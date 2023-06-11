Украинские военные сообщили об освобождении двух сЕл под Угледаром

Украинская 68-я отдельная егерская бригада имени Олексы Довбуша в фейсбуке опубликовала видео, подтверждающее взятие украинскими военными населенного пункта Благодатное Донецкой области.

На видео украинские военные устанавливают флаг на здании, значительно поврежденном обстрелами. Сообщается, что в плен были взяты российские военные. Другие подробности не приводятся.

Речь идет о селе Благодатное в Донецкой области недалеко от Угледара, подтвердил представитель сил обороны Таврического направления Валерий Шершень. Там – к югу от поселка Великая Новоселовка – в последние дни идут бои, сообщается о наступлении украинских сил.

Украинские военные и официальные лица практически не комментируют в деталях боевые действия, которые идут на фронте сейчас и которые – по оценкам российских представителей и многих комментаторов – являются одной из фаз масштабного украинского наступления. Благодатное – первый населённый пункт, об освобождении которого украинская сторона объявила официально за последние дни.

Поступают также сообщения о взятии ещё одного села на том же направлении – Нескучное.

О его взятии сообщило добровольческое подразделение «Арей». Как утверждает со ссылкой на них украинский телеграм-канал DeepState, российские военные «разграбили и уничтожили мемориальный музей-усадьбу Владимира Ивановича Немировича-Данченко», находящийся в селе. Независимых подтверждений этого нет.

Более активно, чем украинские источники – делая упор на действительных или мнимых неудачах украинских сил – события на фронте освещают российские телеграм-каналы. Многие из них в воскресенье подтвердили потерю Нескучного и Благодатного. При этом они утверждают, что о прорыве обороны речь не идет.