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Украина созывает срочное заседание ООН из-за псевдореферендумов
Украина потребовала от Совета безопасности ООН провести чрезвычайное заседание из-за так называемых референдумов, которые Россия планирует использовать для присоединения части территории Украины. Об этом сообщил в официальном твиттере представитель МИД Украины Олег Николенко. Он заявил, что Россия должна быть привлечена к ответственности за попытки изменить международно признанные границы Украины в нарушение устава ООН.
Референдумы об отделении от Украины и присоединении к России начались в Донецкой, Луганской, Херсонской и части Запорожской области 23 сентября и продлятся пять дней. На территориях, где проходит голосование, нет представителей международных СМИ и наблюдателей международных структур. Как Украина, так и международное сообщество заявили, что не признают их результаты.
СМИ сообщают, что так называемые референдумы в украинских регионах проходят с масштабными нарушениями правил: вне избирательных участков, без соблюдения тайны голосования и под контролем вооруженных людей.
Многие эксперты опасаются, что результаты так называемых референдумов будут подделаны, а сразу после их окончания - 29-30 сентября - Россия может объявить «проголосовавшие» регионы частью своей территории, что позволит ей объявить в стране военное положение и усилить военную агрессию вплоть до возможного применения ядерного оружия.
Другие новости дня
Зеленский - россиянам: Не взять повестку лучше, чем погибнуть
Президент Украины Владимир Зеленский во второй раз за неделю обратился к гражданам России на русском языке - в связи с объявлением в России мобилизации.
«Для вас наступил ключевой момент: именно сейчас решается, закончится ли ваша жизнь» - обратился Зеленский к тем, кто может быть призван. Президент Украины вновь посоветовал им всеми способами избегать мобилизации:
«Не взять повестку лучше, чем погибнуть на чужой земле военным преступником». Уже призванным в армию и отправленным на войну он предложил сдаваться в плен.
По словам Зеленского, Украина гарантирует каждому российскому солдату, который сдастся в плен, цивилизованное обращение. Кроме того, он пообещал скрывать от российских властей обстоятельства сдачи военных в плен, а также в случае, если российский пленный не захочет возвращаться на родину, дать ему возможность обеспечить это.
Зеленский и другие руководители Украины подчеркивают, что объявление мобилизации в России не меняет стратегии Киева, который намерен добиваться победы в войне.
Мобилизация в России была объявлена 21 сентября. Власти называют ее частичной.
24 сентября президент России Владимир Путин подписал закон, которым устанавливается уголовное наказание до 10 лет лишения свободы за добровольную сдачу в плен. Закон был принят за день до объявления мобилизации.
В двух городах Чечни эвакуировали больницы – предположительно, из-за сообщений о бомбах
В чеченском городе Аргун 24 сентября была эвакуирована центральная больница. Как утверждает оппозиционное движение 1ADAT, это произошло после анонимного сообщения о бомбе.
«Больница заминирована, мне не нравится [глава Чечни Рамзан] Кадыров, моя цель – повторить теракт в Буденновске», – указано в предполагаемом письме в ФСБ, фотографию которого опубликовал 1ADAT. Подлинность этого сообщения проверить невозможно.
При этом сам факт того, что больница в Аргуне была эвакуирована, подтвердили источники Кавказ.Реалии. По их данным, силовики также проверили сообщение о бомбе в больнице города Шали.
Власти Чечни и местные правоохранительные органы сведения об эвакуациях из-за угроз минирования не комментируют.
- Утром 21 сентября в Грозном прошел митинг матерей против отправки местных мужчин на войну с Украиной. Это первая публичная протестная акция в Грозном против действий властей Чечни за годы правления Рамзана Кадырова.
- В Махачкале 13 сентября в очередной раз были эвакуированы десятки школ из-за сообщений о минировании, которые поступили на электронные почты учебных учреждений. МВД сообщило о доставлении в полицию подростка, который, как заявляется, участвовал в этой рассылке.
Источник «Медузы»: в Кремле думают о мобилизации жителей Абхазии и Южной Осетии
В Кремле рассматривают возможность мобилизовать на войну с Украиной не только россиян, но и граждан самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Об этом «Медузе» рассказал источник, близкий к администрации президента РФ.
По данным собеседника, всего из Абхазии и Южной Осетии могут принудительно призвать несколько тысяч человек.
Большинство стран мира считают Абхазию и Южную Осетию территорией Грузии. Россия после войны с Грузией 2008 года официально признала их независимость; администрации этих республик контролируются Кремлем. В 2022 году югоосетинский экс-президент Анатолий Бибилов анонсировал «юридические шаги» для «объединения» с Россией.
