Украина и Армения вышли в финал «Евровидения»

Украинская группа Kalush Orchestra вышла в финал на международном музыкальном конкурсе "Евровидение – 2022".

Песню Stefania, с которой выступила группа, солист Олег Псюк посвятил своей матери Стефании. Он написал эту композицию задолго до начала полномасштабной войны в Украине, однако сейчас украинцы стали видеть в этой песне новые смыслы.

Так, строчка "Ломаними дорогами прийду я завжди до тебе" стала ассоциироваться с тем, что люди, несмотря на разрушения, все равно тянутся к родительскому дому, даже если там остались одни пожарища.

Kalush – рэп-группа, основанная в 2019 году. Она названа в честь города Калуш в Ивано-Франковской области Украины.

Песенный конкурс проходит в этом году в итальянском Турине. Украинская группа выступала шестой. Многие зрители держали сине-желтые флаги.

Также в финал "Евровидения" вышли Швейцария, Армения, Исландия, Литва, Португалия, Норвегия, Греция, Молдова и Нидерланды. Армению представляет 21-летняя Роза Линн из Ванадзора с песней «SNAP».

Всего за право представить свою страну в финале конкурса соревновались 17 участников. Россию в этом году дисквалифицировали из-за военного вторжения в Украину.

12 мая состоится второй полуфинал, а 14 мая определится победитель "Евровидения".