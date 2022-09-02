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Украина конфисковала активы российского миллиардера Евтушенкова
Власти Украины конфисковали активы российского миллиардера, основателя акционерной финансовой корпорации «Система» Владимира Евтушенкова.
Речь идёт о 17 объектах недвижимости общей площадью почти в 100 тысяч квадратных метров, а также о долях в нескольких украинских фирмах, связанных с россиянином. Отмечается, что это первое подобное судебное решение в отношении граждан России.
В сообщении Высшего антикоррупционного суда Украины говорится, что решение принято по требованию Минюста страны, и что конфискация предусмотрена законом «О санкциях». Документ позволяет отъём активов во время действия военного положения и в отношении лиц, которых Украина считает «в значительной степени способствовавшими боевым действиям со стороны России». В ходе судебного разбирательства было установлено, что Евтушенков является владельцем нескольких компаний, производящих для российской армии беспилотники.
Ранее украинские власти ввели против Евтушенкова персональные санкции.
Издание РБК, цитируя представителя украинского центра противодействия коррупции, отмечает, что «на очереди» имущество других российских миллиардеров - Олега Дерипаски, Михаила Фридмана, Алексея Миллера и Аркадия Ротенберга.
Евтушенков – друг экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили. В начале 2022 года в интернете были выложены аудиозаписи телефонных разговоров, которые, предположительно, состоялись между ними. В одном из них Евтушенков поздравляет друга с днем рождения, называя его «Боренькой». После начала российского вторжения в Украину и введения санкций против Евтушенкова, бизнесмены обсудили «идею по поводу зерна» и визит в Грузию бизнесмена Али Узденова – вице-президента АФК «Система». Некоторые эпизоды беседы подтвердил и сам Евтушенков.
13 апреля стало известно о том, что на Евтушенкова распространились санкции Великобритании и он покинул пост председателя совета директоров российского холдинга АФК «Система».
Другие новости дня
Премьер Грузии не поддерживает «раздувание полемики» о негативной роли США
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает, что «раздувание полемики» о негативной роли США не в интересах страны.
Об этом премьер заявил, комментируя обвинения депутатов парламента, покинувших правящую партию «Грузинская мечта» в конце июня. Бывшие члены большинства Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили основали общественное движение «Сила народа». Регулярно они выступают с критикой США, обвиняя американское посольство в попытках втягивания Грузии в войну и поддержке «радикальной оппозиции», которая желает революции.
«Я слышал критику от наших бывших товарищей по команде и полемику. Я вообще считаю, что дальнейшее расширение этой полемики, ее углубление и раздувание не в интересах нашей страны», – заявил Гарибашвили.
Хотя премьер прямо не осудил заявления «четверки», как того требуют оппоненты, и указал, что «критика от любого человека приемлема», он подтвердил приверженность партнерству с США.
«Я, как премьер-министр, наша управленческая команда обязаны, чтобы страна развивалась стабильно, для этого необходимо иметь сильных союзников. Таких, как США, Евросоюз, европейские государства. Наше маленькое государство с очень сильным народом не может добиться больших успехов без партнеров и союзников», – сказал он.
Он также позитивно отозвался о главе американского диппредставительства в Грузии Келли Дегнан, назвав ее «очень активным послом», передает агентство «Новости-Грузия».
«Мы уважаем Америку и ее представителей… Мое пожелание как премьер-министра – еще более бережно относиться к этим отношениям. Перед нами стоит много вызовов, наша страна оккупирована, над этим нужно много работать. Нам необходимо развитие, укрепление, процветание и укрепление этих отношений», – заявил Гарибашвили.
После взрывов в Крыму соревнования по картингу перенесли в Грозный
Финальный этап чемпионата России по картингу, который должен был состояться 9-11 сентября в Евпатории в аннексированном Крыму, перенесли в Грозный. Как выяснило Настоящее время, это произошло после взрывов на военном аэродроме Саки в 20 километрах от Евпатории.
В чемпионате России по картингу в классе "мини" участвует 10-летний Роман Фаассен – сын старшей дочери Владимира Путина Марии Воронцовой от первого брака с гражданином Нидерландов Йорритом Фаассеном.
Внук Владимира Путина представляет в соревнованиях Москву. Вместе с Романом Фаассеном в чемпионате участвует Сергей Мазепин – по данным казанского издания "Бизнес online", это младший сын члена совета директоров "Уралхима" Дмитрия Мазепина.
Как пишет Настоящее время, новое расписание чемпионата, в котором отражен перенос гонок из Крыма в Чечню, было опубликовано на сайте "Картинг России" 19 августа, то есть после взрывов на аэродроме Саки и за день до взрывов в Бахчисарае.
- Взрывы на аэродроме Саки произошли 9 августа. Как заявила российская сторона, было повреждено более 60 домов, 14 человек пострадали. Украинские власти отрицают причастность к инциденту. При этом The New York Times и The Washington Post со ссылкой на неназванные украинские правительственные источники писали, что взрывы на военном аэродроме устроили украинские спецподразделения.