Украинские СМИ писали об участии военнослужащих из Южной Осетии в войне. В марте сообщалось, что группа югоосетинских контрактников отказалась от участия в войне и вернулась домой.
21 сентября в России на фоне успеха украинского контрнаступления была объявлена мобилизация. Власти РФ заявляли о планах призвать 300 тысяч военнослужащих; по неофициальным данным, под призыв могут попасть более миллиона человек. Одновременно на оккупированных территориях Украины идут референдумы о присоединении к России, которые западные страны уже отказались признать; по неподтвержденным данным, формальная аннексия может произойти до конца сентября.
Президент России подписал указ об отсрочке от мобилизации для студентов
Президент России Владимир Путин вечером в субботу подписал указ об отсрочке от призыва по мобилизации для студентов. Отсрочка распространяется на студентов очной и очно-заочной формы обучения, которые получают высшее или среднее профессиональное образование впервые. Иными словами, студенты заочной формы обучения отсрочки не имеют.
Правозащитник Павел Чиков обратил внимание на то, что отсрочка предоставляется студентам только государственных учреждений, студенты частных колледжей и ВУЗов могут быть призваны по мобилизации, если они находятся в запасе.
Министр обороны Сергей Шойгу в день объявления мобилизации, 21 сентября, заявлял о том, что студентов она не коснется. Однако поступали сообщения о том, что студентам все же приходили повестки.
Путин, Шойгу и другие представители российских властей также утверждали, что мобилизация коснется тех, кто уже отслужил в армии, имеет востребованную военно-учетную специальность и боевой опыт. В указе о мобилизации она названа частичной. Однако указ предоставляет Минобороны большие полномочия относительно того, кто может быть призван. В результате повестки приходят и людям, которые не служили в армии, старше подлежащего призыву возраста и так далее.
После объявления мобилизации заметно выросли продажи авиабилетов за границу, а на сухопутных пунктах пропуска с Финляндией, Грузией, Казахстаном образовались многочасовые очереди. Мужчин на границе подвергают дополнительным проверкам, однако, как правило, пропускают. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Нью-Йорке на вопрос корреспондента германского телевидения о том, почему так много людей хотят покинуть Россию, сказал, что существует конвенция о свободе передвижения.
При этом издание «Верстка» со ссылкой на свои источники сообщает, что уже на будущей неделе власти могут закрыть границы для подлежащих мобилизации мужчин.
Путин 30 сентября может объявить об аннексии территорий
Владимир Путин может обратиться с посланием к Федеральному собранию 30 сентября - спустя несколько дней после завершения непризнанных большинством стран мира референдумов на оккупированных российскими войсками территориях Украины. Об этом в субботу сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российском парламенте.
О том же пишет и издание «Верстка». Его источники утверждают, что в тот же день могут быть подписаны договоры о принятии так называемых «ДНР», «ЛНР», Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Агентство ТАСС со ссылкой на свои источники сообщает, что уже 28 сентября - на следующий день после завершения голосования - в Госдуму будут внесены законопроекты о вхождении в состав России оккупированных территорий Украины. Утверждается, что Дума и Совет Федерации примут их уже 29 сентября. В этом случае, очевидно, 30 сентября Путин может объявить об аннексии.
В 2014 году Владимир Путин, выступая перед обеими палатами Федерального собрания (юридически, однако, речь не шла о послании), объявил о включении Крыма и Севастополя в состав России, после чего подписал договоры об их включении. После этого парламент принял соответствующие законы. Если верить источникам агентств и «Верстки», на этот раз, очевидно, речь идет об обратном порядке оформления аннексии.
Так называемые референдумы начались на подконтрольных России территориях Украины 23 сентября. Завершатся они 27-го. Независимых наблюдателей и журналистов международных СМИ на территориях, где идет голосование, нет. Представители сепаратистов и оккупационных властей заявляют о высокой явке. Украина и страны Запада называют голосование фарсом.
Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке 24 сентября, заявил, что жители этих территорий голосуют за то, чтобы уйти в Россию вместе с землей.
Сборная РФ по футболу сыграла первый матч после отстранения от турниров
Сборная России по футболу 24 сентября провела первый матч после ее отстранения от международных соревнований в феврале - после российского вторжения в Украину.
В Бишкеке российская команда обыграла сборную Кыргызстана со счетом 2:1, причем победный гол Даниил Уткин забил за минуту до конца матча.
Это первая игра сборной России с ноября прошлого года. После начала войны в Украине российскую сборную лишили права участвовать в стыковых отборочных матчах чемпионата мира. Также Россия пропустит чемпионат Европы 2024 года - сборную не включили в число участников жеребьевки отборочных игр. УЕФА не допустил сборную России до участия в Лиге наций, а клубы – до еврокубков в сезоне 2022/23. Заявка России на проведение чемпионатов Европы по футболу в 2028 и 2032 годах признана не подходящей.
