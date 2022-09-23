Украинские СМИ сообщили об ударах дронами-камикадзе по Одессе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне с трибуны ООН предупредил, что угроза новой агрессии со стороны Азербайджана в отношении Армении не уменьшилась, призвав международное сообщество оказать целенаправленную и всестороннюю поддержку.

В двадцатиминутном выступлении премьер-министр Армении говорил в основном об отношениях с Азербайджаном, утверждая, что Баку намерен захватить новые территории у Армении.

«Задаю официальный и публичный вопрос президенту Азербайджана: можете ли вы показать мне карту Армении, которую вы признаете, или готовы признать, как Республику Армения? Почему я это спрашиваю? Потому что может выясниться, что, согласно официальной точке зрения Азербайджана, только половина Армении, а то и меньше, является Республикой Армения», – сказал Пашинян.

Говоря о мирном договоре, Никол Пашинян еще раз заявил, что готов признать территориальную целостность Азербайджана, если Баку также признает Армению в международно признанных границах.

Как пишет Радио Азатутюн, Пашинян сделал такое же заявление в парламенте Армении несколько дней назад, а вчера повторил то же самое перед международной аудиторией.

«Если Азербайджан признает территориальную целостность Армении не теоретически, а практически, я имею в виду нашу международно признанную целостность в 29 тысяч 800 квадратных километров, значит, мы можем подписать мирное соглашение», – заявил он.

Пашинян также описал, что произойдет, если такая договоренность не будет достигнута: последствия, по его словам, будут тяжелыми для Армении.

«В противном случае у нас будет призрак мирного договора, после которого Азербайджан будет манипулировать процессом делимитации границы, чтобы предъявить новые территориальные претензии Армении и совершить оккупацию», – сказал он.

Выступая с международной трибуны, Пашинян раскритиковал не только Азербайджан, но и союзников, не называя имен. В одном случае, по его словам, ситуация может обостриться из-за того, что региональные организации безопасности не реагируют должным образом.

«Это обстоятельство вызвало много вопросов в армянском обществе», – отметил премьер-министр.

В другом случае он раскрыл подробности переговоров за закрытыми дверями вслед за столкновениями прошлого года.

«В мае прошлого года Азербайджан оккупировал более сорока квадратных километров территории. Тогда Азербайджан мотивировал это тем, что Ереван, якобы, отказывается создавать комиссию по делимитации. Мы не отказывались, мы только настаивали на том, чтобы наряду с ней был введен механизм безопасности границы. Наконец, по просьбе наших международных союзников, которые настаивали на том, что сама работа пограничной комиссии станет надежным фактором безопасности границы, мы согласились начать работу. Теперь, когда комиссия создана и работает, Азербайджан развязал новый этап агрессии, и некоторые из этих международных союзников молчат», – сказал он.

При этом Пашинян не сказал четко, кто убедил его пойти на уступку полтора года назад, а сейчас не реагируют на новые нападения со стороны Азербайджана.

Говоря о причинах агрессии, Пашинян упомянул и об открытии путей сообщения, вновь утверждая, что Азербайджан хочет от Армении экстерриториальной дороги, тогда как в трехсторонних документах об этом нет упоминания.

«Армения готова построить дорогу, которая будет функционировать в соответствии с законодательством Армении и под ее суверенным контролем», – подчеркнул он.

Хотя перед 44-дневной войной 2020 года премьер-министр Армении заявил в Генассамблее ООН, что народ Карабаха должен иметь возможность определять свой статус без ограничений, на этот раз он никоим образом не упомянул о самоопределении. Он призвал международное сообщество оказать поддержку, чтобы гуманитарные миссии ООН могли беспрепятственно войти в Карабах для оценки там гуманитарной ситуации и ситуации с правами человека, а также гарантировать защиту культурного наследия.

«Мы полны решимости установить мир в регионе, но нам нужна полная поддержка международного сообщества, которое будет оставаться рядом с суверенным и демократическим государством», — сказал он.

Премьер-министр Армении отметил, что международная наблюдательная миссия на армяно-азербайджанской границе может способствовать безопасности региона. Пашинян впервые заговорил об этом в мае прошлого года. Когда азербайджанская армия пересекла границу Армении в районах Сюникской и Гегаркуникской областей, официальный Ереван предложил разместить международных наблюдателей в районе Сотк-Хознавар. Официальные источники не уточнили, в какую конкретно структуру или страну правительство Армении обращалось за последние полтора года по этому вопросу, какой ответ оно получило и какие шаги намерено предпринять сейчас.