Бельгия выиграла у Грузии в матче открытия «Евробаскет-2022»
Сборная Грузии по баскетболу сегодня вечером сыграла в Тбилиси против Бельгии в матче открытия чемпионата Европы «Евробаскет-2022». Матч завершился победой гостей - 79:76, пишет агентство «Новости-Грузия».
Матч получился очень напряженным. Это была скорее игра на нервах, чем спортивная игра, в которой бельгийцы побеждали все 35 минут, отмечают комментаторы Общественного телевидения, которое вело трансляцию игры.
За три периода сборная Бельгии реализовала 9 3-очковых бросков и с трудом, но сохранила преимущество, набранное в первом периоде. В четвертом периоде они выигрывали уже с разницей в десять очков.
Тренер сборной Грузии всю игру искал оптимальную пятерку, но это ему так и не удалось. Комбинированная игра не сложилась ни у одной из команд. К началу четвертого периода Илиас Зурос нашел пятерых игроков, которые развернули игру: Макфадден, Джинчарадзе, Санадзе, Мамукелашвили, Битадзе.
Грузины продвинулись вперед 67:62. Однако на последних минутах у Гоги Битадзе заболела лодыжка, и, несмотря на большое желание, он не смог продолжить матч. Бельгийцы не сдались - 70:70 и был назначен овертайм.
В дополнительное время судьбу матча решил 3-очковый бросок – за 3 секунды до финальной сирены победу Бельгии принес Джонатан Табу – 79:76.
Лесной пожар вспыхнул на востоке Грузии, в Кварели
Пожар возник в лесу возле села Шилди Кварельского муниципалитета Кахетии, на востоке Грузии. Местные жители считают, что очагов огня три, и он распространяется по сложному рельефу горы.
Общественный вещатель сообщает, что на место уже выехала пожарно-спасательная служба. Причина пожара пока неизвестна.
Агентство по охране окружающей среды продлило предупреждение о повышенной угрозе лесных пожаров по Грузии до 3 сентября. В большинстве регионов страны уже давно не выпадали дожди при температуре 35-38 градусов.
Из-за финансового кризиса с ТВ «Мтавари» уходит юмористическое шоу Вано Джавахишвили
Популярная юмористическая телепередача «Ванос шоу» больше не будет выходить на телекомпании «Мтавари», пишет агентство «Новости-Грузия». Ведущий телепрограммы Вано Джавахишвили уже сообщил, что шоу переходит в телекомпанию «Пирвели» и будет транслироваться там в привычное для зрителей время – в пятницу, в 22:00.
«Как вы знаете, в связи с финансовым кризисом на «Мтавари» все передачи были закрыты, и у нас была вынужденная пауза. С нового сезона мы будем встречаться на «Пирвели». Ждем наших постоянных зрителей в тот же день и в то же время», - написал Вано Джавахишвили в соцсетях.
На «Мтавари» уход одной из самых рейтинговых передач объяснили финансовым кризисом и невозможностью обеспечить команду шоу привычной для них студией и зарплатами. Телекомпания распространила заявление, в котором сообщает, что из-за тяжелого финансового кризиса в середине июня закрыла свой главный павильон, где записывались или транслировались в прямом эфире программы неполитического характера. В «Мтавари» отмечают, что все программы на фоне кризиса перешли на самофинансирование, либо сократили расходы, либо выходят в прямом эфире. Однако команда «Ванос шоу» отказалась приспосабливаться к возникшим обстоятельствам.
«Сожалеем, что из-за нашего сложного финансового положения мы не смогли создать удовлетворительные условия для коллектива «Ванос шоу». Мы до сих пор должны им зарплату, как и абсолютно каждому сотруднику, который до сих пор работает в «Мтавари» - зачастую бесплатно - и до сих пор не уходит из компании», - сказано в заявлении оппозиционной телекомпании.
«Мтавари» также анонсировал новую юмористическую программу, которая будет выходить в пятницу в 22:00. В ней будет «меньше политики и больше юмора», отмечают на ТВ.
- Оппозиционная телекомпания «Мтавари» вышла в эфир в июле 2019 года, ее основал уволенный из телекомпании «Рустави-2» Ника Гварамия - один из самых ярых критиков правительства «Грузинской мечты» и сподвижник третьего президента Михаила Саакашвили.
- «Мтавари» быстро стал одним из самых рейтинговых ТВ Грузии, однако в этом году компания переживает серьезные проблемы, на которые повлиял и арест Ники Гварамия. Тбилисский городской суд в мае 2022 года отправил Гварамия в тюрьму на три с половиной года, избрав таким образом крайнюю меру по статье «превышение полномочий».
