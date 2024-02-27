Украинские военные подтвердили отход из двух сел под Авдеевкой

Командующий украинской группировкой войск «Таврия» Дмитрий Лиховой подтвердил отход ВСУ из сел Северное и Степное под Авдеевкой, пишет Украинская служба Радио Свобода.

«Наши войска совершили отход от небольших сел Северное и Степное. У них на двоих до войны было до 100 жителей», - сказал Лиховой. При этом он отметил, что украинские военные «стабилизировали линию обороны в районах Тоненького, Орловки и Бердичей».

До этого во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил на коллегии ведомства о переходе населенного пункта Северное под Авдеевкой под контроль российской армии. Накануне об этом писали российские военные блогеры и украинские OSINT-аналитики. Также они утверждали, что ВСУ отошли из села Степное.

Также во вторник, 27 февраля, Воздушные силы Украины заявили, что сбили на востоке страны два российских истребителя-бомбардировщика Су-34. Командующий Воздушными силами Николай Олещук опубликовал фотографию, на которой, как он утверждает, изображен один из самолетов после его поражения. Независимых подтверждений этих данных нет.

Минобороны России на сведения о двух сбитых российских Су-34 пока не отреагировало. Провоенный российский телеграм-канал Fighterbomber утверждение украинских военных об одном сбитом Су-34 во вторник днем отрицал, отмечает Русская служба Би-би-си.