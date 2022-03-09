Украина обвиняет Россию в бомбежке детской больницы в Мариуполе

В Мариуполе, крупном городе в Донецкой области Украины, который осаждают российские войска и бойцы так называемой «ДНР», предположительно в результате бомбового удара разрушено здание детской больницы.

Власти города и президент Украины Владимиром Зеленским обвинили Россию в бомбардировке гражданского объекта. На видео, опубликованном Зеленским, можно увидеть, что здание практически разрушено.

О пострадавших или погибших в результате удара не сообщается, также неясно, работала ли больница в последнее время, после начала российского наступления. По словам президента Украины Владимира Зеленского, под завалами предположительно есть люди.

«Прямой удар российских войск по родильному дому. Люди под завалами. Дети под завалами. Это зверство!» - написал Зеленский, вновь призвав страны НАТО «закрыть небо» над Украиной, то есть начать сбивать российские самолеты и ракеты (страны НАТО отказываются это делать, опасаясь прямой конфронтации с Россией). «Украинская правда» уточняет, что эпицентр взрыва был между родильным и педиатрическим отделением.

Российское Минобороны сообщения о бомбежке больницы не комментировало. По официальным сообщениям ведомства, российские военные не стреляют по жилым домам и гражданским объектам. При этом есть множество свидетельств разрушений домов, школ и других невоенных объектов. По последним данным ООН, по меньшей мере 1424 гражданских лица были убиты или ранены в Украине с начала вторжения 24 февраля.