- Несмотря на то, что прокуратура обвиняла его в «присвоении и растрате» средств частной телекомпании, доказать в суде это не удалось. В итоге суд счел Гварамия виновным в том, что его семья использовала дорогостоящий автомобиль Porsche, полученный от частной компании в обмен на размещение рекламы. Это, по мнению суда, нанесло ущерб интересам телекомпании «Рустави 2», которой он управлял.
США ввели новые ограничения на продажи чипов России и Китаю
Администрация президента США Джо Байдена ввела новые ограничения на продажу сложных компьютерных чипов в Россию и КНР, пишет The New York Times. По данным издания, ограничения затронут высокопроизводительные модели чипов, которые производятся Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD).
Попавшие под ограничения модели чипов предназначались для разработки видеоигр, но впоследствии стали широко использоваться в суперкомпьютерах. Белый дом считает, что Россия и КНР могут использовать технологии для слежки за людьми, идентификации лиц на фотографиях и видео, а также для военных целей.
Nvidia и AMD из-за санкций не продают оборудование и услуги российским компаниям, но ограничений на сотрудничество с Китаем у них не было.
МИД Китая в ответ заявил, что Соединенные Штаты занимаются технологической блокадой России и КНР.
Россия закупит юани и другие валюты на 70 миллиардов долларов
Россия планирует покупку юаней и других валют дружественных стран на сумму до 70 миллиардов долларов, чтобы замедлить рост рубля - прежде чем перейти к долгосрочной стратегии продажи запасов юаней для финансирования инвестиций. Об этом сегодня сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад российского правительства.
В докладе также отмечается, что покупка валют дружественных стран может оказаться весьма проблематичной, так как продажа активов в юанях требует отдельного соглашения с Китаем, которого будет очень трудно добиться в условиях кризиса, пишет агентство.
Другие валюты, такие как дирхам ОАЭ, подвержены «высоким политическим рискам», поскольку эти правительства могут изменить свой политический курс. А турецкая лира сталкивается с серьезными рисками девальвации.
Власти перешли к формированию валютных резервов в дружественных валютах после того около половины валютных резервов России в размере 640 миллиардов долларов были заморожены на фоне войны с Украиной.
Специалисты миссии МАГАТЭ временно остались на Запорожской АЭС
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) оставит своих представителей на Запорожской АЭС. Об этом по итогам визита на станцию в оккупированном российскими войсками Энергодаре заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
По словам Гросси, экспертам сегодня за первые часы работы миссии «удалось собрать много важной информации», и он увидел «ключевые вещи, которые хотел увидеть». Деталей глава агентства не привел, но уточнил, что миссия пробудет в Энергодаре до 3 сентября, а затем будет решаться вопрос о постоянном присутствии наблюдателей МАГАТЭ.
Гросси также отметил самоотверженную работу персонала станции. «Несмотря на сложную ситуацию и обстоятельства, они очень профессионально выполняют свою работу», - сказал глава агентства журналистам. Затем Гросси покинул АЭС.
Как передает «Интерфакс», эксперты провели на станции около четырех часов. По последним данным, четыре из девяти автомобилей из кортежа миссии МАГАТЭ уехали с территории АЭС.
В день визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭМ из региона поступали сообщения об обстрелах Энергодара. Украинский мэр города Дмитрий Орлов обвинял в атаках российскую армию. Назначенные Россией власти Энергодара утверждают, что утром 1 сентября по городу ударила украинская артиллерия.
- Российские войска захватили Запорожскую АЭС вскоре после начала вторжения в Украину, в марте 2022 года. С тех пор Киев и Москва неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах территории рядом с АЭС. В начале августа в МАГАТЭ говорили, что на Запорожской АЭС массово нарушают протоколы безопасности.
Генпрокурор Армении предлагает ввести смертную казнь за госизмену
Генеральный прокурор Армении Артур Давтян предлагает создать конституционно-правовые основания для смертной казни за государственную измену.
Он обратился к председателю Совета конституционных реформ, министру юстиции Карену Андреасяну с предложением обсудить в рамках конституционных поправок вопрос определения конституционно-правовых норм, допускающих применение смертной казни в качестве наказания за государственную измену, сообщает Генпрокуратура.
Как пишет Радио Азатутюн, первичный запрет на вынесение смертного приговора и фактическое применение этого наказания в Армении предусмотрен 24-й статьей Конституции, согласно 3-й части которой никто не может быть приговорен или подвергнут смертной казни. Упомянутая конституционная норма имеет императивный характер, то есть этот запрет может быть преодолен только путем внесения соответствующего изменения в Конституцию.
В то же время 76-я статья Конституции Армении предусматривает, что во время чрезвычайного или военного положения возможно отступление от обязательств в сфере прав человека в рамках принятых международных обязательств.
В Южной Осетии выросла заболеваемость коронавирусом
В Южной Осетии за сутки провели 82 теста на коронавирус, выявив 41 новый случай заражения. Об этом агентству «Рес» сообщила глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
По её словам, в «красной зоне» республиканского медцентра сегодня лечатся семь больных, 196 проходят лечение амбулаторно, 12 человек сняты за сутки с учета.
