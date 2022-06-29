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Украина сообщила о самом крупном с начала войны обмене пленными
Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает о крупном обмене пленными. Когда и где он точно произошел - не сообщается.
Как говорится в сообщении ведомства, в Украину вернулись 144 военнослужащих. Среди освобожденных – 23 офицера и 69 сержантов.
Утверждается, что из 144 военных 95 защищали завод «Азовсталь» в Мариуполе. Среди них 43 военнослужащих полка «Азов».
Утверждается, что большая часть обменянных - раненые, в том числе, тяжело.
Лидер так называемой «ДНР» Денис Пушилин подвердил обмен, заявив, что он был паритетным - 144 на 144. По его словам, на украинских военных были обменяны российские военные и бойцы сепаратистов «ДНР». Пушилин подтвердил, что среди обменянных были несколько рядовых «националистических батальонов» с тяжелыми ранениями.
Нынешний обмен – самый крупный с момента российского вторжения в Украину 24 февраля.
В Мариуполе в мае сдались в плен более 2 тысяч украинских военнослужащих, около 3-х месяцев защищавших этот город. Власти Украины заявляли, что будут принимать все меры для их освобождения.
Другие новости дня
Папа Римский Франциск: У грузин хорошая музыка и вино
Перед службой в базилике Святого Петра Папа Римский Франциск встретился с грузинским хором и государственной делегацией в Ватикане, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Папа выслушал грузинские песнопения и похвалил грузинскую музыку и вино.
«У грузин очень хорошая музыка и хорошее вино», - сказал понтифик грузинским певцам.
26 июня патриарший хор собора Самеба по приглашению Папы Римского впервые выступил в Ватикане с концертом и исполнил церковные, народные и современные песни.
Концерт продолжался два часа и транслировался в прямом эфире телевидением Ватикана.
Сирия признала независимость самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР»
Сирия официально признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщило 29 июня государственное новостное агентство SANA со ссылкой на министерство иностранных дел Сирии. Это вторая после России страна - член ООН, признавшая так называемые «ЛНР» и «ДНР» как независимые государства. Ранее их также признали самопровозглашенные республики Абхазия и Южная Осетия, которые сами признаны только несколькими странами ООН.
О готовности Дамаска признать независимость «ЛНР» и «ДНР» сообщалось еще 22 февраля - на следующий день после того, как указ о признании ее Россией подписал Владимир Путин. Теперь об этом объявлено официально. Источник SANA в МИД Сирии добавил, что в ближайшее время правительство Башара Асада начнет переговоры с обеими так называемыми республиками об установлении дипломатических отношений и рамках взаимного сотрудничества.
Президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости «ЛНР» и «ДНР» 21 февраля. Тогда же он согласился оказать им военную поддержку под предлогом защиты их суверенитета и прав русскоязычного населения этих областей. 24 февраля Россия начала полномасштабное военное вторжение на территорию Украины.
Остальные страны мира продолжают считать самопровозглашенные республики сепаратистскими образованиями, находящимися под контролем России, а их территорию - суверенной территорией Украины.
В Сирии находится российский военный контингент. Россия, наряду с Ираном, оказали режиму Башара Асада вооруженную поддержку в годы гражданской войны, что помогло ему сохранить власть в стране. Ранее Сирия официально признала аннексированный Крым частью России.
Ираклий Гарибашвили встретился с Эммануэлем Макроном на полях саммита НАТО
Решение Европейского совета о присвоении Грузии перспективы членства в ЕС и существующее партнерство двух стран обсудили на встрече премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Франции Эммануэль Макрон.
Гарибашвили находится в Мадриде и проводит двусторонние встречи на полях саммита НАТО. Премьер-министр поблагодарил президента Франции за поддержку суверенитета, территориальной целостности Грузии, ее европейских и евроатлантических устремлений, сообщает администрация правительства, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Также была подчеркнута роль Франции как страны, председательствующей в Совете ЕС, и важность поддержки Францией Грузии в процессе евроинтеграции. Стороны отметили «динамичное и интенсивное сотрудничество между Грузией и Францией как в двустороннем, так и в многостороннем форматах» и выразили готовность к дальнейшему углублению сотрудничества.
Ираклий Гарибашвили пригласил Эммануэля Макрона посетить Грузию в любое удобное для него время.
Бокерия назвал «политическими ничтожествами» ушедших из «Мечты» троих депутатов
Председатель оппозиционной партии «Европейская Грузия» Гига Бокерия призвал не обращать внимания на уход троих депутатов из правящей партии «Грузинская мечта» - Созара Субари, Михаила Кавелашвили и Дмитрия Хундадзе, пишет агентство «Новости-Грузия».
