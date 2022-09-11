Новости
Украинские военные вошли в Изюм. Россия бросила технику
Украинские военные, которые развивают наступление в Харьковской области, вошли в город Изюм. В воскресенье появились фото- и видеоподтверждения их присутствия в городе, с марта находившегося под контролем российских войск. Одно из видео геолоцировало Радио Свобода.
Кадры сняты на улице Чумацкой, недалеко от Свято-Вознесенского кафедрального собора, в северной части города. На видео попали несколько брошенных российскими войсками самоходных артиллерийских установок САУ 2С19 «Мста-С».
Об отходе российских войск из Изюма сообщалось еще накануне, тогда же появились первые фото с украинскими военными с окраин города. Вечером в субботу Минобороны России заявило о «передислокации Балаклейско-Изюмской группировки» войск из Харьковской области в Донецкую.
Официально о взятии города еще не объявлено. Утром в воскресенье Генштаб Украины сообщил об освобождении города Купянск – к северу от Изюма.
Российские войска, как сообщается, пытаются закрепиться на рубеже реки Оскол. Линия фронта с начала украинского наступления 6 сентября, таким образом, сместилась к востоку на десятки километров.
Другие новости дня
Кадыров раскритиковал российское командование и пообещал вернуть оставленные города
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале голосовое сообщение с комментариями по поводу отступления российской армии в Харьковской области, пишет Кавказ.Реалии.
Политик отметил, что оставление российскими войсками Изюма, Купянска и Балаклеи «абсолютно ничего не значит» и пообещал, что эти города будут возвращены.
«Там уже находятся наши люди, ребята специально подготовлены для этой работы. Готовы выехать еще десять тысяч бойцов, и мы в ближайшем будущем дойдем до Одессы и вы увидите конкретные результаты», - сказал Кадыров.
Глава Чечни отметил, что российское командование на Харьковском направлении «допустило ошибки», но «сделает соответствующие выводы». При этом он пригрозил, что если в ближайшие дни стратегия ведения боевых действий не изменится, то он «вынужден будет обратиться» к руководству Минобороны РФ и страны, «чтобы разъяснить им ситуацию, которая там реально происходит на земле».
«Ситуация очень интересная. Даже, я сказал бы, прямо офигенная ситуация, - добавил Кадыров. - То, что отдали несколько городов и сел, в этом тоже есть свой плюс».
- На этой неделе ВСУ начали контрнаступление на оккупированных территориях Харьковской области. 8 сентября российские войска под угрозой окружения оставили город Балаклею, 10 сентября - Купянск. По ряду сообщений, украинские войска также близки к освобождению Изюма и Лимана.
- 10 сентября Минобороны РФ впервые прокомментировало отступление в Харьковской области. Ведомство назвало его «операцией по свертыванию и организованной переброске войск» для «наращивания усилий на Донецком направлении».
На встречу «Грузинской мечты» пришли депутаты, «покинувшие» партию и критикующие США
На встрече парламентского большинства и правительственной команды в Качрети (Кахетия) присутствовали четыре депутата, формально покинувшие правящую партию. Созар Субари, Дмитрий Хундадзе, Михаил Кавелашвили и Гурам Мачарашвили официально ушли из «Грузинской мечты», чтобы «восполнить дефицит информации». Они время от времени выступают с заявлениями, в которых критикую США и Запад.
В беседе с изданием IPN Гурам Мачарашвили заявил, что они участвовали во встрече в качестве членов парламентского большинства, а не партии власти.
«Это не было партийное заседание. Собрание парламентского большинства означает собрание парламентского большинства, а не партии или фракции. Мы вышли из партии и фракции, но сразу сказали, что у нас нет разногласий по ключевым вопросам. Есть лишь вопросы, по которым у нас разные позиции. Согласно регламенту, под парламентским большинством понимается парламентское большинство по списку депутатов, а не большинство членов партии. Есть вопросы, по которым мы принимаем участие в определенных дискуссиях, но не в партийной деятельности. В парламентском большинстве могут быть представители нескольких партий, как в данном случае», - сказал Мачарашвили.
Зеленский и Резников: Украина не остановится до полной деоккупации
Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны Алексей Резников заявляют, что Киев не пойдет на переговоры с Москвой до полного освобождения территории страны в международно признанных границах - включая аннексированный Крым. С такими заявлениями они выступили на международном форуме Yalta European Strategy, который прошел в Киеве. Как отмечает «Украинская правда», место и время проведения форума держалось в секрете.
