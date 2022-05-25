Украинская сторона заявила о гибели командира роты спецполка имени Кадырова 

На территории Украины в ходе войны погиб командир второй роты специального полка имени Ахмата Кадырова, капитан полиции Асвад Идрисов – об этом сообщает Управление стратегических коммуникаций Украины.

По данным Telegram-канала ВЧК-ОГПУ со ссылкой на собственный источник, это произошло 20 мая в Северодонецком районе. С Идрисовым якобы погибли также командир пятого полка, прапорщик Гапур Дакалов, а также замкомандира четвертого взвода спецполка Кадырова, старший сержант Али Бетишев.

Никаких подробностей о смерти военачальников нет, как и подтверждения потерь с российской стороны.

Официально в Чечне признали гибель на войне с Украиной лишь девятерых человек. По информации источника Кавказ.Реалии, на войне в Украине были убиты до 60 уроженцев Чечни, в настоящее время время эта цифра может быть больше.

Главное управление разведки Минобороны Украины ранее оценило потери среди российских так называемых "добровольцев", отправленных на фронт из Чечни, в 100 человек.