Сегодня эти депутаты распространили заявление, в котором отметили, что правящая партия не может прямо говорить обществу об определенных вещах, а они постараются это сделать. Парламентарии раскритиковали евроинтеграцию, так как, по их мнению, Грузию таким образом втягивают в войну с Россией. Они также считают, что оппозиция с подачи европейских структур готовит в Грузии смену власти: «деолигархизация означает уезд из Грузии Бидзины Иванишвили, а деполяризация - освобождение из тюрьмы Саакашвили и Гварамия».
«Все это водоворот Иванишвили со своими непонятными деталями и взаимоисключающим бредом», - так откликнулся на заявление Гига Бокерия.
В беседе с журналистами Бокерия сказал, что «не стоит обращать внимания на «детали болота». По его словам, общество должно «полностью убрать этот водоворот под руководством Иванишвили с дороги, ведущей к будущему, свободе и безопасности страны».
«Никто не должен обманываться и серьезно рассматривать какое-то обезьянничество политических ничтожеств», - сказал Бокерия.
На саммите НАТО утвердили меры политической и практической поддержки Грузии
На саммите в Мадриде члены НАТО приняли решение «о новых мерах по усилению адресной политической и практической поддержки партнеров», включая Боснию и Герцеговину, Грузию и Молдову. Об этом говорится в итоговой декларации саммита.
В документе также сказано, что в Мадриде прошли встречи со многими партнерами НАТО.
«Мы провели плодотворный обмен мнениями с главами государств и правительств Австралии, Грузии, Республики Корея, Новой Зеландии, Украины, Финляндии, Швеции, Японии, а также с председателем Европейского совета и председателем Европейской комиссии», – сказано в итоговом документе.
НАТО в декларации подтверждает свою приверженность политике открытых дверей. В этом контексте, однако, не упомянуты Грузия и Украина – речь идёт о Швеции и Финляндии.
«Сегодня мы приняли решение пригласить Финляндию и Швецию стать членами НАТО и договорились о подписании Протоколов о присоединении. При любом присоединении к Североатлантическому союзу крайне важно учитывать законные интересы безопасности всех стран-членов НАТО», – сказано в декларации.
Члены альянса заявляют, что «Российская Федерация является наиболее серьезной и прямой угрозой безопасности членов НАТО и миру и стабильности в евроатлантическом регионе». На саммите «самым решительным образом» осудили агрессивную войну России против Украины.
«Она глубоко подрывает международную безопасность и стабильность», – говорится в документе.
- Участие в саммите НАТО принимает премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Ранее он выразил надежду, что прогресс, достигнутый Грузией, «будет оценен и признан».
Токаеву вслед за Байденом запретили пользоваться такси в Абхазии
Компания «А-Такси» запретила президентам США и Казахстана поездки на территории самопровозглашенной республики Абхазия. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор компании Александр Басария.
По его словам, открыл санкционный список компании президент США Джо Байден, недавно в него включили президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева.
Как сообщалось ранее, Токаев на международном форуме с участием президента РФ Владимира Путина заявил, что Казахстан не признает «ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию». Его высказывания вызвали бурю негативных эмоций в абхазском обществе.
«Мы абхазская компания, и нам крайне неприятно будет перевозить пассажиров, которые не считают возможным и необходимым признавать независимость нашего государства с многовековой историей, а также людей, считающих нашу страну «квазигосударством». Мы знаем историю нашего государства, которому, по большому счету, больше веков нежели самому Казахстану. Мы считаем мнение Токаева неполиткорректным, оно оскорбляет чувства граждан и историю Абхазии. Дипломатия включает в себя политкорректность, у Токаева ее не оказалось, к сожалению. Современная политика по образцу США и Европы продемонстрировала практику санкций и черных списков. Мы считаем, что и нам тоже можно использовать такие же методы, как и им. И потому на это заявление компания «А-Такси» приняла ответные меры», — сказал Александр Басария.
Он подчеркнул, что для выхода из санкционного списка президенту Токаеву необходимо принести извинения жителям Абхазии и признать её независимость.
«Чтобы выйти из списка, нужно для начала признать свою ошибку и изменить свое мнение и отношение к Республике Абхазия как минимум. Принять тот факт, что мы такое же государство на политической карте, как и страна, которую Токаев представляет, хотя прав и аргументов на очертание нашего контура на этой карте у Абхазии побольше будет. Принести извинения народу страны действиями и признать независимость Республики Абхазия», — отметил Басария.
Пока неизвестно, присоединятся ли к санкциям против Байдена и Токаева абхазские таксисты-частники.
Зеленский: «Кто следующий для них? Молдова? Страны Балтии? Польша?»
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что благодаря сегодняшнему саммиту НАТО начнется новая история организации Североатлантического договора. Об этом он сказал в своем выступлении-обращении на саммите НАТО в Мадриде, пишет УНИАН.
Зеленский сказал, что этот саммит НАТО станет определяющим и переломным.
