неизвестно.

Минобороны России утром 8 мая заявило, что в ночь на воскресенье у острова были уничтожены «два украинских бомбардировщика Су-24 и один вертолет Ми-24 воздушных сил Украины», а в районе Одессы уничтожен украинский корвет. Накануне Минобороны сообщало об уничтожении еще двух украинских боевых самолетов и трех вертолетов с десантом, а также десантного катера.

Прокремлевские телеграм-каналы утверждают, что российские военные на днях покинули остров, после чего там попытался высадиться украинский десант на вертолетах, который якобы и был уничтожен. Появилось видео удара по вертолету над островом Змеиный, однако неясно, какой из сторон конфликта принадлежал вертолет. Украинские СМИ утверждают, что он российский.

8 мая продолжаются ракетные обстрелы объектов в Одесской области. Это может быть связано с продолжающимся противостоянием вокруг острова Змеиный, контроль над которым облегчает контроль над северо-западной частью Черного моря.