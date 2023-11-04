Украина сообщила о ракетном ударе России по двум регионам

Россия вечером 4 ноября нанесла ракетный удар по Днепропетровской и Полтавской областям Украины, говорится в сообщении украинской армии. Утверждается, что были сбиты три ракеты «Искандер», сколько всего их было запущено - не сообщается, независимого подтверждения этой информации нет.

Глава Полтавской области Филипп Пронин сообщил, что обломки одной из ракет повредили несколько жилых домов, погибла женщина, пострадали двое детей.

В Днепре одна из ракет поразила инфраструктурный объект, рассказал глава Днепропетровской области Сергей Лысак. Взрывы в городе были слышны через несколько минут после объявления воздушной тревоги, передает «Украинская правда». О пострадавших не сообщается.