На пограничном контроле при вылете из Москвы в Бишкек футболистам задавали вопросы о годности к военной службе, наличии военного билета, о том, служили ли они в армии. Сообщения об этом подтвердил тренер команды Валерий Карпин. «Кто-то напрягся, но все нормально» - сказал он. В Российском футбольном союзе подтвердили сообщения, заявив, что «это касалось не только футболистов». После объявления в России 21 сентября мобилизации мужчин призывного возраста, выезжающих из страны, на границах подвергают дополнительным проверкам, спрашивают, не получали ли они повестки и так далее - однако как правило пропускают.
Бишкекская милиция 23 сентября задержала активиста Эрика Абдыкалыкова за призывы прокричать на футбольном матче сборных Кыргызстана и России лозунги в поддержку Украины. После допроса его отпустили. Об этом сообщает Радио Азаттык. О каких-либо инцидентах во время матча не сообщается.
Faridaily: после объявления мобилизации Путин уехал отдыхать
После объявления 21 сентября в России мобилизации президент Владимир Путин уехал отдыхать, – утверждает со ссылкой на три источника телеграм-канал Faridaily, который ведет журналистка Фарида Рустамова.
В последний раз Путин появлялся на публике вечером 21 сентября, когда выступил в Великом Новгороде. Сразу после концерта, как утверждают источники Рустамовой, у Путина начался перерыв в публичной деятельности, и длиться он будет как минимум неделю. При этом по телевидению по-прежнему показывают сюжеты с участием Путина. Рустамова утверждает, что это так называемые «консервы» – сюжеты, записанные заранее.
По словам одного из источников, Путин отдыхает сейчас в резиденции на Валдае в Новгородской области; об этой резиденции ранее подробно рассказывал ФБК Алексея Навального.
Многие комментаторы обратили внимание на то, что Путин не пришел в пятницу на концерт в Москве в поддержку референдумов на подконтрольных России территориях Украины (сама Украина и страны Запада считают их нелегитимными). Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин был занят. Он также отрицает, что Путин в отпуске.
В марте 2022 года Рустамова опубликовала, ссылаясь на свои источники в Кремле, два текста: первый – о шоке, который испытало окружение Владимира Путина от вторжения в Украину, и второй – о том, как спустя несколько недель после вторжения окружение Путина вновь консолидировалось вокруг него.
По данным журналистки, в следующий раз Путин может появиться на публике в четверг 29 сентября, когда у него запланирована поездка в один из регионов. К тому времени так называемые референдумы уже пройдут.
Днем в субботу «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что 30 сентября может состояться послание президента Федеральному собранию. С таким посланием по Конституции президент должен выступать раз в год, в нынешнем году его еще не было. Если названная дата верна, в ходе послания Путин, очевидно, прокомментирует результаты референдумов. Ранее он дал понять, что готов поддержать принятие четырех областей Украины в состав России.
Ту же дату, со ссылкой на источники, называет издание «Верстка». Оно не исключает, что в тот же день будут подписаны договоры о принятии территорий в состав России - по аналогии с аннексией Крыма в 2014 году.
Официально о дате послания не объявлялось.
Аслан Бжания посетил антитеррористические учения в сухумском морском порту
Президент самопровозглашенной республики Абхазия, главнокомандующий Вооруженными силами республики Аслан Бжания посетил сегодня Сухумский морской порт, где наблюдал за антитеррористическими учениями «ПОРТ-2022».
«Совместные учения абхазских силовых структур с ФСБ России направлены на противодействие терроризму и политическому экстремизму», - сообщается на сайте абхазского президента.
В учениях участвовали сводные группы МВД, МЧС, СГБ, Госслужбы охраны, Таможенного комитета республики и ФСБ РФ.
Президент на итоговом построении поздравил с успешным проведением учений. В маневрах были задействованы плавсредства, бронетехника, снайперы, водолазы, скорая помощь и пожарные машины. В ходе учений была нейтрализована условная диверсионная группа, захватившая заложников на территории морского порта. Аналогичные учения пройдут на участке авиасообщения, пишет информагентство «Апсныпресс».
В России задержаны около 300 участников акций против мобилизации
В Москве и Петербурге сотрудники полиции задерживают участников акций протеста против мобилизации. Провести их призвало движение «Весна». О месте проведения акций было объявлено только сегодня.
По данным очевидцев, в обоих городах были задержаны несколько десятков человек. Акции, как таковые, не успели начаться, полиция стала задерживать людей еще до заявленного времени их начала. В Москве людей задерживали на Чистых прудах.
Как сообщает ОВД-Инфо, в Москве среди задержанных была несовершеннолетняя инвалид по зрению.
