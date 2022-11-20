Украина начала добровольную эвакуацию из освобожденных на юге районов

Украина начала добровольную эвакуацию жителей освобожденных районов Херсонской и Николаевской областей. Об этом на брифинге в Николаеве сообщили министр по делам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук и глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким.

По словам Верещук, временный переезд будет проходить за счет государства.

Жителям районов, освобожденных от российских войск, предлагают временно уехать в Кривой Рог или в западные области Украины. Это связано с тяжелыми условиями проживания на деоккупированных территориях, особенно в зимних условиях, утверждают власти.

Ранее в прессе появились сообщения о том, что глава крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК Максим Тимченко призвал украинцев покинуть страну до наступления зимы, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.

Позднее компания заявила, что высказывание ее руководителя исказили. Тимченко говорил о том, что в стране «нет чрезвычайной ситуации, при которой нужно выезжать», утверждает ДТЭК.