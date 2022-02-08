Украина в дни учений в Беларуси проведёт свои - с Javelin и Bayraktar

Армия Украины с 10 до 20 февраля проведет учения в разных регионах страны, в том числе с использованием нового вооружения и военной техники, недавно поставленной странами НАТО. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире программы «Свобода слова на ICTV«.

Резников подтвердил, что учения в Украине пройдут «зеркально» по отношению к намеченным на эти же даты в Беларуси крупными российско-белорусскими учениями. В Беларусь прибыли, по словам украинского министра, 11 российских батальонно-тактических групп.

Учения будут проходить главным образом в северных регионах Украины, недалеко от границ с Беларусью и Россией, а также в Одессе. По словам Резникова, помимо прочего, будет отрабатываться применение поставленных из Турции беспилотников «Байрактар», американских противотанковых ракет Javelin и поставленного из Британии противотанкового вооружения. Министр обороны также сказал, что у Украины «число средств поражения уже больше, чем потенциальных мишеней», и поблагодарил США и их союзников за увеличение поставок вооружения в последние недели - на фоне наращивания российской группировки у границы с Украиной.