В Петербурге людей задерживали на Садовой улице. ОМОН применял дубинки и электрошокеры.
По сообщениям очевидцев, людей на акциях меньше, чем на протестах в день объявления мобилизации - 21 сентября.
Акции протеста, анонсированные «Весной», проходят сегодня также в других городах России. По данным ОВД-Инфо на 17.30 мск, всего по стране около 300 задержанных. Больше всего их в Новосибирске.
Все акции не согласованы с властями - акции протеста в России не согласуются с марта 2020 года под предлогом пандемии коронавирусной инфекции.
- 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал ее частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами, за исключением предусмотренных законодательством, она не ограничена. Из многих регионов поступают сообщения о массовом призыве людей.
МВД по Северной Осетии призвало воздержаться от поездок в Грузию
Госавтоинспекция Северной Осетии призвала воздержаться от поездок через КПП «Верхний Ларс» в направлении Грузии из-за «значительного скопления машин». В очереди на границе стоят «порядка 2300» машин», из-за чего «движение через таможенный пункт затруднено».
Госавтоинспекция республики рекомендует воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации и еще раз призывает автолюбителей отнестись с пониманием к сложившейся ситуации на дорогах и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
Как сообщает «Медуза», многочасовые очереди на сухопутных пограничных пунктах на российской границе образовались после объявления в России мобилизации 21 сентября. Помимо КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией, пробки, по словам очевидцев, возникли на границе с Казахстаном, с Монголией и Финляндией.
Путин подписал указ о внесении в УК понятий «мобилизация» и «военное положение»
Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому в Уголовный кодекс вводятся такие понятия как «мобилизация», «военное положение» и «военное время».
В статье об обстоятельствах, отягчающих наказание, заменены слова «в условиях вооруженного конфликта или военных действий» на «в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий».
Кроме того, в Уголовный кодекс добавлены статьи о мародерстве и о добровольной сдаче в плен. За сдачу в плен грозит от трех до 10 лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены. За мародерство – вплоть до 15 лет колонии.
Также ужесточается наказание за самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения. За неявку на службу больше месяца будут назначать от пяти до 10 лет лишения свободы. Неисполнение приказа в период военного положения, в частности отказ участвовать в боевых действиях, будет караться лишением свободы на срок от двух до трех лет.
Призванные на военные сборы россияне, находящиеся в запасе, будут нести уголовную ответственность за неявку или дезертирство наравне с контрактниками и призывниками.
Кроме того, депутаты внесли несколько новых статей о неисполнении государственного оборонного заказа и нарушении условий государственного контракта.
Соответствующий законопроект депутаты Госдумы приняли 20 сентября во втором и третьем чтениях – за день до объявления в России частичной мобилизации.
Ахмед Закаев: С поражением России в Украине режим Кадырова падет за несколько дней
Более 90 процентов жителей Чечни поддерживают ее независимость от России, но и из оставшихся 10 процентов не все лояльны режиму Рамзана Кадырова – об этом председатель правительства непризнанной республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев заявил в интервью украинскому изданию «Зеркало недели». Он также полагает, что в случае поражения России в войне в Украине Чечня сможет стать независимой за несколько дней. При этом политик не уточнил, из каких источников он взял цифры.
По мнению Закаева, в России «назревают такие силы, которые недовольны тем, что он [Путин] сделал», начав вторжение в Украину, поэтому в случае поражения России режим и в целом территориальная целостность России окажутся под угрозой.
Закаев утверждает, что президент РФ Владимир Путин использует Кадырова и кадыровцев как инструмент сохранения своей власти и «страшилку», чтобы «пугать недовольных»: «Хотя боевые качества подконтрольных Рамзану Кадырову военных низки, функции полицейского надзора в качестве жандармов и энкавэдэшников они в состоянии выполнять».
Однако у Кадырова, который, как считает Закаев, «непопулярен не только среди чеченцев, но даже среди своего окружения», нет амбиций самому занять место Путина, поскольку «он понимает: как только он выйдет или сойдет с этих позиций — он труп. И физически, и политически».
Также Закаев заявил, что реальные потери кадыровцев в Украине превышают тысячу человек – «это еще те, кто ехал в Украину в первые дни заниматься здесь репрессиями и ликвидировать политическое руководство Украины».
Объявленная Путиным мобилизация и большие потери Чечни в войне, полагает политик, опасны для режима Кадырова, потому что «если до сих пор их идеология заключалась в том, что Кадыров-старший спас чеченский народ от войны, то сегодня все убеждаются в том, что и Кадыров и Путин подвергают чеченский народ очередному геноциду».