Как заявил Зеленский, путь к возвращению территорий «с каждым днем становится все яснее. Мы видим контуры восстановления территориальной целостности нашего государства». По словам президента, Украина «не может позволить себе остановиться». Зеленский отметил, что некоторые политики и даже лидеры стран Запада «толкают Украину в чьи-то объятия», но она не пойдет на компромисс. По мнению Зеленского, важным этапом войны с Россией станут ближайшие 3 месяца, которые, по его оценке, будут важнее для страны, чем предыдущие 30 лет ее независимости.
«Украинская правда» со ссылкой на свои источники утверждает, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время недавнего визита в Киев якобы привез послание президента Джо Байдена о необходимости для Украины начать переговоры с Россией. Официальные лица США и Украины не подтверждали это. Во время форума YES, однако, ряд украинских руководителей прямо отвергли такие переговоры. Как заявил министр обороны Алексей Резников, за время войны украинские руководители «научились не доверять каким-либо разговорам о мире, которые нам предлагают партнеры».
По словам Резникова, в феврале и марте на переговорах в Беларуси и Стамбуле украинская делегация была готова к договоренностям о перемирии в случае отвода российских войск на рубежи перед началом вторжения 23 февраля. «Тогда это было возможно. Но теперь они прошли не одну точку невозврата и такой вариант уже давно невозможен»,- сказал Резников. Новая позиция Украины, по его словам, предполагает, что до полного вывода российских войск, в том числе из Крыма, никаких переговоров не будет.
Высказывания украинских лидеров сделаны на фоне крупномасштабного наступления украинских войск в Харьковской области, в ходе которого за несколько дней были освобождены большие территории с рядом городов.
При этом под контролем России остаются значительные территории, в том числе занятые после 24 февраля части Херсонской, Запорожской, Луганской, Донецкой и Харьковской областей.
Все реакторы Запорожской АЭС остановлены
В ночь на 11 сентября последний работавший - 6-й энергоблок Запорожской АЭС отключили от энергосети. Идет подготовка к его охлаждению и переводу в холодное состояние. Об этом сообщил украинский концерн «Энергоатом».
Запорожская АЭС расположена в городе Энергодар Запорожской области, на территории, контролируемой российскими войсками. Сообщение об остановке энергоблока подтвердили в оккупационной администрации.
По данным «Энергоатома», последние трое суток 6-й энергоблок работал в режиме острова, обеспечивая только собственные потребности ЗАЭС на критически низком уровне мощности. Как утверждает ведомство, из-за российских обстрелов были повреждены все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины. Российская сторона обвиняет в обстрелах как линий электропередачи, так и самой АЭС украинских военных.
Обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг АЭС выражали ООН и многие страны мира. На станцию был организован визит миссии МАГАТЭ. 6 сентября Международное агентство по атомной энергии опубликовало отчет о ситуации на Запорожской атомной электростанции. Инспекторы зафиксировали несколько повреждений – в том числе хранилища отработанного и свежего ядерного топлива.
Эксперты также установили, что на территории Запорожской атомной электростанции находилась российская военная техника. Они же стали свидетелями обстрела территории; в отчете не говорится, какая из сторон конфликта вела обстрел.
В подготовленном отчете говорится, что необходимо установить вокруг станции «зону безопасности». МАГАТЭ выразило готовность незамедлительно помочь в этом. Агентство призывает прекратить обстрелы ЗАЭС, так как это может привести к «ядерному инциденту».
Украина требует демилитаризировать зону вокруг станции, эту идею поддерживают и представители ЕС и США, в частности глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Россия выступает категорически против демилитаризации, поскольку это сделает электростанцию еще более уязвимой, утверждают в МИД.
Президент Грузии поздравила Карла III c восшествием на престол
Президент Грузии Саломе Зурабишвили поздравила Карла III с восхождением на престол.
«Пусть его правление принесет новый уровень благосостояния народу», - написала Зурабишвили в Twitter.
По традиции английского престолонаследия, Карл III стал королем автоматически сразу же после смерти его матери - королевы Елизаветы II. Карл III был официально провозглашен королем Великобритании в ходе короткой церемонии под названием Прокламация короля, прошедшей утром в пятницу в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне.