Кочиева говорит, что уровень заболеваемости коронавирусом в августе значительно вырос по сравнению с июлем. Подъем заболеваемости, по её словам, вероятен и с началом нового учебного года – с 5 сентября.
С начала пандемии в Южной Осетии выявили 14 385 случаев заражения коронавирусом. Было проведено почти 70 тысяч тестов.
Миллиардер Рубен Варданян отказался от гражданства РФ и переезжает в Карабах
Миллиардер Рубен Варданян принял решение отказаться от российского гражданства и переехать жить в Арцах (так в Армении называют непризнанную республику Нагорный Карабах), передает Forbes.
«Я принял решение, понимая, какие риски я на себя беру — отказаться от российского гражданства и переехать в Арцах как гражданин Армении. Мне это решение далось очень непросто, но так правильно», – сообщил в своем видеообращении Варданян.
Он уточнил, что причиной его переезда стало то, что «у многих людей [в Карабахе] появилась апатия, ощущение, что они брошены, что они никому не нужны. Я считаю, что это неприемлемо. Я считаю, что после войны 2020 года мы, армяне всего мира, обязаны быть вместе с Арцахом». Варданян подчеркнул, что считает переезд единственным способом своим примером показать, насколько важен для него Нагорный Карабах.
Миллиардер заявил, что после переезда вон передаст все свои российские активы в семейный фонд.
Рубен Варданян — уроженец Еревана, основатель и бывший владелец инвестиционной компании «Тройка Диалог», которую в 2011 году приобрел Сбербанк. В 2021 году Forbes оценил состояние Варданяна в $1 млрд.
Вместе с женой он основал школу системы Колледжей единого мира в армянском Дилижане. В Ереване действует его фонд «Инициативы развития Армении»: Варданян инвестирует в образование, реставрирует памятники. Вместе с женой миллиардер основал школу системы Колледжей единого мира в армянском Дилижане. В Ереване действует его фонд «Инициативы развития Армении»: Варданян инвестирует в образование, реставрирует памятники.
- Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном этническими армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании «Нагорно-Карабахской республики».
- За период вооруженного конфликта 1988-1994 годов в сепаратистском регионе погибли 30 тысяч человек. Нагорный Карабах и несколько прилегающих к нему районов Азербайджана перешли под фактический контроль Вооруженных сил Армении. В результате сотни тысяч человек, в основном этнические азербайджанцы, стали беженцами и вынужденными переселенцами.
- После очередного обострения ситуации в конце сентября 2020 года Азербайджан вернул под свой контроль районы вокруг Нагорного Карабаха и взял древний и символически значимый город Шуша (на армянском Шуши). На следующий день после взятия Шуши премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин подписали мирное соглашение о прекращении войны в регионе.
- По условиям договора, за Арменией и Азербайджаном закреплены территории, на которых находились войска на момент подписания документа. Армения также вернула Азербайджану Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы. Вдоль линии соприкосновения размещена миротворческая миссия России.
Бжания о Пицунде: ни о какой форме продажи земли не может идти речь
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания прокомментировал дискуссию, которая идет в абхазском обществе относительно передачи России объектов и земли в Пицунде.
Бжания говорит, что ни о какой форме продажи земли в Абхазии не может идти речь. Заявление опубликовано на официальном сайте абхазского лидера.
«Обращаюсь к вам в связи с возникшей в обществе обеспокоенностью, вызванной домыслами, слухами и банальной ложью, касающихся темы так называемой «продажи земли».
Никак не желая комментировать слухи, обращусь к фактам.
В основном Законе страны – Конституции Республики Абхазия четко прописано, что «Земля и другие природные ресурсы являются собственностью народа, используются и охраняются в Республике Абхазия как основа жизни и деятельности ее граждан». Таким образом, ни о какой форме продажи земли в Республике Абхазия не может идти речь. Эти нормы незыблемы и пересмотру не подлежат», – сказано в заявлении.
Бжания говорит, что президент является гарантом исполнения Конституции и он, как глава государства, будет со всей ответственностью выполнять возложенные на него обязанности в отведенный ему срок на должности президента.
Ранее против передачи России объектов в Пицунде выступили абхазские политики, ветераны, представители общественности.
- Вопрос передачи Пицундской государственной дачи снова актуализировался в связи с появлением нового текста Соглашения между правительством самопровозглашенной республики Абхазия и правительством Российской Федерации. Документ о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Абхазии и порядке его использования был подписан 19 января 2022 года. Данное соглашение требует ратификации абхазским парламентом.
- Предметом соглашения являются комплекс государственных дач в Пицунде под номерами 8, 9 и 10, а также военный городок 9-го Управления КГБ с объектами жизнеобеспечения, расположенные на территории Пицундо-Мюссерского биосферного заповедника.