Закаев допускает, что, если будет собрано необходимое для рассмотрения президентом Украины количество подписей под петицией о признании независимости Ичкерии, это не значит, что Украина немедленно примет такое решение, так как она будет исходить из соображений политической целесообразности. Вместе с тем он уверен, что вопрос признания Ичкерии важен для самих украинцев.
- Ранее Рамзан Кадыров призвал уроженцев республики, участвующих в войне в Украине, убить Ахмеда Закаева. Тем, кому это удастся, политик пообещал свободу и обеспеченную жизнь.
- В июле приказом Ахмеда Закаева был создан Отдельный батальон особого назначения (ОБОН) Вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия в составе интернационального легиона Украины. Командиром назначен полковник Хаджи-Мурат Зумсо. Это уже четвертое подразделение, созданное живущими за границей сторонниками независимости Чечни для помощи Украине.
- Также в июле военные из состава батальонов, воюющих под флагом Украины, сделали заявление, что готовы начать формирование вооруженного подполья в Чечне против режима Кадырова.
- В мае Ахмед Закаев посетил Киев, где провел встречи в парламенте, в администрации президента Украины и с видными политиками страны. Обсуждалось в том числе участие чеченцев в войне с Россией. По итогам визита было объявлено о назначении нового консула Ичкерии в Украине – им стал Юрий Шулипа. После этого объединение депутатов «За свободный Кавказ» внесло в Верховную раду проект постановления о признании независимости Ичкерии.
В российских городах возобновились акции протеста против мобилизации
В российских городах возобновились акции протеста против войны в Украине и мобилизации россиян. На данный момент известно о задержаниях в Хабаровске, Иркутске, Чите, Новосибирске, Томске и Улан-Удэ.
Первые акции прошли в Иркутске. В сквере Кирова собралось около 25 человек. Канала «Иркутск анархистский» сообщает, что меньше чем за час акции было задержано 17 человек, в том числе автор канала.
Задержания проходят и на акции Улан-Удэ. На площади Театральная задержали 10 человек, включая правозащитницу Надежду Низовкину, сообщает Сибирь.Реалии. По ее словам, она вела трансляцию акции протеста на свой ютюб-канал. Полицейские сначала разрешили его вести, потом всех затолкали в автобус и повезли в отдел полиции Октябрьский.
«Они видимо получили приказ начальства и задержали довольно жестко, хотя мы ничего не нарушили, наше поведение не менялось», – рассказала Низовкина. По ее словам, полиция угрожает задержанным силой, сотрудники не называют имена, телефоны и паспорта отбирают силой.
Как пишет правозащитный проект «ОВД-Инфо», в Новосибирске задержали по меньшей мере 13 человек.
В Томске задержали 10 человек, среди них журналист Александр Сакалов, сообщает телеграм-канал «Улица Бархатная».
В Чите во время одиночного пикета против мобилизации задержали Марину Саломатову – участницу движения «Гражданская Солидарность Забайкалья».
- 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил в стране мобилизацию населения на войну в Украине и подписал соответствующий указ. Президент назвал ее частичной, однако в открытой части указа никакими параметрами она не ограничена. Сначала планируется призвать 300 тысяч резервистов – утверждается, что это один процент от мобилизационного потенциала России.
Замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков освобожден от должности
Заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков, отвечавший за материально-техническое обеспечение вооруженных сил, освобожден от должности. Согласно сообщению Минобороны России, он перейдет на другую работу.
Вместо Булгакова заместителем министра обороны назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев, который до этого занимал должность начальника Национального центра управления обороной России. Украинские военные утверждали, что Мизинцев руководил осадой Мариуполя, в результате чего за ним закрепилось прозвище «мясник Мариуполя».
31 марта Мизинцев был включен в санкционный список Великобритании.
Генерал армии Дмитрий Булгаков был замглавы Минобороны с 2 декабря 2008 года. Какую должность он теперь займет, в военном ведомстве не уточнили.
В Южной Осетии отремонтируют три километра Транскама
На Транскавказской автомагистрали заасфальтируют наиболее разбитые части дороги, сообщил информагентству «Рес» директор РГУП «Дорэкспострой» Алан Габараев. По его словам, асфальтом полностью покроют участки Транскама от восьмого километра и выше, и часть дорожного полотна от моста до поста пограничников.
«Эти участки Транскама в плохом состоянии. Дорожное полотно не ремонтировалось несколько лет должным образом и разрушено. Если не проводить ремонтные работы каждый год, то это - обычное явление. Ремонт в наш план не входил, лимит средств этого не позволял, но президент республики Алан Гаглоев дал недавно поручение заасфальтировать эти участки дороги», - объяснил Габараев.
По его словам, рабочие приступили к ремонтным работам, и если погодные условия позволят, то участки дороги заасфальтируют за два-три дня.
