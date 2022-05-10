Украина остановит треть транзита российского газа в Европу

Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТС) сообщил об остановке с 11 мая транзита трети российского газа в Европу. Причиной назван переход территории, на которой расположена одна из компрессорных станций, под контроль луганских сепаратистов. «Газпрому» предложено перенаправить транзитный поток.

Ответственность за остановку транзита украинская сторона возложила на Россию. Утверждается, что оператор не может осуществлять оперативный контроль за компрессорной станцией «Новопсков». Согласно заявлению Оператора газотранспортной системы, вмешательство России в технологические процессы и несанкционированный отбор газа «поставили под угрозу стабильность и безопасность работы всей украинской газотранспортной системы».

ОГТС Украины также сообщил о прекращении со среды транзита газа через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области. На это обратило внимание издание «Коммерсантъ».

Для поставок газа в Европу возможен временный перенос «недоступных мощностей» с «Сохрановки» на точку соединения «Суджа», которая находится на контролируемой украинскими войсками территории, отметил оператор. В ОГТС также указали, что компания неоднократно предупреждала «Газпром» о прекращении транзита из-за военной операции и требовала остановить вмешательство в работу объектов, но эти требования были проигнорированы.

Позднее во вторник официальный представитель российского газового концерна Сергей Куприянов заявил, что «Газпром» не получил каких-либо подтверждений обстоятельств форс-мажора, на которые сослалась украинская сторона. Куприянов также сказал, что в Москве не видят никаких препятствий для продолжения работы в прежнем режиме. Перенос объемов на точку «Суджа» в «Газпроме» назвали технологически невозможным решением.

10 мая российское министерство обороны заявило, что луганским сепаратистам и российской армии удалось прорвать оборону армии Украины у города Попасная в Луганской области (Москва и сепаратисты считают ее территорией так называемой «Луганской народной республики»). Киев это не комментировал.