- Соглашение также предусматривает передачу в аренду на 49 лет 186 га земли, относящейся к пицундскому заповеднику, вместе с ним Россия может получить и прилегающее к этой земле морское пространство по площади равной 115 га.
Инал Ардзинба встретился со спецпредставителем МИД РФ по Союзному государству
Глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба встретился в Москве со специальным представителем МИД России по вопросам Союзного государства России и Беларуси Виктором Сорокиным. Об этом сообщили в медиацентре абхазского МИДа.
По информации ведомства, в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы евразийской интеграции, ход реализации союзных программ и строительства Союзного государства России и Беларуси, «социально–экономические и политические аспекты евразийской интеграции в контексте ситуации в регионе».
Ранее абхазский лидер Аслан Бжания заявил, что Абхазия готова присоединиться к Союзному государству России, Беларуси и других стран, которое может быть образовано после войны в Украине.
В Иркутске футболиста выгнали из команды за розовый маникюр
Вратаря футбольного клуба "Иркутск" Никиту Лобусова отстранили от тренировок и матчей после того, как он накрасил ногти розовым лаком. Об этом сообщил сам клуб.
"Мы считаем, что мужчины должны быть именно мужчинами. А игроки должны думать в первую очередь о том, как принести победу команде, а не то, каким способом самовыражаться", – говорится в официальном заявлении клуба.
Руководство клуба поставило 20-летнему игроку ультиматум. По словам Лобусова, ему позвонил тренер и сказал, либо он стирает лак, либо его убирают из команды. "Я отказался стирать ногти. Для меня это дело принципа, – сообщил Лобусов. – Мой внешний вид никак не влияет на качество работы". По его признанию, маникюр он сделал из любви к эпатажу. Ранее футболист уже красил волосы в малиновый цвет и приезжал на матчи в ярко-розовом костюме.
Сейчас Никита Лобусов тренируется самостоятельно и ищет новый клуб.
Новый пожар в Боржомском ущелье тушат с вертолета. ВИДЕО
В Боржомском ущелье возник новый лесной пожар. Об этом сообщают грузинские СМИ.
По информации Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД, на месте находятся пожарно-спасательные группы. К процессу тушения пожара подключился вертолет пограничной полиции Грузии.
Кадры с места пожара публикует местное информационное агентство «Самхретис карибче».
Ранее в Боржомском ущелье завершили тушить крупный лесной пожар, возникший у села Квабисхеви. Он охватил площадь в 180 гектаров.
Сегодня же, по информации СМИ, пожар возник на окраине Тбилиси, на территории близ Аграрного университета Грузии. На месте горят сухая трава и деревья.
Путин не приедет на похороны Горбачёва – он простился с ним в морге
Президент России Владимир Путин попрощался с умершим президентом СССР Михаилом Горбачёвым в морге. Путин не сможет присутствовать на похоронах, так как улетел в Калининград в соответствии с рабочим графиком. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Прощание с Горбачёвым состоится в субботу, 3 сентября, в Колонном зале Дома Союзов в Москве. По заявлению Пескова, на церемонии прощания будут "элементы государственных похорон", в частности – почётный караул. Горбачёв-фонд уточнил, что доступ в зал будет свободным для всех желающих.
Похороны Горбачёва пройдут в тот же день на Новодевичьем кладбище, где похоронена его супруга – Раиса.
- Михаил Горбачёв, единственный президент СССР, умер в московской больнице 30 августа в возрасте 91 года. Последнее время Горбачёв тяжело болел и почти не появлялся на публике.
- В годы своего правления Горбачёв проводил политику перестройки, которая привела к демократическим переменам в СССР и завершению холодной войны. Критики Горбачёва говорят, что его политика способствовала распаду СССР, экономическим и социальным потрясениям.
- В 1990 году за свою деятельность во внешней политике Горбачёв был награждён Нобелевской премией мира.
На войне в Украине погибли более 900 элитных военных специалистов
За полгода войны в Украине Россия потеряла более 900 элитных военных специалистов – спецназовцев ГРУ, морских пехотинцев , десантников, военных пилотов, на подготовку которых ушли годы и миллионы долларов. Об этом сообщает Русская служба "Би-би-си".
Журналисты проанализировали список подтвержденных погибших российских военных, который издание ведет вместе с "Медиазоной" и командой волонтёров.
В частности, по открытым данным, им удалось установить гибель 151 военнослужащего спецназа ГРУ и 245 сотрудников Росгвардии, большая часть из них — бойцы подразделений особого назначения. Почти каждый четвертый (22 процента) из погибших в Росгвардии и спецназе ГРУ — офицер.
Анализ опубликованных некрологов показал, что наибольшие потери в ходе вторжения в Украину понесла 22-я гвардейская бригада спецназа. По меньшей мере 30 военнослужащих бригады погибли, в том числе четыре офицера — командира роты (при этом в составе бригады всего четыре роты спецназа).