«В пятницу мы успели уложить немного асфальта, так как помешал дождь. Работы возобновим в понедельник», - отметил он. Габараев подчеркнул, что общая часть заасфальтированного участка составит три километра. Он добавил, что как только работы завершается, на обновленное полотно нанесут дорожную разметку.
- Транскам - единственная автомобильная дорога, связывающая Россию с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Ее протяженность составляет 164 км, основная часть маршрута проходит по высокогорью.
В резиденции президента Грузии открылась выставка абхазского художника Николоза Эмхвари
Выставка картин абхазского художника Николоза Эмхвари открылась в резиденции президента Грузии в Тбилиси, сообщает пресс-служба главы государства.
Дворец Орбелиани тем самым присоединился к Тбилисской международной ярмарке современного искусства (Tbilisi Art Fair), а президент Саломе Зурабишвили выразила поддержку свободе самореализации и самовыражения молодых художников.
«Важно, что через нас на Art Fair была представлена и Абхазии», - отметила Зурабишвили на открытии выставки.
Эмхвари, который также присутствовал на мероприятии, поблагодарил президента и всех гостей мероприятия. «Большое спасибо, что вы пришли посмотреть мои работы, которые отражают человеческую природу. Это самое главное, что я хочу показать своим творчеством», - сказал художник.
Выставка в администрации президента (улица Антонели, 25) продолжится несколько дней, до 29 сентября, сообщает агентство «Новости-Грузия». Пространство открыто для посетителей по выходным с 15:00 до 18:00 и по будням с 12:00 до 18:00. На входе необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность.
1ADAT: В Чечне похищают мужчин, подавших заявление на загранпаспорт
В Чечне массово похищают мужчин, которые подали заявление на получение загранпаспорта после объявления частичной мобилизации. Об этом сообщается в телеграм-канале движения "Адат".
По их данным, одного из похищенных зовут Абу Магамадов – его незаконно удерживают на территории грозненского УМВД. Как сообщает движение, после подачи заявление на получение загранпаспорта Магамадову позвонили и пригласили прийти в место получения паспорта для уточнения данных.
"Кадыровцы заявляют, что Абу будет мобилизован для участия в "спецоперации" в Украине. Обращаем внимание, что у него военный билет с категорией "В", и он никогда не служил и не оканчивал вуз с военной кафедрой", – говорится в телеграм-канале 1ADAT.
Правозащитники из движения "Адат" пишут, что получили уже много заявлений о похищениях мужчин и угрозах отправить их в Украину.
Ранее в телеграм-канале сообщалось, что после объявления в России частичной мобилизации в Чечне начали массово подавать заявления на получение загранпаспорта. Утверждается, что сотрудники миграционной службы говорят жителям о негласном приказе Кадырова не выдавать загранпаспорта.
21 сентября в Грозном несколько десятков женщин попытались провести митинг протеста против мобилизации. Все они были задержаны. Акция вызвала гневную реакцию главы Чечни Рамзана Кадырова. После этого чеченский правозащитник Ибрагим Янгулбаев рассказал изданию The Insider, что сыновей, мужей и других родственников чеченских женщин, задержанных на митинге, заставили поехать на войну "добровольцами".
В центре Тбилиси перекроют движение из-за марафона
Движение транспорта в центре Тбилиси ограничат 25 сентября в связи с проведением благотворительного марафона, сообщает пресс-служба столичной мэрии.
Ограничения будут действовать с полуночи и до 11 часов утра воскресенья. Перекрывают следующие участки:
- площадь Свободы;
- проспект Руставели;
- улица Джавахишвили (от съезда на Правую набережную до улицы Табукашвили);
- мост Галактиона Табидзе;
- улица Марджанишвили (до площади Марджанишвили);
- проспект Агмашенебели (от улицы Баку до Саарбрюккенской площади);
- улица Цинамдзгвришвили (от пересечения с улицей Марджанишвили);
- Саарбрюккенская площадь;
- Сухой мост;
- Правая набережная (от пересечения с улицей Шавтели до пересечения с улицей Горгасали);
- Метехский мост;
- улица Коте Абхази;
- улицу Горгасали со стороны Ортачала.
Временно также изменится маршрут общественного транспорта.
По традиции, участники марафона возьмут старт у Первой классической гимназии на проспекте Шота Руставели, пробегут по кольцевому маршруту и финишируют там же, у школы.
В этом году все собранные средства организаторы марафона перечислят родительскому фонду детей с аутизмом. Деньги жертвуют на их проект «Красочного городка» – комплекса для детей и подростков с расстройством аутистического спектра, которому нет аналогов в регионе. В целом, как ожидается, в марафоне примут участие до 3 тысяч человек.