«Сегодня действительно начинается новая история. Не только для восточного фланга НАТО, но и для всего Альянса. Для всего евроатлантического сообщества. Во времена чрезвычайно агрессивного Кремля миру нужен чрезвычайно смелый Альянс. И я уверен, что результаты именно этого саммита и каким будет будущее НАТО, покажет через год следующий саммит. И мое обращение к вам на следующем саммите Альянса, в следующем году – при моем непосредственном участии, а не вот так, в режиме онлайн-включения – будет свидетельством нашей общей победы», – отметил президент Украины.
Вместе с тем, по словам Зеленского, в следующем году может быть и другая, худшая ситуация, если под обстрелами России будет не только Украина, но и несколько других государств–членов Альянса, что вполне возможно.
«И тогда это будет наш общий провал Украины и НАТО. Все вы прекрасно осознаете, каковы на самом деле цели России. Не один год она угрожала начать войну, если Украина вступит в НАТО. Но Украина не в НАТО, а полномасштабная война России против нашего государства продолжается уже 126 дней – после восьми лет войны на Донбассе. Тогда почему десятилетиями все верили, что именно НАТО своими действиями якобы может спровоцировать Россию на что-то?» - подчеркнул Зеленский.
Украинский президент добавил, что цели России известны и очевидны.
«Российское руководство видит мир по-другому. Не так, как вы. Они смотрят, например, на Литву – не как на члена вашего Альянса, а как на республику Советского Союза. Для нас она независимое государство и уже давно бывшая республика СССР. Для нас это прошлое, а они рассматривают ее как возможное будущее, они снова хотят ее поработить. Они так смотрят. И так же – на каждое государство, которое является соседкой России. На каждое государство, которое было когда-то в сфере влияния Москвы», – сказал Зеленский.
«Вопрос – кто следующий для них? Молдова? Страны Балтии? Польша? Ответ – все они», – сказал Зеленский.
28 июня президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Столтенберг заверил в увеличении поддержки Украины на саммите Альянса, который проходит в Мадриде 29-30 июня.
Посол США в Грузии: Вашингтон следит «за всеми попытками обойти санкции»
США изучают факт захода нефтяного танкера с подсанкционным грузом в грузинский порт Батуми, сообщила посол США в Грузии Келли Дегнан.
«Конечно же, мы изучаем этот вопрос. Это очень важный вопрос, и все следят за подобными активностями. Мы работаем с правительственными агентствами, таможней и Службой доходов. У нас хорошая кооперация по подобным сообщениям», — сказала Дегнан журналистам.
По словам посла США, они продолжат «внимательно следить за всеми попытками обойти санкции». Дегнан подчеркнула, что в этом процессе «очень важно» серьезное отношение правительства Грузии, пишет агентство «Новости-Грузия».
Как сообщалось ранее, танкер с российской нефтью, который пробыл в Батумском порту более суток, стал предметом ожесточенной полемики между грузинской властью и оппозицией. Последние требуют незамедлительного расследования, правительство считает вопрос закрытым.
В правительстве Грузии подтвердили факт захода судна в порт Батуми, указав при этом, что ни сам корабль, ни его владелец не включены в международные санкционные списки. В Минфине утверждают, что только при проверке документации выяснилось, что судно перевозит подсанкционный груз. В итоге, танкер развернули, не разрешив провести отгрузку.
Индонезия исключила личное участие Путина в саммите G20
Власти Индонезии исключили личное присутствие президента России Владимира Путина на саммите "Большой двадцатки", который пройдет 15-16 ноября на Бали. Об этом сообщил премьер-министр Италии Марио Драги.
"Что касается президента Путина на "двадцатке", президент Индонезии [Джоко Видодо] исключил это категорически, [российский президент] не приедет", – сказал Драги на пресс-конференции по после саммита G7. При этом он не исключил выступления Путина по видеосвязи.
В понедельник помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Путин принял приглашение Индонезии участвовать в саммите G20, но формат пока уточняется.
- 29 июня президент Индонезии Джоко Видодо прибыл в Киев: он намерен встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским, а также съездить в Ирпень. После этого Видодо отправится в Москву, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
- В апреле министры финансов и главы центральных банков ряда западных стран покинули заседание в рамках G20 в Вашингтоне во время выступления российских представителей. Из зала вышли члены делегаций США, Великобритании, Франции и Канады, а также Украины – в знак протеста против российского военного вторжения на украинскую территорию. Многие из тех, кто участвовал во встрече дистанционно, выключили видеокамеры.
Алан Гаглоев призвал довести дело Инала Джабиева «до логического законного конца»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Алан Гаглоев на встрече с и.о. генерального прокурора Сергеем Битиевым поинтересовался ходом процесса по делу о смерти Инала Джабиева. Об этом сообщает пресс-служба югоосетинского президента.
Битиев рассказал, что уголовное дело находится на рассмотрении в судебных органах Южной Осетии.