Карл III с Библией в руках произнес клятву королевству и каждой его составляющей отдельно - Англии, Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии. Также отдельно монарх принес клятву, в которой обязался охранять Церковь Шотландии перед членами Тайного совета.
Все принесенные клятвы закреплены в документе, который в конце короткой церемонии был подписан самим монархом и главными свидетелями - принцем Уэльским Уильямом и королевой-консортом Камиллой.
Вручены премии Венецианского кинофестиваля
Вручены награды Венецианского кинофестиваля - одного из самых престижных кинофестивалей в мире. Лауреатом «Золотого льва» стала картина «Вся красота и кровопролитие» американского режиссера Лоры Пойтрас. Фильм рассказывает об известном фотографе и социальной активистке Нэн Голдин, чьи работы в 1980-х годах стали прорывом в искусстве фотографии. Это первый случай, когда «Золотого льва» получает документальный, а не художественный фильм.
Лучшим актером и обладателем «Кубка Вольпи» жюри признало ирландца Колина Фаррелла за роль в фильме «Банши Инишерина» режиссера Мартина Макдонаха, а «Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль достался австралийке Кейт Бланшетт - за роль в картине «Тар» Тодда Филда.
Специальный приз жюри присужден иранскому режиссеру Джафару Панахи за фильм «Нет медведей» о цензуре в Иране. Сам Джафар Панахи находится в иранской тюрьме за свои, как считают местные власти, антиправительственные взгляды.
Российские кинематографисты не принимали участия в Венецианском кинофестивале этого года: 2 марта дирекция фестиваля сообщила, что представителям России будет запрещено участие в нем из-за агрессивного вторжения России в Украину. Ранее аналогичное решение приняли и организаторы Каннского международного кинофестиваля.
- Венецианский кинофестиваль - старейший кинофестиваль мира, его история насчитывает 90 лет. Его премия «Золотой лев» вместе с премией Американской киноакадемии «Оскар» и наградами Каннского и Берлинского фестивалей входит в список наиболее важных кинопремий мира.
- Интерес к документальному жанру ощутимо растет с начала XXI века. В 2015 году Нобелевская премия по литературе впервые была присуждена автору книг в документальном жанре - белорусской журналистке и писательнице Светлане Алексиевич.
Зеленский: Украина освободила уже 2000 квадратных километров
Президент Украины Владимир Зеленский заявил вечером в субботу, что с начала сентября украинские военные освободили уже около 2 тысяч квадратных километров территории Украины.
По словам Зеленского, продолжается наступление на разных участках фронта, а российская армия "демонстрирует то, что умеет лучше всего - показывает спину". Президент Украины отметил, что бегство - "не самый худший вариант" для российских военных. При этом он сказал, что украинские военные гарантируют хорошее обращение тем, кто решит сдаться в плен, опасаясь возвращаться в Россию.
Зеленский выступил на фоне сообщений о крупных успехах украинских сил в Харьковской области. Президент Украины подтвердил сообщения о взятии города Балаклея. Фотографиями и видео подтверждено также освобождение украинскими военными большей части города Купянск к северо-востоку от Балаклеи. С обеих сторон конфликта сообщалось также о выводе российских войск из Изюма и Волчанска, однако по состоянию на вечер субботы данных об их переходе под контроль Украины ещё нет. Сообщается также о наступлении украинских военных на Лиман в Донецкой области и Лисичанск в Луганской.
Речь идёт о крупнейшем наступлении украинских войск с начала войны. В начале апреля российские военные оставили на севере Украины даже большие территории, чем сейчас, однако тогда они были отведены организованно, сейчас же Украина нанесла оказавшийся внезапным наступательный удар. Минобороны России в субботу заявило, что войска из Балаклеи и Изюма были переброшены на другой участок фронта в рамках "передислокации".
Пророссийские телеграм-каналы сообщают об автомобильных пробках на границе всё ещё подконтрольной России части Харьковской области и России. Ранее глава оккупационной администрации Харьковской области призвал граждан эвакуироваться. Пророссийские блогеры опасаются, что сотрудничавшие с Россией чиновники и учителя могут стать объектом преследования украинских властей.
Государственное бюро расследований Украины в субботу сообщило, что в Купянске был задержан бывший начальник подконтрольной России полиции Балаклеи. Речь идёт о бывшем полицейском, который пошёл на сотрудничество с российскими властями.