Гарибашвили и Пашинян провели встречу на полях Генассамблеи ООН
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и его армянский коллега Никол Пашинян обсудили текущую ситуацию в регионе Южного Кавказа в ходе встречи на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, пишет агентство «Новости-Грузия».
По информации пресс-службы грузинского правительства, была подчеркнута важность мирного разрешения конфликта. Гарибашвили «выразил готовность и впредь играть роль посредника и способствовать обеспечению мира и стабильности в регионе и за его пределами».
Премьеры двух стран рассмотрели и другие вопросы грузино-армянского сотрудничества.
«Было отмечено, что существующие отношения динамично развиваются, что является хорошей основой для дальнейшего расширения сотрудничества», - информирует пресс-служба.
Гарибашвили охарактеризовал встречу с премьером Армении, как «очень хорошую». В своем Twitter он написал, что они говорили о «критической важности мира и стабильности».
«Южный Кавказ должен стать регионом возможностей», - отмечено в его сообщении.
Для участия в заседании Генассамблеи ООН премьер-министр Грузии прибыл в США 19 сентября. Он возглавил делегацию, в которую входят глава МИД страны Илья Дарчиашвили, министр образования и науки Михаил Чхенкели и глава администрации правительства Реваз Джавелидзе.
В рамках визита ранее Гарибашвили провел переговоры с президентами Турции и Швейцарии, главой МИД Китая, а также генсеком ООН. Во время всех встреч основное внимание было уделено ситуации с безопасностью в регионе Южного Кавказа.
Глава Евросовета выступил за исключение России из Совбеза ООН
Председатель Европейского совета – высшего политического органа Евросоюза, состоящего из руководителей стран-членов ЕС – Шарль Мишель заявил, что Россию следует исключить из Совета безопасности ООН.
«Когда постоянный член Совбеза ООН начинает неспровоцированную и ничем не оправданную войну – войну, осужденную Генассамблеей ООН, – приостановка его членства в Совбезе ООН должна быть автоматической», – сказал Шарль Мишель, выступая на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Во время его речи показали российскую делегацию.
В кулуарах сессии Мишель прокомментировал изданию POLITICO ситуацию с россиянами, бегущими от мобилизации, которую 21 сентября объявил президент России Владимир Путин. Мишель сказал, что Евросоюз должен проявить «открытость по отношению к тем, кто не хочет, чтобы Кремль использовал их в качестве инструментов». Тему планируют обсудить на встрече послов стран Евросоюза в понедельник, 26 сентября.
- Ранее исключить Россию из Совбеза и других структур ООН не раз призывал президент Украины Владимир Зеленский.
- Россия наряду с Великобританией, США, Китаем и Францией является постоянным членом Совета безопасности ООН. Каждая из этих пяти стран обладает правом вето на резолюции Совбеза.
- Пропускать на свою территорию бегущих от мобилизации россиян уже отказались страны Евросоюза Латвия, Эстония и фактически Литва. Финляндия, также член ЕС, не будет выдавать визы российским мужчинам, если есть подозрения, что они не вернутся в Россию. В то же время Германия заявила, что «уклонение от мобилизации – веская причина для получения убежища».
В Изюме эксгумировали 436 тел, на 30 из них – следы пыток
В освобожденном от российской армии Изюме Харьковской области завершилась эксгумация тел из массового захоронения. Всего извлечено 436 тел, большинство из них имеют признаки насильственной смерти, а тридцать – следы пыток. Об этом сообщил глава харьковской областной администрации Олег Синегубов.
«Есть тела с веревкой на шее, со связанными руками, с поломанными конечностями и огнестрельными ранениями. У нескольких мужчин ампутированы гениталии», – написал Синегубов, отметив, что среди погибших 21 военный, остальные – гражданские.
Синегубов отметил, что в Изюме обнаружены по меньшей мере три таких захоронения, подобные есть и в других освобожденных городах Харьковской области. Сейчас специалисты проводят их осмотр и разминирование.
- Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. 1 апреля Изюм заняли российские войска. По словам местных властей, с начала войны в городе погибли более тысячи мирных жителей, значительно пострадали почти 70% многоэтажных домов и более 80% городской инфраструктуры. В Изюме осталось около 10 тысяч жителей – из 46 тысяч, живших в городе до вторжения России.
- Изюм и еще несколько десятков населенных пунктов украинская армия освободила 10 сентября 2022 года. Всего в Харьковской области в результате контрнаступления украинских войск были освобождены 388 населенных пунктов. Российские войска покинули северные районы Харьковской области. Минобороны России объяснило вывод войск из района Балаклеи и Изюма «передислокацией».
