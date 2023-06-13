Украина проверяет сообщения о гибели российского генерала

Украинские военные проверяют информацию о вероятной гибели в Запорожской области начальника штаба 35-й общевойсковой армии России генерал-майора Сергея Горячева. Об этом сообщил представитель объединённого пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

О гибели генерала Горячева написал вечером в понедельник российский провоенный блогер Юрий Котенок.

«В результате ракетной атаки противника погиб начальник штаба 35 общевойсковой армии генерал-майор Сергей Горячев», – написал Котенок, отметив, что это произошло 12 июня во время боёв в Запорожской области на так называемом Времьевском выступе. Там украинские силы в последние дни перешли в наступление и заняли несколько населённых пунктов.

«По мнению представителей командования ОГВ, армия потеряла сегодня одного из самых ярких и эффективных военачальников», – написал Котенок. Его сообщение процитировали многие российские и украинские СМИ, однако других источников, которые сообщили бы о смерти генерала, к середине дня 13 июня, не было. Минобороны России сообщение также не комментировало.

Ранее российские власти прямо или косвенно подтвердили гибель четырёх генералов на войне в Украине. Украинская сторона заявляла о большем числе убитых.

Горячев был командиром 201-й российской базы в Таджикистане, в начале российского вторжения в Украину Горячев был командиром 5-й отдельной танковой бригады, а по ходу войны дослужился до должности начальника штаба армии. Звание генерал-майора он получил недавно.

13 июня бои на Времьевском выступе продолжаются, пока нет сообщений о новом продвижении украинских сил или их отступлении.