«Должен был состояться процесс, но в связи с тем, что Транскавказская автомагистраль закрыта, адвокат не смог приехать. Процесс отложен до четверга», – сказал Битиев.
По словам и.о. генерального прокурора, ситуация находится под его личным контролем.
Гаглоев, в свою очередь, подчеркнул, что все виновные в смерти Джабиева должны понести «соответствующее наказание в рамках закона».
«Мы должны довести это дело до логического законного конца», – сказал Алан Гаглоев.
На встрече Гаглоев также заслушал доклад об итогах проверок законности и обоснованности выдачи югоосетинских паспортов; законности и обоснованности присвоения югоосетинским гражданам специальных и воинских званий; законности и обоснованности награждения югоосетинских граждан и иностранных граждан боевым огнестрельным оружием; законности и обоснованности списания автомашин, находившихся на балансе государственных органов за период с 1 января по 24 мая 2022 года.
- 30-летний Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года. По официальной версии - по дороге в больницу из изолятора временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия. Близкие уверены, что молодого человека забили до смерти в ИВС. Об этом говорят и снимки тела молодого человека.
- Югоосетинский эксперт Зарина Дзагоева установила, что смерть Джабиева «наступила в результате острой сердечной недостаточности, развившейся вследствие полученной им травмы». В заключении российской экспертизы говорилось, что Джабиев умер не от пыток, а от «прекращения приёма наркотиков». Против судмедэксперта Зарины Дзагоевой было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий.
В Южной Осетии нашли тело упавшего в реку жителя Цхинвали
Тело 19-летнего жителя Цхинвали, упавшего в реку днем ранее, нашли в районе села Итраписи Джавского района. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС самопровозглашенной республики Южная Осетия.
По информации ведомства, в поисках парня были задействованы более 60 сотрудников МЧС и 10 единиц техники.
Сообщение о том, что в Джавском районе 19-летний житель Цхинвали упал в реку, поступило в Центр управления силами МЧС Южной Осетии 28 июня.
Ранее в югоосетинском МВД заявили, что выясняются все обстоятельства происшествия.
В оккупированном Херсоне готовят референдум о присоединении к РФ
Власти Херсонской области, назначенные при поддержке российских войск, сообщили о начале подготовки к проведению референдума о присоединении региона к России.
"Мы готовимся к референдуму, и мы его проведем. Херсонская область примет решение и присоединится к РФ, станет полноценным субъектом", - сообщил замглавы пророссийской временной администрации Кирилл Стремоусов. В телеграме он написал, что жители региона "хотят вернуться к традиционным семейным ценностям и нашей общей истории, а не европейским извращениям и отрицанию Божественной силы Любви" (орфография сохранена - РС).
Конкретные сроки проведения голосования пока не названы. При этом ранее Стремоусов сообщал, что оно может состояться осенью.
1 июня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что решения, связанные с будущим статусом так называемых "народных республик" Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, полностью или почти полностью занятых российскими войсками, будут принимать сами жители этих территорий.
21 февраля Москва признала независимость самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", 24 февраля началось полномасштабное российское вторжение на территорию Украины. В ходе него российские войска и подразделения сепаратистов заняли ряд территорий Украины на востоке и юге страны.
Часть Донбасса и Крым не находятся под контролем украинских властей с весны 2014 года. Крым был объявлен частью Российской Федерации по итогам референдума, результаты которого не признаны международным сообществом. Москва называет аннексию восстановлением исторической справедливости.
Британский премьер назвал Путина «примером токсичной маскулинности»
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что будь президент России Владимир Путин женщиной, он не начал бы "безумную, мачистскую" войну в Украине.
"Если вам нужен идеальный пример токсичной маскулинности – это то, что он делает в Украине", – заявил Джонсон в интервью немецким СМИ после завершения саммита "большой семёрки" в Баварских Альпах. Также Джонсон призвал женщин чаще занимать руководящие посты.
Во время первой встречи на саммите G7 Джонсон в шутку спросил, не снять ли им пиджаки, чтобы показать, насколько они "круче Путина" с известной фотографии. В переговорах участвовала только одна женщина – глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
- Ранее Борис Джонсон, лидер Консервативной партии Великобритании, уже высказывался в феминистской риторике. При этом его не раз критиковали за сексистские шутки. В 2018 году в Международный женский день Борис Джонсон надел на пробежку футболку с надписью "Место женщины в парламенте".
- На прошедшем в Германии саммите G7 было решено продолжить помогать Украине, в том числе поставками вооружения. Кроме того, лидеры G7 изучат другие меры, чтобы "не позволить России получать прибыль от своей военной агрессии".
Власти Филиппин закрывают издание нобелевского лауреата Марии Ресса
Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин подтвердила свое решение отозвать свидетельство о регистрации интернет-издания Rappler. Об этом заявила соосновательница СМИ, лауреат Нобелевской премии мира Мария Ресса.
