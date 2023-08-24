Украина внесла крупнейшие табачные компании в список спонсоров войны

Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины внесло в перечень спонсоров войны две международные табачные компании – американскую Philip Morris International и японскую Japan Tobacco International. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Причиной занесения компаний в список агентство объяснило тем, что они продолжают бизнес в России и поддерживают ее экономику. Несмотря на то, что Philip Morris заявляла о планах продать российский бизнес, компания продолжает долгосрочную инвестиционную программу, утверждает ведомство.

По подсчетам агентства, выручка Philip Morris International продолжает расти, а в прошлом году компания заплатила в российский бюджет налоги в размере 136 миллионов долларов.

Инвестиции Japan Tobacco в экономику России за 20 лет превысили четыре миллиарда долларов, а за прошлый год компания получила на российском рынке 11% консолидированного дохода, говорится в сообщении украинского ведомства.

Агентство так же напомнило, что представители Japan Tobacco заявляли о приостановке новых инвестиций и маркетинговой деятельность в России. При этом компания продолжает производить и распространять продукцию в России.

Представители табачных производителей решение украинской стороны пока не комментировали.