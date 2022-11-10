Украинские военные сообщили об освобождении Снигирёвки

Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания выступил с отчетом о работе, проделанной за 2.5 года. Он напомнил, что перед выборами пообещал в середине президентского срока отчитаться перед абхазскими гражданами.

На встрече в конференц-зале Кабинета министров Бжания, в частности, рассказал о ситуации в энергетике.

«Нештатные отключения электроэнергии принесли массу неудобств гражданам нашей страны. Всем известно об аварийной ситуации, сложившейся на высоковольтной линии «Ачгуара». Для устранения причин аварий были приобретены необходимые материалы, оговорен переток электроэнергии на период ремонта, начаты ремонтно-монтажные работы, которые велись с опережением графика. Однако, по независящим от нас обстоятельствам, переток (из России – ред.) был завершен на 15 дней раньше запланированной даты. К сожалению, ремонтные работы в полном объеме завершить не удалось», – сказал Бжания.

По его словам, в настоящее время согласовывается новый график проведения ремонтных работ, завершение которых планируется в ближайшее время.

«Временные отключения электроэнергии производятся для того, чтобы специалисты сумели завершить необходимые работы в отсутствие перетока электроэнергии», – отметил абхазский лидер и призвал граждан с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Как пишет «Апсныпресс», Бжания особо подчеркнул усилия, которые были предприняты в Абхазии для преодоления кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

«На преодоление этого кризиса были брошены все наши силы. И я хочу поблагодарить тех, кто помогал бороться за здоровье граждан – наших врачей, волонтёров, предпринимателей, всех неравнодушных жителей и друзей Абхазии. Мы сумели выстоять и должным образом дать отпор этому невидимому, но очень опасному врагу», – сказал Бжания.

На встрече речь шла также о вопросах обороноспособности, мобилизационной подготовке, доходах бюджета. Одной из главных задач Бжания назвал обеспечение общественного правопорядка, безопасности граждан и гостей Абхазии.

Абхазский президент затронул и тему инвестиционного климата.

«Отрадно, что иностранные инвесторы начали проявлять интерес к нашей стране. У нас два морских порта, есть транзитные возможности, сегодня мы вплотную занимаемся вопросом запуска нашего аэропорта, уже подписан контракт на проектирование, начаты подготовительные работы. Я думаю, что в намеченные сроки аэропорт будет открыт», – сказал он.

Ранее сообщалось, что абхазские власти при помощи российской стороны планируют восстановить Сухумский аэропорт к 2024 году.