Таким образом, комиссия подтвердила свое решение от 2018 года. Официальная причина — нарушение Rappler "конституционных и законодательных ограничений на иностранную собственность в СМИ". По филиппинским законам, иностранцы не имеют права владеть местными медиа.
По данным комиссии, в 2015 издание получило финансирование от американского фонда, принадлежащего основателю eBay Пьеру Омидьяру. При этом издание утверждает, что изначально комиссия одобрила сделку и что Омидьяр не получил контроль над СМИ. Кроме того, когда в 2018 году к сделке возникли вопросы, он передал купленные им ценные бумаги Rappler команде издания.
Rappler не собирается закрываться и обжалует решение властей, сказала Ресса.
Решение о закрытии Rappler было вынесено за день до истечения срока полномочий президента Филиппин Родриго Дутерте, чей режим, известный внесудебными казнями и преследованием оппозиционеров и инакомыслящих, регулярно критиковало издание.
Власти Филиппин неоднократно пытались заставить Rappler самоликвидироваться, но портал, основанный в 2012 году, продолжает работать. Так, Дутерте заявлял, что редакционную политику Rappler диктуют американцы. Рессу обвиняли в неуплате налогов, клевете, нарушении закона об иностранных владельцах и распространении клеветы в интернете. Журналистка была приговорена к 6 годам лишения свободы, сейчас она отпущена на свободу под залог.
В 2021 года Мария Ресса стала лауреатом Нобелевской премии мира, разделив её с российским журналистом, главным редактором "Новой газеты" Дмитрием Муратовым. В марте 2022 года "Новая газета" приостановила работу из-за давления властей и цензуры на фоне начавшейся войны России против Украины.
В июне Дмитрий Муратов продал свою нобелевскую медаль на аукционе за 103,5 миллиона долларов. Вырученные средства передадут ЮНИСЕФ на помощь украинским детям.
В России объявили в розыск Инсу Ландер, сбежавшую из страны через Грузию
Российская активистка, блогер из Кабардино-Балкарии Инса Ландер (настоящее имя – Инса Огуз), которая две недели находилась в нейтральной зоне на российско-грузинской границе, а накануне смогла вылететь в Литву через Грузию, объявлена в розыск в России. Об этом сегодня сообщает ТАСС.
Агентство ссылается на базу данных МВД России. Сообщается, что Инса Ландер внесена в РФ в список террористов и экстремистов.
«Огуз инса Солтан Хамидовна [известная как Инса Ландер], 23 января 1992 года рождения, разыскивается по статье УК», – пишет ТАСС со ссылкой на МВД РФ.
Отметим, что ранее Инса рассказала, что сбежала из-под домашнего ареста, но смогла официально пересечь КПП «Верхний Ларс» в России.
Ландер преследуют по статье 205.1 Уголовного кодекса – «Содействие террористической деятельности». Дело связано с личной перепиской в соцсети «ВКонтакте», которую она вела в 2014 году. По мнению ФСБ РФ, она «вовлекала и вербовала в террористическую деятельность» своего знакомого Умара Дугужева. СМИ и правозащитники считают дело политически мотивированным.
Грузия отказывала ей во въезде, несмотря на то, что Литва была готовы выдать россиянке визу. МВД Грузии со ссылкой на СМИ указало, что россиянка «обвиняется в совершении такого тяжкого международного преступления, как сотрудничество с террористической организацией».
- Инсу Ландер, которая в последние годы жила в Москве, задержали в Баксане, куда она приехала к родственникам, 9 декабря прошлого года и отвезли на допрос в УФСБ в Нальчике, а затем отправили под домашний арест. Неделю спустя ее внесли в список сторонников терроризма и экстремизма Росфинмониторинга.
- Инса Ландер ведет блог в Twitter. Она, в частности, занималась расследованием возможных злоупотреблений местного благотворительного фонда, возглавляемого высокопоставленным чиновником из Кабардино-Балкарии, и тех, кто вводил людей в заблуждение, вымогая донаты.
Гражданам Австрии отказали во въезде в Грузию – предположительно, из-за места рождения
Гражданин Австрии утверждает, что стал жертвой расового профилирования в Международном аэропорту Кутаиси.
Юсуфа (имя изменено) вместе с женой и семерыми детьми, младшему из которых восемь месяцев, не пропустили через государственную границу Грузии, несмотря на наличие австрийских паспортов.
В беседе с изданием SOVA мужчина рассказал, что пограничники стали задавать вопросы после того, как заметили, что местом рождения в паспортах родителей значится Махачкала.
«Когда я передал паспорта, сверху были паспорта детей. Детям поставили печати, получается детей пропустили. Когда дело дошло до паспорта жены, пограничник вдруг кого-то позвал. У детей местом рождения значится Вена, у нас с женой Махачкала. Это можно считать косвенным доказательством дискриминации по национальному признаку или, не знаю, по месту рождения», – поделился Юсуф.
