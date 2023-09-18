Украина подала иски в ВТО из-за запрета на ввоз зерна в соседние страны

Украина подала во Всемирную торговую организацию иски против Польши, Словакии и Венгрии, которые запретили импорт украинской агропродукции, сообщила первый замминистра экономики экономики Украины Юлия Свириденко.

«Для нас принципиально важно доказать, что отдельные государства-члены Евросоюза не могут запрещать импорт украинских товаров. Поэтому мы подаем против них иски в ВТО. В то же время, мы надеемся, что эти государства снимут свои ограничения, и нам не придется долго выяснять отношения в судах», - сказала она.

По словам Свириденко, в результате одностороннего запрета на импорт украинской агропродукции со стороны Польши, Словакии и Венгрии украинские экспортеры уже понесли и продолжают нести значительные убытки из-за простоев, дополнительных расходов и невозможности выполнения внешнеэкономических соглашений.

В ответ на это Польша, Словакия и Венгрия заявили, что не будут участвовать в работе общеевропейской координационной платформы по зерновым вопросам. Об этом сообщает польское агентство РАР со ссылкой на источник в руководстве Евросоюза. Три страны объяснили свой отказ «процедурными сложностями» и тем, что «Украина может использовать информацию, полученную в рамках координационной платформы, против этих стран в разбирательстве в ВТО», - уточнил источник.