Потери в ходе войны в Украине понесли и другие соединения спецназа ГРУ. Так, по подсчетам издания, 24-я гвардейская бригада потеряла не менее 21 человека, в том числе четырех офицеров. Известно также о 26 погибших военнослужащих 3-й гвардейской бригады спецназа, в том числе о пяти офицерах. В Украине погиб заместитель командира 16-й гвардейской бригады спецназа в звании подполковника, начальник штаба этой же бригады в звании майора, а также командир роты в звании капитана.
Авторы расследования отмечают, что потеря офицеров спецназа может быть наиболее чувствительной для российской армии. На подготовку лейтенанта соответствующей квалификации нужно по меньшей мере четыре года и ещё не менее четырёх лет, чтобы стать капитаном и возглавить роту.
Из 245 сотрудников Росгвардии, гибель которых удалось подтвердить журналистам, по меньшей мере 16 человек — обладатели крапового берета. В Росгвардии считается, что прошедшие отбор на право ношения такого берета — элита спецназа. Наибольшие потери личного состава понес 25-й отряд спецназа "Барс" из Казани. В Украине погибли 10 его сотрудников, включая двух офицеров.
Пятую часть всех идентифицированных российских военнослужащих, погибших в ходе войны в Украине, составляют десантники, пишет Русская служба "Би-би-си". На них легла основная тяжесть боев в первые недели войны. Наибольшие потери понес 331-й гвардейский полк ВДВ из Костромы: там только официально насчитывается более 80 погибших, в том числе командир полка и ещё 20 офицеров.
Среди морских пехотинцев наибольшие потери понесла 810-я гвардейская бригада, базирующаяся в аннексированном Крыму. Погибли по меньшей мере 56 человек, включая двух командиров бригады.
По данным журналистов "Би-би-си" в ходе войны в Украине погибли 67 российских военных лётчиков. Это особая категория потерь, поскольку экипажи боевых самолетов и вертолетов - штучные специалисты и элита любой армии мира. Подготовка одного летчика-снайпера может занимать 15-17 лет и стоит 12-14 миллионов долларов, отмечает издание.
- По оценке ЦРУ, к концу июля Россия потеряла в Украине более 15 тысяч военных. Британская разведка говорила о 20 тысячах погибших еще в июне. В сообщениях Генштаба Украины говорится, что Россия потеряла более 40 тысяч солдат и офицеров.
- По оценке Пентагона на начало августа, Россия потеряла в Украине от 70 до 80 тысяч военных убитыми и ранеными.
- Обновленных официальных данных о потерях российской армии нет. Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 25 марта, сообщив о 1351 погибшем.
ООН опубликовала доклад о преследовании уйгуров в Синьцзяне
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о нарушениях в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая.
Доклад вышел за несколько минут до окончания четырехлетнего срока полномочий Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет.
В документе сказано, что власти Китая допустили "серьезные нарушения" прав человека в регионе в рамках мер по борьбе с терроризмом и экстремизмом. В ООН заявили, что действия Пекина по отношению к уйгурам и представителям других мусульманских народов могут являться преступлениями против человечности.
В докладе также говорится, что "утверждения о пытках или жестоком обращении, включая принудительное лечение и плохие условия содержания под стражей, заслуживают доверия, как и утверждения об отдельных случаях сексуального насилия и насилия на гендерной почве".
В документе содержится призыв к Китаю провести полный юридический анализ своей политики национальной безопасности и борьбы с терроризмом в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, "обеспечить их полное соответствие обязательным международным законам о правах человека" и отменить все законы, не соответствующие международным стандартам.
Власти Китая отвергли утверждения из доклада как "дезинформацию и ложь, сфабрикованную противниками Китая", передает Associated Press. По мнению Пекина, в документе игнорируются "достижения в области прав человека в Синьцзяне".
- Ранее Фонд памяти жертв коммунизма в Вашингтоне получил доступ к внутренним компьютерным сетям полиции Синьцзяна в Китае и опубликовал доклад о пытках в лагерях для интернированных уйгуров. В заявлении фонда говорится, что Си Цзиньпин лично отдал приказ обеспечить переполненные лагеря для интернированных дополнительной охраной. В базах данных полиции также содержится информация о том, что в 2018 году более 12 процентов взрослого, преимущественно уйгурского населения, находилась в лагерях для интернированных, утверждает организация.
Миссия МАГАТЭ прибыла на Запорожскую АЭС
Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыла на Запорожскую АЭС в Энергодаре.
"Всего в колонне девять машин с надписью ООН и несколько автомобилей сопровождения. Ситуация на станции спокойная. Звуков обстрелов нет", – передаёт корреспондент РИА Новости.
По сведениям журналиста агентства "Интерфакс", за час до прибытия миссии ещё продолжались обстрелы – взрывы были слышны в разных частях города.
Миссию возглавляет гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. В состав делегации среди прочих также вошли эксперты из Польши, Литвы, Сербии и Китая. Представители России, США и Великобритании в миссии не участвуют.