Со слов Юсуфа, после этого пограничники стали требовать дополнительные документы.
«Они попросили бронь гостиницы и обратный билет. Их не было. В Тбилиси я должен был встретиться с братом, мы собирались определиться с датой возвращения позже. Плюс я не знал, останусь первую ночь в Кутаиси или поеду прямо в Тбилиси. Опять же ждал брата, который ехал из Дагестана, дорога, как вы знаете, была временно закрыта. Я не мог предположить, что это станет проблемой, из-за которой меня с семерыми детьми и женой не пустят в Грузию. Потом я уже предлагал забронировать гостиницу, купить билеты. Но это же не гарантия, многие так делают, бронируют все, потом отменяют. Пограничники, впрочем, слушать не стали, быстро нас проводили. Буквально через 15-20 минут с начала проверки паспортов мы уже летели обратно», – рассказал Юсуф изданию SOVA.
По его словам, проблемы, с которыми при въезде в Грузию сталкиваются выходцы из Северного Кавказа, общеизвестны, поэтому до поездки он прошел консультацию в посольстве Грузии в Вене.
«До поездки я на всякий случай обратился в посольство Грузии в Вене, поговорил с женщиной, которая представилась консулом. Я сказал, что лечу вместе с семьей, сказал, что существует такая проблема [отказ выходцам из Северного Кавказа в пересечении границы] и никто не понимает в чем ее причина, спросил, может не стоит лететь? Дети маленькие все-таки. Она ответила, что c гражданством страны-члена ЕС я могу въехать в Грузию без визы и находиться там год», – рассказывает он.
Официальное уведомление об отказе во въезде в страну включает в себя список из 14 возможных причин. Отказ во въезде Юсуфу был внесен в список «других случаев, предусмотренных законодательством Грузии», что является одним из самых распространенных обоснований, используемых в отношении людей, которых не пускают в страну.
Ранее сообщалось, что жители северокавказских республик России заявляют о трудностях в прохождении сухопутной границы с Грузией на контрольно-пропускном пункте «Верхний Ларс» – «Казбеги». По их свидетельствам, в Грузии существует негласное распоряжение о запрете на приезд уроженцев Чечни, Ингушетии и Дагестана.
Российская активистка Инса Ландер смогла вылететь в Литву через Грузию
Российская активистка, блогер из Кабардино-Балкарии Инса Ландер (настоящее имя – Инса Огуз), которая две недели находилась в нейтральной зоне на российско-грузинской границе, смогла вылететь в Литву через Грузию. Информацию она подтвердила корреспонденту «Эха Кавказа».
«Ситуация разрешилась. 27 июня Грузия дала мне пересечь сухопутные границы. 28 июня я прилетела в Литву», – сообщила Инса.
«Я приземлилась на территорию безопасной страны. Я свободна», – написала она в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что Грузия отказывала ей во въезде, несмотря на то, что Литва была готовы выдать россиянке визу.
Ландер преследуют в России по статье 205.1 Уголовного кодекса – «Содействие террористической деятельности». Дело связано с личной перепиской в соцсети «ВКонтакте», которую она вела в 2014 году. По мнению ФСБ РФ, она «вовлекала и вербовала в террористическую деятельность» своего знакомого Умара Дугужева. Инса сбежала из-под домашнего ареста и смогла пересечь КПП «Верхний Ларс» в России.
В МВД Грузии 16 июня заявили, что отказали россиянке во въезде в страну на основании закона «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства». В ведомстве сказали, что Инса Огуз «предоставила заведомо ложные и противоречивые сведения о цели своего визита».
МВД со ссылкой на СМИ указало, что россиянка «обвиняется в совершении такого тяжкого международного преступления, как сотрудничество с террористической организацией».
«Согласно законодательству Грузии, вопрос о въезде иностранного гражданина на территорию Грузии должен соответствовать соответствующим требованиям пересечения границы. В случае, если лицо не соответствует критериям, установленным законодательством Грузии, и его/ее пребывание в Грузии создает угрозу государственной безопасности и/или общественному порядку страны, или если лицо преследуется за международные преступления, такие как терроризм, контрабанда наркотиков, торговля людьми – такому лицу может быть отказано во въезде в Грузию с учетом интересов государства», – было сказано в заявлении грузинского МВД.
- Инсу Ландер, которая в последние годы жила в Москве, задержали в Баксане, куда она приехала к родственникам, 9 декабря прошлого года и отвезли на допрос в УФСБ в Нальчике, а затем отправили под домашний арест. Неделю спустя ее внесли в список сторонников терроризма и экстремизма Росфинмониторинга.
- Инса Ландер ведет блог в Twitter. Она, в частности, занималась расследованием возможных злоупотреблений местного благотворительного фонда, возглавляемого высокопоставленным чиновником из Кабардино-Балкарии, и тех, кто вводил людей в заблуждение, вымогая донаты.