- До начала украинского наступления под контролем России было около 125 тысяч квадратных километров международно признанной украинской территории (с учётом аннексированного Крыма).
Грузинский TBC Bank закрывает счета главы пророссийского общественного центра
Глава пророссийского грузино-российского общественного центра Примакова Дмитрий Лорткипанидзе заявляет, что против него «ввел санкции» грузинский коммерческий TBC Bank.
Как сообщил Лорткипанидзе сегодня на своей личной странице в Facebook, банк закрыл его счета.
Он также распространяет письмо, полученное из банка, где написано, что у Лорткипанидзе есть неделя, чтобы перевести деньги со своих счетов в другие банки. В письме в качестве причины закрытия счетов названа внутренняя политика банка, пишет агентство «Новости-Грузия».
В самом TBC банке ситуацию с закрытием счетов подтвердили. Там заявили, что строго соблюдают международные санкции и в соответствии с этим инициировали закрытие счета юридического лица/организации, учредителем которой является юридическое лицо, находящееся под санкциями.
В Москве состоялся салют. Путин открыл центр самбо и колесо обозрения
В Москве вечером в субботу состоялся праздничный фейерверк в честь дня города. В этом году официально празднуется 875-летие Москвы - нынешняя российская столица в первый раз упоминается в летописи за 1147 год.
Как сообщается, праздничные залпы были даны на 23 площадках.
Ряд блогеров и авторов телеграм-каналов призывали власти отменить фейерверк - на фоне крупного поражения российских войск в боях против Украины в Харьковской области. С таким же призывом выступил, например, лидер партии «Справедливая Россия - за правду» Сергей Миронов. В соцсетях появились шутки, что Москва салютовала освобождению Изюма, Купянска и других городов украинскими военными.
Ранее в субботу в торжествах по случаю Дня города в Москве принял участие президент России Владимир Путин. Он вместе с мэром Сергеем Собяниным открыл 140-метровое колесо обозрения на ВДНХ. Утверждается, что оно самое большое в Европе. По сообщениям очевидцев, колесо в первый день работало со сбоями.
Путин вместе с Собяниным также посетили новые центры для занятий боксом и борьбой самбо в Лужниках. Президент сравнил их с дворцами.
Власти Молдовы запретили Air Moldova возобновлять рейсы в Москву
Управление гражданской авиации Республики Молдова запретило национальной авиакомпании Air Moldova возобновлять рейсы из Кишинева в Москву. Об этом заявил в субботу вице-премьер Андрей Спыну.
О причинах такого решения он не сообщил.
Молдова приостановила авиасообщение с Россией после российского вторжения в Украину 24 февраля.
Air Moldova сообщила 9 сентября, что рассчитывает возобновить полеты из Кишинева в Москву с 1 октября. Авиакомпания заявила, что к ней поступали «многочисленные обращения граждан Республики Молдова, желающих вернуться домой или воссоединиться с семьями».
Наземным путем из России в Молдову сейчас проехать невозможно. Единственный путь - на самолете с пересадкой, например в Стамбуле или Ереване.
Для осуществления прямых рейсов в Москву из Молдовы самолеты должны лететь над воздушным пространством или Украины, что невозможно из-за войны, или же Румынии. Страны ЕС после российского вторжения в Украину закрыли свое воздушное пространство для самолетов из России, однако самолеты из третьих стран летать через воздушное пространство ЕС в Россию могут - в частности, осуществляются рейсы из Белграда в Москву и обратно.
Саакашвили об Украине: В воздухе витает запах победы
Третий президент Грузии Михаил Саакашвили предрек поражение России в Украине. Нынешние успехи ВСУ, по его мнению, только начало. Более того, экс-президент считает, что на фоне этих успехов Киев мог бы освободить и Приднестровье – неподконтрольную властям Молдовы территорию, где также размещены российские войска. Своими прогнозами Саакашвили поделился в соцсети Facebook, пишет SOVA.
«Одной из следующих целей является Молдова, сепаратистский анклав Приднестровье. Находящаяся там Четвертая российская армия давно не получает снабжения из России. Ее солдаты, опасаясь скорого нападения, массово отказываются продлевать контракт. Захват Приднестровья для украинской армии – дело 2-3 дней. Это восстановит территориальную целостность Молдовы и создаст прецедент и для Грузии. Приднестровская операция, вероятно, будет реализована до конца года.
