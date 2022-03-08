Украина: согласован только один гуманитарный коридор, из города Сумы

Минобороны России 8 марта третий день подряд заявило о "режиме тишины" и открытии гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя, на которые наступают российские войска.

При этом большинство маршрутов этих коридоров вновь не согласовано с украинской стороной, которая выступает против их открытия в сторону России и Беларуси.

Вице-премьер Украины Ирина Верещук подтвердила открытие только одного гуманитарного коридора – от города Сумы до Полтавы, где российских военных нет. Верещук подчеркнула, что маршрут согласован с российской стороной, однако высказала опасения, что могут быть провокации и срыв эвакуации.

Сообщается, что из Полтавы в Сумы для эвакуации людей выехали 35 автобусов. Эвакуация уже началась.

Накануне поздно вечером российская армия нанесла авиаудар по Сумам – это утверждает глава Сумской администрации Дмитрий Живицкий. По данным ГЧСЧ Украины, в результате бомбардировки погибли по меньшей мере 9 человек, в том числе два ребенка. Судя по кадрам с места событий, которые появляются в социальных сетях, в Сумах разрушены жилые дома. Разрушения есть также в Ахтырке Сумской области.

В Мариуполе, откуда так и не были эвакуированы около 200 тысяч жителей, продолжаются бои. Минобороны России заявило, что бойцы так называемой "ДНР", наступающие с востока, заняли один из микрорайонов, подтверждения этой информации пока нет.