- Утром 1 сентября Энергодар подвергся обстрелам. Назначенные Россией власти города заявили, что по Энергодару ударили с украинской стороны. Украина утверждала, что маршрут миссии обстреливает Россия. В Минобороны России сообщили, что российская авиация ударила по группе украинских десантников, которые пытались захватить ЗАЭС.
В Абхазии предложили начать транзит товаров через Ингурский мост
В администрации президента самопровозглашенной республики Абхазия на прошлой неделе прошла встреча, на которой обсуждалась возможность начала транзита товаров через Ингурский мост.
Информацию о проведении встречи Telegram-каналу RESPUBLICA подтвердил её участник, журналист Инал Хашиг.
По его словам, была создана рабочая группа по вопросу транзита грузов. Её возглавляет помощник абхазского президента Валерий Папба. На рабочем заседании присутствовали представители различных ведомств, в том числе министерства экономики, таможни и пограничной службы.
Инал Хашиг говорит: «рабочая группа для себя определила, что такой транзит необходим» и рекомендовала президенту Аслану Бжания снять ограничения, действующие на де-факто границе по реке Ингури.
«Рабочая группа рекомендовала президенту снять существующие ограничения деятельности КПП «Ингур» – сказал Инал Хашиг.
При этом с грузинской стороной, по словам журналиста, консультации не ведутся, так как Абхазия сама решает, какие товары входят и выходят с её территории.
«За последние 30 лет, мы превратились в некий тупик. Все товары проходят по одному маршруту: из Абхазии в Россию из России в Абхазию. Каких-либо денег на транзите Абхазия, практически, не зарабатывала.
После 24 февраля, когда противостояние между Западом и Россией достигло апогея и на Россию наложили огромное количество санкций, в общем-то, глобальная трансформация произошла и с логистикой и логистическими центрами.
Сейчас, когда происходят процессы организации новых логистических маршрутов, смотреть как реальные деньги, в которых нуждается Абхазия, уплывают от нас, весьма глупо.
Тем более, когда Россия под санкциями Евросоюза, турецкое направление становится одним из главных транспортных хабов, по крайне мере, в нашем регионе», – отметил Хашиг в комментарии RESPUBLICA.
Журналист говорит, что после снятия ограничений Абхазия сможет принимать «различные транзитные грузы, которые идут из Армении, Турции».
«Это касается различных товаров и из Грузии. В конце-концов, у нас есть Госстандарт, который должен сертифицировать эти товары по абхазским правилам», – добавил он.
- В 2008 году в Абхазии был введен полный запрет на провоз товаров через де-факто границу с Грузией, за исключением тех, которые перевозятся для личного пользования.
В Армении арестован экс-командующий Армией обороны Карабаха
Генерал-лейтенант Микаэл Арзуманян, возглавлявший Армию обороны самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики во время Второй карабахской войны, арестован. Ему предъявлено обвинение в халатности при организации обороны города Шуши (азербайджанское название – Шуша) и прилегающих районов.
В Следственном комитете Армении утверждают, что в последние 10 дней войны в ходе обороны Шуши Арзуманян проявлял халатное отношение к своим служебным обязанностям путем их неисполнения и ненадлежащего исполнения, в результате чего вооруженные силы противника полностью взяли под свой контроль город и его окрестности, а армянские подразделения понесли потери в виде погибших и раненых.
Согласно сообщению, Арзуманян не дал приказа разместить войска на неохраняемом участке оборонительного рубежа прилегающих к Шуши районов, когда в его распоряжении был соответствующий потенциал, в том числе подразделения регулярной армии, состоящие из 650 военнослужащих.
По версии следствия, до 6 ноября 2020 года (включительно) в оперативных сводках, подписанных Арзуманяном, указывалось, что боевые задачи продолжают выполняться, а обстановка остается контролируемой – при том, что 5 ноября отдельные группы противника уже проникли в Шуши.
Как пишет Радио Азатутюн, 49-летний Микаэл Арзуманян был назначен командующим Армией обороны Нагорного Карабаха 27 октября 2020 года, когда в ходе войны был тяжело ранен министр обороны Карабаха Джалал Арутюнян. Спустя почти год генерал-лейтенант Арзуманян был освобожден от занимаемой должности и назначен советником нагорно-карабахского президента.
Арзуманян был задержан 30 августа. Было принято решение о его аресте, однако ввиду истечения установленного законом периода он был отпущен накануне вечером. Сторона обвинения подала в суд ходатайство о аресте, которое было удовлетворено.
- Взятие Шуши азербайджанской армией стало одним из ключевых событий в ходе вооруженного конфликта осенью 2020 года, после чего президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин подписали заявление о прекращении войны. Пашинян позже говорил, что потеря Шуши стала тем определяющим моментом, после которого продолжение борьбы стало для страны бессмысленным.