Тем временем наша армия уже вошла в Купянск, стратегический город Харьковской области. После Купянска цель – освобождение Изюма, что означает для России потерю второго города важнейшего стратегического значения. Россия срочно перебросила новые силы на спасение Изюма, но эксперты сомневаются, что это поможет. Мы наблюдаем в режиме реального времени, как важные пункты, занятые Россией, по принципу домино падают один за другим, и Балаклея – лишь первый очень важный шаг. В воздухе витает запах победы», - написал Михаил Саакашвили.
Похороны британской королевы Елизаветы II пройдут 19 сентября
Похороны британской королевы Елизаветы II пройдут в понедельник 19 сентября в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Об этом сообщил в субботу Букингемский дворец.
Гроб с телом королевы в воскресенье будет перевезен из шотландского замка Балморал, где она умерла 8 сентября, в Эдинбург. В соборе святого Эгидия 12 сентября состоится поминальная служба с участием нового короля Карла III и членов королевской семьи, в течение суток жители Шотландии смогут попрощаться с королевой, гроб с телом которой установят в соборе. Вечером 13 сентября его на самолете перевезут в Лондон. 14 сентября его перевезут из Букингемского дворца в Вестминстерский, где в течение четырех дней будет организовано прощание с королевой. 19 сентября пройдут государственные похороны - первые в Британии со времен кончины Уинстона Черчилля в 1965 году.
После завершения прощания в Вестминстерском аббатстве гроб с телом королевы будет перевезет в Виндзорский замок, где Елизавета II будет похоронена.
Ожидается, что на похороны королевы приедут лидеры многих государств мира. О своем намерении приехать в Лондон, в частности, заявили президент США Джо Байден и японский император Нарухито. Президент России Владимир Путин, по словам его пресс-секретаря, не планирует поездку, кто будет представлять Россию, пока неясно.
Елизавета II умерла 8 сентября в возрасте 96 лет. Ее старший сын провозглашен новым королем Великобритании под именем Карл III.
73-летний Карл III стал старейшим монархом на момент начала правления за всю историю Великобритании. Его старший сын Уильям стал принцем Уэльским. Этот титул получает наследник британского престола.
Среди тех, кто направил приветствие новому королю Великобритании по случаю восшествия на престол, российский президент Владимир Путин, сообщает «Интерфакс». За последние годы уровень отношений между Москвой и Лондоном постоянно и заметно снижался. Британия входит в число западных стран, которые ввели несколько пакетов жестких санкций против России за ее неспровоцированное военное вторжение в Украину.
Минобороны России признало отступление от Балаклеи и Изюма
Министерство обороны России в субботу впервые после начала украинского наступления в Харьковской области, в результате которого был прорван фронт и освобождены десятки населенных пунктов, впервые непрямо подтвердило отступление российских войск.
В сообщении министерства говорится, что «в течение трех суток проведена операция по свертыванию и переброске Изюмско-Балаклейской группировки войск» на территорию так называемой «ДНР» (в Донецкую область). Причиной такого маневра, названного в сообщении перегруппировкой войск, названа необходимость «достижения целей специальной военной операции», для чего нужно «наращивание усилий на Донецком направлении».
Ранее власти Украины официально объявили об освобождении города Балаклея, а в субботу появились сообщения с обеих сторон конфликта о том, что российские войска оставили и город Изюм.
В субботу украинские войска заняли также большую часть города Купянск - к северу от Изюма. В этом городе до начала недавнего украинского наступления располагалась подконтрольная России оккупационная администрация Харьковской области.
Во второй половине дня в субботу появились неподтвержденные сообщения о том, что российские военные оставляют и город Волчанск к северу от Купянска, у границы с Россией.
Все эти города были взяты Россией под контроль в самом начале войны, в феврале и марте. Украинское наступление началось 6 сентября. За 5 дней украинские военные продвинулись вперед на десятки километров и заняли десятки населенных пунктов. Официально Генштаб ВСУ пока подтвердил не все сообщения о взятии городов.
- Целями так называемой специальной военной операции, как власти России называют войну в Украине, президент России Владимир Путин называл защиту так называемых «ДНР» и «ЛНР», а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Конкретное содержание этих терминов, а также набор целей в высказываниях российских представителей постоянно меняются. Почему для достижения этих целей в марте нужно было занимать часть Харьковской области, а в сентябре необходимо выводить оттуда войска, из сообщения Минобороны неясно. В апреле вывод российских войск из Киевской, Черниговской и Сумской областей также был объяснен, с одной стороны, «жестом доброй воли», а с другой необходимостью сосредоточиться на достижении целей операции в Донбассе.