Депутата югоосетинского парламента обвиняют в мошенничестве
31-летнего депутата парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Алана Габатты обвиняют в мошенничестве. Его могут лишить неприкосновенности. Габатты – член фракции «Единая Осетия». Он председатель парламентского комитета по законодательству, законности и местному самоуправлению.
По информации Генпрокуратуры, 24 мая текущего года в ведомство обратился гражданин Илья Гучмазов, обвинив депутата в мошенничестве.
«В ходе проверки установлено, что 22 апреля 2022 года Габатты А. Х. договорился о покупке автомобиля марки Jeep Grand Cherokee 2014 года выпуска с Гучмазовым И.В. Войдя в доверие Гучмазова, Алан Габатты переубедил отдать ему автомобиль до передачи им денежных средств в размере 1 600 000 рублей 10 мая 2022 года, без права производства регистрационных действий с автомобилем. Согласившись с предложением Алана Габатты, Илья Гучмазов передал ему автомобиль», – говорится в сообщении прокуратуры.
В ведомстве отметили, что Габатты «подделал доверенность от имени собственника на право распоряжения и пользования автомобилем», представил указанную доверенность в МВД, переоформил автомобиль на себя и перегнал его во Владикавказ, после чего продал. При этом выплачивать деньги Гучмазову он не намеревался, утверждают в прокуратуре.
В действиях депутата усмотрели признаки преступлений, предусмотренных двумя статьями Уголовного кодекса России – мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, а также изготовление или оборот поддельных документов.
По информации Генпрокуратуры, теперь Верховный суд должен решить вопрос о наличии в действиях Габатты признаков преступлений. После этого материалы могут быть направлены в парламент для дачи согласия на лишение Габатты неприкосновенности.
Зеленский призвал ООН исключить РФ из Совбеза после атаки на Кременчуг
Президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН признать Россию террористическим государством и исключить ее из Совбеза ООН. Зеленский выступил на заседании по видеосвязи.
Украинский лидер обвинил Москву в терроризме в связи с пожаром и гибелью 20 человек в торговом центре в Кременчуге, в котором Киев обвиняет Россию.
Зеленский предложил ООН направить спецпредставителя или полномочную комиссию, чтобы установить случившегося в Кременчуге.
Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российские военные нанесли в Кременчуге удар по ангарам с западным оружием и боеприпасами, а не по торговому центру.
"Это оружие и боеприпасы были рассредоточены по складской территории для дальнейшей отправки группировке украинских войск в Донбассе, то есть для того, чтобы из этого оружия обстреливались жилые районы Донецка, Луганска и других городов. Удары российских вооруженных сил позволили это предотвратить", - сказал Полянский.
Удар по городу Кременчуг в Полтавской области Украины произошёл 27 июня. Спустя почти сутки Минобороны России признало, что атаку осуществили российские военные. Ведомство утверждает, что удар был нанесён по ангарам с поступившим от США и европейских стран вооружением и боеприпасами в районе Кременчугского завода дорожных машин.
Удар в сообщении дважды назван высокоточным, при этом утверждается, что "детонация хранившихся боеприпасов вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре". Почему центр назван не работающим - не ясно. По сообщениям властей и очевидцев, магазины были открыты и работали в обычном режиме.
WSJ: в США задержан танкер с нефтепродуктами из России
Власти США остановили нефтяной танкер с российскими нефтепродуктами, который вышел из порта на Таманском полуострове в Чёрном море в начале июня и должен был прибыть в Новый Орлеан 3 июля. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в греческой компании-владельце судна.
Танкер зафрахтован швейцарско-голландской компанией-нефтетрейдером Vitol. Он перевозил мазут и вакуумный газойль.
Власти США, по данным газеты, не позволили разгрузить танкер. Его проверяют сотрудники погранично-таможенной службы Соединённых Штатов.
В Vitol заявили, что компания работает чётко в соответствии с действующими законами с учётом санкций.
8 марта президент США Джо Байден подписал указ, который запрещает импорт энергоносителей из России. Минфин США установил срок завершения сделок по импорту в страну российских энергоресурсов до 22 апреля.
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Американский грузовой корабль впервые скорректировал орбиту МКС
Американский грузовой космический корабль Sygnus впервые выполнил операцию по коррекции высоты орбиты международной космической станции (МКС), сообщила производитель корабля корпорация Northrop Grumman.
Операция была осуществлена 27 июня. Состыкованный с МКС в феврале, Sygnus использовал свой основной двигатель для возвращения МКС на ее рабочую орбиту в приблизительно 400 километрах над поверхностью Земли. В течение месяца станция приближается на полтора километра к Земле, поэтому она нуждается в периодической коррекции высоты орбиты. С момента прекращения эксплуатации американских космических челноков Shuttle в 2011 году у США не было возможностей самостоятельно производить эту операцию. Для этого использовались российские космические грузовики Прогресс.
