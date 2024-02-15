Украинские военные: ситуация в Авдеевке «угрожающая»

Ситуация в Авдеевке, которую штурмуют российские войска, является «угрожающей и нестабильной». Об этом говорится в сообщении, опубликованном в соцсетях 3-й отдельной штурмовой бригады Вооружённых сил Украины. Российские провоенные блогеры, как и ряд украинских источников, в последние дни сообщали о продвижении российских войск в северных и южных районах города и угрозе окружения украинских сил. Бои за город в Донецкой области ведутся с самого начала широкомасштабного российского вторжения, нынешний штурм начался прошлой осенью.

3-я отдельная штурмовая бригада подтвердила, что была срочно переброшена в город в связи с «чрезвычайно критической» ситуацией, которая сложилась в Авдеевке. Утверждается, что бойцы бригады «провели рейд в захваченные врагом районы Авдеевки» и нанесли поражение по крайней мере двум российским бригадам. Однако ситуация остаётся «угрожающей», поскольку Россия перебрасывает в город новые силы.

Генеральный штаб ВСУ сообщает о 34 российских атаках в районе Авдеевки за минувшие сутки. Российские войска «не оставляют попыток окружить Авдеевку», украинские военные «держат оборону, нанося им значительные потери», говорится в сводке.

В условиях активных боевых действий оперативно независимо подтвердить утверждения сторон не представляется возможным.

Украинские источники и российские провоенные блогеры говорят о том, что российские военные в последние дни пытаются рассечь оборону города пополам. На севере им удалось выйти к Индустриальному проспекту – это основная трасса снабжения украинского гарнизона. У украинских военных пока есть альтернативные пути снабжения. Между тем, на юге Авдеевки, как сообщается, в полуокружении находится оборонительный район «Зенит». По оценке американского Института изучения войны (ISW), сейчас под российским контролем около 15% территории города.

Третья отдельная штурмовая бригада – одно из ударных подразделений украинских войск, частично сформированная на базе полка «Азов», понесшего потери в боях за Мариуполь. В прошлом году она добилась успехов в ходе наступления к югу от Бахмута, отбросив российские войска.