Источники сообщают о выходе российских сил из Изюма и Купянска
Подконтрольные России сепаратисты самопровозглашенной «ДНР», а также российские военные корреспонденты сообщили в субботу о выходе российских войск из города Изюм в Харьковской области.
Об этом написал, в частности, в телеграм-канале так называемый первый замминистра информации «ДНР» Даниил Безсонов. «С Изюма ушли, как и с некоторых других населенных пунктов Харьковского направления. Конечно это плохо. Конечно это результат ошибок высокого командования. Но не нужно искать в этом скрытые смыслы. Дело не в договорняках и не в предательстве. Просто, воюем, как умеем», - написал Безсонов.
Сведения подтвердили также военные корреспонденты Александр Коц и Евгений Поддубный, отмечает РБК. Поддубный назвал верным решение командования об отходе в сложившихся обстоятельствах, так как, по его словам, окружение российской группировки в Изюме «было бы катастрофой».
Коц, в свою очередь, написал, что российские войска выходят не только из Изюма, но также Купянска и Балаклеи. О частичном отходе войск из Купянска сообщал и Поддубный.
Бойцы 25-й особой Сичеславской воздушно-десантной бригады ВСУ разместили в социальных сетях видео, в котором они сняты на окраине Изюма.
Ранее в субботу поступали многочисленные сообщения о занятии украинской армией Изюма, Купянска, а также Лимана в Донецкой области. Об этом писали как пророссийские телеграм-каналы, так и украинские источники.
Взятие ВСУ Купянска подтвердила, в частности, советница главы Харьковской областной администрации Наталья Попова. Она сопроводила сообщение фотографией украинских военных в центре этого города - третьего по величине в Харьковской области и важного транспортного узла на востоке Украины.
В телеграм-канале спецназа СБУ появились первые фотографии из Купянска. Украинское командование пока официально об освобождении Купянска не сообщало.
Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк сообщила в субботу во время телемарафона, что ВСУ ведут успешное контрнаступление не только в Харьковской области, но и на юге. «Есть продвижение наших войск по линии южного фронта на разных участках от двух до нескольких десятков километров», - рассказала она.
Минобороны России в своих сводках о наступлении украинских сил не сообщает. 10 сентября ведомство заявило, в частности, об ударах по украинским позициям в Харьковской области, в районах Балаклеи и Чугуева.
США призвали немедленно освободить Навального, вновь попавшего в ШИЗО
США выступили с новым призывом к России немедленно освободить осужденного на длительный срок оппозиционного политика Алексея Навального, которого за последние недели несколько раз подряд отправляли в штрафной изолятор.
В Вашингтоне крайне обеспокоены действиями российских властей в отношении Навального, заявили накануне в Госдепартаменте США, указав на предвзятый характер решений и то, что их становится все больше.
В среду на этой неделе стало известно, что Навального, отбывающего наказание в колонии строгого режима во Владимирской области, уже в четвертый раз с середины августа отправили в ШИЗО – практически сразу после того, как он вышел оттуда. Администрации колонии это дает право признать заключенного злостным нарушителем и перевести в особо строгие условия содержания.
8 сентября оппозиционер рассказал в своих соцсетях, что руководство колонии отказало ему в праве на адвокатскую тайну. Сотрудники ФСИН будут читать все документы, которые Навальный получает от защитников или отдает им. «Это вмешательство, наряду с неоднократным переводом в одиночную камеру, за предположительно незначительные нарушения представляет собой еще одно свидетельство политически мотивированного преследования», – подчеркнули в Госдепартаменте.
Алексей Навальный считает, что администрация колонии наказывает и преследует его за политическую деятельность. В частности за то, что он объявил о создании профсоюза заключенных и сотрудников колонии, а также призывал голосовать против провластных кандидатов на сентябрьских выборах в России.
Навальный подал административный иск к начальнику колонии о признании незаконной его отправки в ШИЗО. Среди формальных причин оппозиционер приводил расстегнутую на робе пуговицу, якобы медленное выполнение требования конвоира, то, что неправильно представился.
