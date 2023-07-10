Украине упростят путь в НАТО, отменив План действий по членству

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страны-члены НАТО согласились отменить для Украины План действий по членству (ПДЧ) в Альянсе. Это позволит Украине вступить в НАТО в ускоренном порядке.

«После интенсивных переговоров союзники по НАТО достигли консенсуса по вопросу исключения ПДЧ из программы членства Украины. Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО. Это также лучший момент для того, чтобы внести ясность относительно приглашения Украине присоединиться к Альянсу», – написал он в твиттере.

Президент Литвы Гитанас Науседа позже на пресс-конференции в преддверии саммита Альянса подтвердил, что страны НАТО пришли к согласию и решили отменить для Украины требование выполнять план действий по членству.

«Я могу сказать, что План действий по членству будет изъят, это очень позитивный шаг вперед. Это упростит путь Украины в НАТО», – заявил он.

План действий по членству в НАТО – это программа по принятию новых членов в НАТО, которая была одобрена в 1999 году. В прошлом году приглашение без ПДЧ в Альянсе получили Финляндия и Швеция. В апреле Финляндия официально стала полноправным членом НАТО, став 31-м государством, входящим в Североатлантический альянс.

Заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке Киев подал в сентябре прошлого года. Готовность поддержать будущее членство Украины в НАТО уже подтвердили 23 страны, заявляют в офисе президента Украины Владимира Зеленского, и это не только восточные и центральные, но и многие западные. Осторожно-сдержанными до сих пор остаются Германия и США.

Джо Байден на днях в интервью CNN сказал, что нужен план, который проложил бы Украине путь к членству.

«Мы должны разработать рациональный путь для Украины, чтобы она могла отвечать условиям вступления в НАТО. Это процесс, который требует определенного времени, чтобы отвечать всем требованиям, начиная от демократизации и заканчивая целым рядом других вопросов», – заявил президент США.

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11–12 июля. Как заявил в эксклюзивном интервью Радио Свобода президент Чехии генерал Петр Павел, Украина может получить гарантии, которые будут представлять собой «нечто среднее» между тем, какие гарантии НАТО ранее предоставило Финляндии и Израилю.