SOVA: пророссийский активист из Донбасса ведет бизнес в Грузии
В Грузии находится Даниил Деев – пророссийский активист из Донбасса, сообщает издание SOVA. 22-летний Деев числится в списке украинского «Миротворца» как «пособник террористов и оккупантов». Проект «Миротворец» отслеживает лиц, нарушающих, по мнению авторов базы, украинское законодательство и совершающих преступления против страны.
Даниил Деев в недавнем прошлом пожимал руку главе самопровозглашенной «ДНР» Денису Пушилину и говорил в сюжетах российского Первого канала о «нацистах» в Донецке.
Как пишет SOVA, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Деев мог воевать в Мариуполе на стороне армии РФ. В своем инстаграме он опубликовал фотографию в военной форме, подписав ее: «Слышу ZOV». На фоне буквы Z Деев также публиковал отчет «чего лишилась Украина за 6 часов войны с Россией», сопроводив это подписью: «Помянем, но это только начало. Мы уже дышим вам в спину, оборачивайтесь».
В Грузии он ведет финансовую деятельность. В частности, занимается привлечением клиентов из России, которым предлагает помощь и посредничество в проведении финансовых операций. В Грузию, по словам Даниила, он приехал «абсолютно случайно».
«Мы с моей командой держали маршрут в Турцию и по пути заехали открыть грузинские карты», – пишет он в своем инстаграм-посте от 27 августа.
Министры финансов G7 обсудят потолок цены на российскую нефть
Министры финансов группы семи ведущих экономик мира (G7) обсудят в пятницу 2 сентября предложенное администрацией США ограничение цены на российскую нефть.
"Мы считаем, что это самый эффективный способ сильно ударить по доходам Путина, что приведет не только к их падению, но и к снижению мировых цен на энергоносители", - заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер журналистам .
Министры финансов G7 обсудят, каким образом установить "потолок" цены на российскую нефть, а также возможное блокирование её транспортировки. Этот вопрос уже поднимался на саммите "Группы семи" в Германии в июне.
После начала военного вторжения России в Украину США и Евросоюз наложили экономические санкции на российскую нефть, что привело к сокращению экспорта российских энергоносителей и росту цен на международном нефтяном рынке.
В июле Международное энергетическое агентство сообщило, что несмотря на то, что экспорт российской нефти опустился до самого низкого уровня с августа прошлого года, экспортная выручка Москвы из-за роста цен в июне увеличилась на 700 миллионов долларов из-за роста цен, что на 40 процентов выше среднего показателя за 2021 год.
По данным Bloomberg, с начала года доходы России от продажи нефти выросли на 50 процентов.
Западные лидеры предложили решить эту проблему с помощью ограничения цены на российскую нефть, которую имеют право платить нефтеперерабатывающие заводы и трейдеры. Однако пока неясно, каким образом может быть введён такой механизм. Некоторые аналитики нефтяного рынка предупреждают об угрозе глобального энергетического кризиса.
Россия ранее заявляла, что в случае установления "потолка цен" на российскую нефть полностью прекратит её поставки.
В группу семи входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Соединенные Штаты. Многие страны ввели санкции против России после ее вторжения в Украину, но ключевые потребители российской нефти - Китай и Индия - увеличили импорт из России до рекордных уровней, добившись скидки.
Глава совета директоров «Лукойла» погиб, выпав из окна больницы
Глава совета директоров «Лукойла» Равиль Маганов погиб после того, как выпал из окна больницы, передают российские СМИ. В частности, об этом сообщил телеканал РЕН, не указывая источник информации.
67-летний топ-менеджер нефтяной компании проходил лечение в Центральной клинической больнице в Москве — в отделении, расположенном на шестом этаже.
Источник «Интерфакса» также сообщил, что Маганов погиб.
«Сегодня утром Маганов выпал из окна палаты ЦКБ. От полученных травм он скончался», — сказал собеседник агентства.
Также о его смерти сообщил телеграм-канал Mash. Из его сообщения следует, что он мог совершить самоубийство. Независимых подтверждений этой информации нет.
В правоохранительных органах Москвы подтвердили ТАСС, что из окна Центральной клинической больницы выпал мужчина, он погиб. Имя погибшего не раскрывается.
В пресс-службе «Лукойла» заявили, что Равиль Маганов умер «после тяжелой болезни». По данным Mash, у него были проблемы с сердцем и диагностированная депрессия.
В Следственном комитете «Коммерсанту» сообщили, что начата доследственная проверка, по результатам которой будет принято решение – возбуждать уголовное дело или вынести постановление об отказе в этом. Пока речь может идти о самоубийстве, сказали журналистам в ведомстве.
- В 1980-х годах Маганов работал в «Лангепаснефтегазе», который вошел в состав «Лукойла», созданного в 1991 году. Маганов — автор названия компании «Лукойл». С 1993 года он входил в совет директоров компании, в 2020 году возглавил его. С 2006 года Маганов занимал пост первого исполнительного вице-президента компании. Равиль Маганов — брат гендиректора «Татнефти» Наиля Маганова.
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