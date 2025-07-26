Украинские беспилотники атаковали Ставропольский край и Ростовскую область

В Зимовниковском районе Ростовской области в результате атаки дрона погибли два человека, сообщил исполняющий обязанности губернатора области Юрий Слюсарь.

На хуторе Чукаринский из-за падения беспилотника было нарушено энергоснабжение частных домов, в одном из жилых домов повреждены кровля и фасад, выбиты стекла в окнах. Там пострадавших нет.

Жители Ставрополя сообщили о взрывах в городе. Как пишет телеграм-канал Astra, там был атакован радиозавод "Сигнал", который производит станции активных помех авиационного, наземного и морского базирования. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров написал в соцсетях о "прилётах на территории промышленных предприятий в Ставрополе. О пострадавших не сообщается.

По данным Министерства обороны России, в ночь на 26 июля над российскими регионами и оккупированным Крымом были сбиты в общей сложности 54 украинских беспилотника.