Sygnus начал доставку грузов на орбиту в 2016 году, но в этой роли он используется впервые. "Использование корабля Sygnus в этом качестве позволит поддерживать эксплуатацию МКС", - заявил вице-президент Northrop Grumman Стив Клайн. Соединенные Штаты объявили о намерении продолжать эксплуатировать международную космическую станцию до 2030 года в то время, как Россия может полностью покинуть МКС в 2024 году. В апреле нынешнего года американский космический пилотируемый корабль Space Crew Dragon впервые доставил астронавтов на международную космическую станцию. С использованием корабля Sygnus для коррекции орбиты МКС США получили возможность эксплуатировать станцию самостоятельно.
Siemens отвергла объяснение Москвы сокращения поставок газа в ФРГ
Значительное сокращение поставок российского газа в Германию произошло по политическим причинам, а не из-за невозвращения турбины для газопровода "Северный поток" из ремонта, как утверждает Москва. Об этом заявил исполнительный директор немецкой энергетической компании Siemens Energy Джо Кезер в интервью Süddeutsche Zeitung.
"Очень удобно втягивать [в конфликт] компанию, которая хорошо известна в России", — сказал Кезер, подчеркнув, что "даже если бы это было так, это никогда не оправдало бы такого сильного сокращения потока газа".
С 16 июня «Газпром» сократил объем поставок газа для "Северного потока" на 40 процентов — компания поставляет не более 67 млн куб. м газа в сутки.
В "Газпроме" объясняли сокращение поставок проблемами с турбинами для перекачки газа концерна Siemens, которые из-за санкций не могут забрать после ремонта с завода в Канаде. На этой же версии настаивали в Кремле, аявляя, что Россия остаётся ответственным поставщиком. Канцлер Германии Олаф Шольц раскритиковал это объяснение, назвав его предлогом.
На фоне этого правительство Германии повысило до второй, предпоследней степени чрезвычайный план по газу. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек считает, что в июле Россия может не возобновить поставки газа по "Северному потоку". По его словам, такой шаг грозит Германии троекратным увеличением счетов за газ и остановкой ряда отраслей промышленности. В этой связи он анонсировал дополнительные меры по экономии газа в Германии, назвав отношения с Россией по вопросу поставок "армрестлингом".
Власти Канады и Германии продолжают вести переговоры, чтобы найти способ отправить турбины в ФРГ.
Украина подала иск в ЕСПЧ, обвинив РФ в нападении на мирное население
Украина подала иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), обвиняя Москву в военном вторжении и целенаправленных нападениях на гражданское население в нарушение международного права. Жалоба была принята 23 июня, а вчера вечером председатель ЕСПЧ Роберт Спано передал её судьям и проинформировал об этом Россию. Об этом сообщается в пресс-релизе суда в Страсбурге.
В сообщении указывается, что этому делу предшествовали четыре других представления украинского государства и более восьми тысяч индивидуальных жалоб.
В иске говорится о массовых и серьезных нарушениях прав человека, совершенных Российской Федерацией в ходе военных действий на территории Украины. Киев обвиняет российские войска и другие вооруженные формирования, находящиеся под контролем России, в том, что были убиты, ранены, задержаны или пропали без вести тысячи гражданских лиц, разрушены сотни тысяч объектов собственности, миллионы человек вынуждены покинуть свои дома.
Украина обвиняет Россию в нарушении целого ряда прав, зафиксированных в Европейской конвенции по правам человека, в частности – права на жизнь, запрет пыток и бесчеловечного обращения, права на свободу и безопасность, права на образование и свободу передвижения.
- 16 марта Россию исключили из Совета Европы за вторжение на территорию Украины. С 16 сентября Россия утратит статус участницы Европейской конвенции по правам человека .
- 11 июня президент России Владимир Путин подписал законопроект о неисполнении решений ЕСПЧ, вынесенных после 15 марта 2022 года.
- Глава международной практики правозащитной группы "Агора" Кирилл Коротеев отметил, что законопроект нарушает Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод. Согласно документу, Россия обязана исполнять окончательные постановления ЕСПЧ по любому делу, в котором она выступает стороной.
Абхазский активист Джансух Адлейба прекратил акцию голодовки
Абхазский активист Джансух Адлейба, требующий снижения цен на топливо, прекратил акцию голодовки. Об этом сообщает агентство «Апсныпресс».
По словам Адлейба, представители абхазского президента Аслана Бжания пообещали решить вопрос снижения цен на топливо в течение двух недель.
Цены на все виды топлива, говорит Адлейба, должны быть понижены до уровня цен в Сочи и Адлере, до показателей годичной давности.
Ранее с Адлейба встретился президент самопровозглашенной республики Аслан Бжания, а со вчерашнего дня топливные компании в Абхазии стали снижать цены на горючее на автозаправочных станциях.
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