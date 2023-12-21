В Украине легализовали медицинский каннабис

Верховная Рада Украины во втором чтении приняла законопроект о легализации медицинского каннабиса. За проголосовали 248 депутатов, 16 – против, 33 человека воздержались, еще 40 не голосовали.

Разговоры о необходимости легализации медицинской марихуаны шли в Украине с 2016 года. В июле 2023 года законопроект одобрили в первом чтении. К этому призвал президент Владимир Зеленский – он поддержал инициативу еще в ходе своей предвыборной кампании в 2019 году.

«Мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса. Соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство», – заявил он.

Одна из причин, по которой депутаты согласились легализовать лекарства на основе каннабиса, – война. Зеленский отмечал, что Украина намерена создать сильнейшую в Европе отрасль ментальной и физической реабилитации. Легализацию поддерживали известные украинцы, среди которых журналисты, спортсмены, политики, ученые и врачи. Активисты также указывали на то, что легализация медицинской марихуаны может помочь людям, страдающим от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР).

Подробнее о том, каким пациентам может помочь медицинский каннабис – в материале Настоящего Времени.