Украина: в Лимане могут быть окружены до 5 тысяч российских военных

Представители украинских властей и командования заявляют об окружении российской группировки в городе Лиман Донецкой области, за который в последние дни идут упорные бои.

Представитель армейского командования «Восток» Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил в субботу, что в Лимане находились до 5,5 тысяч российских военных, однако в окружение могли попасть не все из них, поскольку некоторые успели отступить.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай написал, что в Лимане остаются около 5 тысяч российских военных. Он утверждает, что они «попросили российское командование разрешить выйти из города, но получили отказ», и теперь могут или попытаться прорваться, или погибнуть, или сдаться. По словам Гайдая, возможности подвоза боекомплекта россиянам в окруженный город или спокойный выход из населенного пункта уже перекрыты. Дальнейшее наступление, по его словам, может развиваться в направлении Луганской области - Кременной, а затем Северодонецкой агломерации.

В субботу в соцсетях опубликовано видео с украинскими солдатами на въезде в Лиман. Пока неясно, означает ли это, что российские войска отступили из города.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне подтвердил успехи украинских сил на лиманском направлении, отметив, в частности, что украинские войска освободили поселок Ямполь. В соцсетях публикуются свидетельства украинского контроля над рядом других населенных пунктов в окрестностях Лимана.

Американский Институт изучения войны предполагает, что украинские силы возьмут Лиман под контроль в течение 72 часов.

Российские телеграм-каналы, освещающие боевые действия в Украине, подтверждают сложную ситуацию, в которой оказались российские войска в Лимане. По их утверждениям, однако, группировка в городе невелика. Они также утверждают, что полного окружения пока нет, в частности российские войска удерживают населенный пункт Торское, через который идет дорога на Лиман. За Торское в субботу, как сообщается, идет бой.

Генштаб Украины сообщал, что 29 сентября в район перебрасывались подразделения, сформированные из плохо обученных мобилизованных солдат. Российские военные корреспонденты также сообщают о переброске резервов, не уточняя, идет ли речь о мобилизованных.

Стороны военных конфликтов могут распространять неверные сведения о ходе боевых действий.