Пашинян и Рикер обсудили ряд вопросов, связанных с карабахской проблемой
Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял новоназначенного американского сопредседателя Минской группы ОБСЕ, старшего советника по переговорам на Кавказе Филипа Рикера.
Как передает пресс-служба премьер-министра Армении, Пашинян поздравил Рикера с назначением на ответственную должность и приветствовал его визит в регион.
«Глава правительства подчеркнул важную роль США как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Никол Пашинян подчеркнул важность восстановления переговорного процесса в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ и использования опыта последней в контексте комплексного урегулирования нагорно-карабахской проблемы.
Собеседники обсудили ряд вопросов, связанных с нагорно-карабахской проблемой, пишет Радио Азатутюн.
Были затронуты гуманитарные проблемы, которые возникли вследствие 44-дневной войны. Была подчеркнута необходимость немедленной репатриации армянских военнопленных и других удерживаемых лиц, сохранения армянского культурного и религиозного наследия на территориях, перешедших под контроль Азербайджана.
Состоялся также обмен мнениями по вопросам урегулирования армяно-азербайджанских отношений, региональной стабильности и связанным с безопасностью другим темам», - говорится в сообщении пресс-службы премьер-министра Армении.
Местные власти подтверждают сведения о взятии бойцами ВСУ Купянска
Власти в Харьковской области подтверждают информацию о взятии украинскими военными города Купянска.
Об этом, в частности, сообщила советница главы региональной администрации Наталья Попова. Она сопроводила сведения фотографией украинских военных в центре города, который называют стратегически важным для снабжения российской группировки войск в Донбассе.
До этого поступали многочисленные неофициальные сообщения о том, что украинские войска взяли или, по меньшей мере, контролируют большую часть территории Купянска – третьего по величине города Харьковской области и важного транспортного узла на востоке Украины.
Украинское командование пока официально не сообщало об освобождении Купянска, отмечает Украинская служба Радио Свобода.
По оценкам американского Института изучения войны, украинские войска в ходе начавшегося на этой неделе контрнаступления в Харьковской области, по состоянию на конец дня 9 сентября, освободили примерно 2500 квадратных километров территории. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил тогда же о вытеснении российских сил из 30 населенных пунктов региона. Днем ранее Зеленский заявил, что с 1 сентября бойцы ВСУ освободили более тысячи квадратных километров украинской территории.
Совет по престолонаследию провозгласил Карла III королем Великобритании
Карл III официально провозглашен новым королем Великобритании.
Старший сын Елизаветы II автоматически унаследовал престол после ее смерти. 10 сентября в Лондоне его официально провозгласил монархом Совет по престолонаследию.
Прокламация, как отмечает Би-би-си, была подписана наследником престола, королевой-консортом Камиллой, лидером Палаты общин и лордом-председателем Совета Пенни Мордаунт, премьер-министром Британии Лиз Трасс и архиепископом Кентерберийским.
Все присутствующие кроме церемониймейстера были одеты в черное или пурпурное - в знак скорби по усопшей королеве.
В первом ряду зрителей были бывшие премьер-министры Великобритании - Джон Мейджор, Гордон Браун, Борис Джонсон, Дэвид Камерон, Тереза Мэй и Тони Блэр. Там же находился лидер британской оппозиции, глава партии лейбористов Кир Стармер.
73-летний Карл III стал старейшим монархом на момент начала правления за всю историю Великобритании. Его мать королева Елизавета II скончалась в замке Балморал, в Шотландии, 8 сентября.
В пятницу вечером Карл III выступил с первым обращением к нации. Речь он начал со слов об умершей королеве, отметив, что она «служила источником вдохновения» и была примером для его семьи. Новый монарх отметил, что Елизавета II достойно прожила свою жизнь, и пообещал служить британцам до конца своих дней «с непоколебимой преданностью».
В речи Карл III также объявил своего старшего сына Уильяма принцем Уэльским. Этот титул получает наследник британского престола. Супруга Уильяма Кэтрин отныне будет носить титул принцессы Уэльской.
В Квемо Картли задержан отец девушки, который принуждал ее выйти замуж
Сотрудники районного управления Дманиси департамента полиции Квемо Картли в результате оперативных следственных мероприятий, проведенных по горячим следам, задержали Ш.А., 1980 г.р. по обвинению в принуждении члена семьи к вступлению в брак и доведении до самоубийства.
По информации МВД, преступление наказывается лишением свободы на срок до шести лет.