NYT: Путин потребовал от российских генералов не оставлять Херсон
В последние недели Владимир Путин взял на себя принятие некоторых стратегических решений в ходе военной кампании в Украине, пишет газета New York Times со ссылкой на свои источники в американском правительстве.
Путин, например, отверг просьбы российских командующих об отводе войск из захваченного в начале вторжения в Украину российской армией Херсона. Командование считает, что организованный уход войск из Херсона поможет сохранить боевую технику и жизнь солдат в случае масштабного наступления вооруженных сил Украины с целью освобождения города. Херсон и находящаяся в нем российская группировка отрезана от основных сил российской армии Днепром, мост через который поврежден в результате постоянных ударов украинской армии и непригоден для переброски техники. Однако Путин не позволил отступить из Херсона, поскольку это выглядело бы унизительным для него поражением. Решение не уходить ударило по моральному духу российских войск, находящихся в городе, пишет газета. Херсон - единственный областной центр, захваченный российской армией после начала открытого вторжения в Украину 24 февраля.
По сведениям американской разведки, Владимир Путин уведомил командующих, что именно он будет принимать стратегические решения о дальнейшем ходе военных операций, что вызвало недовольство в высшем командном составе. Военные, как сообщается, скептически относились к осуществимости первоначального стратегического плана молниеносной войны и быстрого захвата Киева. Они считали, что для этого требуется гораздо больше солдат и техники. Указ о начале так называемой частичной мобилизации военнообязанных, о котором Владимир Путин объявил 21 сентября, был издан по рекомендации командования российской армией, пишет New York Times.
В интервью газете глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли говорит, что стратегическая инициатива перешла к украинцам, но впереди у них «долгая дорога».
СГБ Грузии обнародовало список арестованного имущества Гогашвили
Суд арестовал более 30 земельных участков и 13 автомобилей, принадлежащих бывшему заместителю главы Службы государственной безопасности (СГБ) Сосо Гогашвили, а также членам его семьи и ближайшего окружения, пишет агентство «Новости-Грузия».
Список имущества, которое арестовано в рамках расследования дела о легализации незаконных доходов, публикует пресс-служба СГБ.
- 34 земельных участка общей площадью более 4,4 миллиона кв. метров в Тбилиси, Кахетии, Хонском муниципалитете, селе Марткопи Гардабанского района и горном курорте Бакуриани.
- Четыре квартиры и гостиница в Сигнахи.
- 13 автомобилей.
- Три единицы сельхозтехники.
- Три единицы мототехники.
- 15 единиц огнестрельного оружия.
«В целях определения реальной рыночной стоимости указанных объектов недвижимого и движимого имущества назначена товарная экспертиза», - сообщили в СГБ.
Дело о легализации незаконных доходов расследует Антикоррупционное агентство СГБ. Его детали неизвестны.
- Бывший замглавы Службы безопасности Грузии Сосо Гогашвили был арестован 16 июля 2022 года в Тбилиси. Он обвиняется в фальсификации личных данных, превышении должностных полномочий и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия.
Финляндия закрывает россиянам въезд по шенгенским визам любой страны
Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто объявил в пятницу, что Финляндия запрещает гражданам России въезд в страну по туристическим визам как для пребывания в ней, так и для транзита. Это будет касаться россиян с шенгенскими визами любых стран. Ограничения вступят в силу в ближайшие дни, возможно, в начале следующей недели.
По словам Хаависто, граждане России смогут въезжать в Финляндию только по семейным обстоятельствам, для учебы или работы. Также, как сообщает РБК, ограничения пока не коснутся владельцев недвижимости в Финляндии, если она находится в совместной собственности с финскими гражданами.
Хаависто подчеркнул, что Финляндия не будет предоставлять политическое убежище гражданам России, избегающим военной службы.
Президент Финляндии Сауле Ниннисте, находящийся сейчас в Вашингтоне, подтвердил, что его страна намерена свести к минимуму въезд туристов из России. Он упомянул, что в последнее время резко возрос поток транзитных пассажиров, которые через Финляндию уезжали в другие страны, поскольку из-за наложенных на Россию санкций большинство других маршрутов выезда из России стали недоступны.
По словам финских чиновников, такая мера не противоречит правилам Шенгенского соглашения: в нем говорится, что шенгенские страны могут запретить въезд гражданам третьих стран, если он может нанести ущерб государственной безопасности.
- Финляндия оставалась последней страной Евросоюза, граничащей с Россией, которая не запретила въезд российским обладателям шенгенских виз. Страны Балтии и Польша закрыли свои границы для российских туристов неделями раньше.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении в России частичной мобилизации для пополнения вооруженных сил, воюющих в Украине. После этого на сухопутных границах России, в том числе и на границе с Финляндией, выстроились многочасовые очереди из желающих покинуть страну.
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