«Следствием установлено, что обвиняемый принуждал свою дочь - С.А., 2002 года рождения, выйти замуж против ее воли, из-за чего девушка пыталась покончить жизнь самоубийством. С.А. была оказана соответствующая медицинская помощь, её жизни ничто не угрожает.
В результате проведения соответствующих следственных и процессуальных действий правоохранители задержали Ш.А. в качестве обвиняемого. Следствие ведется по статье 11 прима - 150 прима и статье 11 прима 115, части 2-й, подпункту «а» УК Грузии», - говорится в информации МВД.
ВСУ сообщили о переброске отрядов «кадыровцев» в Херсонскую область
До 1300 бойцов военизированных формирований, связанных с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, прибыли в Херсонскую область Украины для усиления российской группировки войск.
Об этом говорится в сводке Генштаба Украины утром 10 сентября. В командовании ВСУ отмечают, что российские войска сейчас продолжают концентрировать усилия на полном захвате Донецкой области и удержании ранее занятых территорий на востоке и юге Украины.
Появляется все больше свидетельств успешного наступления украинской армии в Херсонской области, которая в последнее время стала центром крупных боев и которая была оккупирована российскими силами вскоре после начала их крупномасштабного вторжения в конце февраля.
Отряды «кадыровцев», сформированные в Чечне, фактически выполняют функции региональной армии. В адрес их бойцов не раз звучали обвинения в серьезных нарушениях прав человека.
Украина на протяжении нескольких недель заявляет о крупном контрнаступлении на юге, вокруг Херсона. Министр обороны США Ллойд Остин во время визита в Прагу 9 сентября заявил, что сейчас видны успехи украинцев в Херсоне. Глава Пентагона также отметил продвижения ВСУ на северо-востоке Украины, вблизи Харькова.
Президент Украины Владимир Зеленский в ночном телеобращении 9 сентября также отметил успехи национальной армии, отметив, что в ходе начавшегося на этой неделе наступления ВСУ в Харьковской области там было освобождено и взято под контроль более 30 населенных пунктов. Чуть ранее Зеленский заявил, что с 1 сентября удалось освободить более тысячи квадратных километров территории страны.
Британская военная разведка сообщила 10 сентября, что подразделения ВСУ, участвующие в операциях по возвращению оккупированных территорий на востоке, сейчас приближаются к Купянску. Эксперты отмечают, что этот район является ключевым узлом для путей снабжения российских войск вдоль линии фронта в Донбассе.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу на вопрос журналистов о ходе боевых действий в Украине, в частности, в районе Балаклеи под Харьковом, сказал, что за комментариями следует обращаться в Минобороны.
- Днем ранее жители Балаклеи, украинские военные и российские военные корреспонденты сообщали о переходе этого города под контроль Украины. Минобороны России в своих сводках не сообщает о наступлении ВСУ. Представители оккупационной администрации Харьковской области 9 сентября утверждали, что Балаклея, наряду с Шевченко, остается под контролем российских сил.
Глава СГБ Грузии: Российских туристов раньше было больше, но диверсий не было
Глава Службы Госбезопасности Грузии Григол Лилуашвили считает, что увеличение числа российских туристов не угрожает безопасности страны.
«Сохраняйте спокойствие, не паникуйте. Если кто-то хочет прислать агентов, то для этого нужно не 900 тысяч визитеров, а 500-200-100 человек. Никто не может заслать в страну 1000 или 2000 агентов», - так Лилуашвили ответил на вопросы журналистов об увеличении потока приезжающих в Грузию россиян, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Российские туристы приезжали в Грузию в 2018 и в 2019 годах. В 2019 году в отчетный период их было ровно в два раза больше, при этом ни диверсий, ни террористических актов не было. Наши службы совместно с МВД и другими структурами стараются максимально отфильтровать нежелательных посетителей. У вас не будет возможности увидеть в публичном пространстве граждан других стран, задержанных на границе или выдворенных, которые были замечены во вредительских действиях или по этому поводу имелись обоснованные подозрения. Так что сохраняйте спокойствие», - сказал Лилуашвили.
Он также отметил, что число криминальных нарушений со стороны приезжих равно нулю.
Король Великобритании Карл III выступил с первым обращением к нации
Король Великобритании Карл III выступил с первым обращением к нации. Речь короля была записана несколькими часами раньше в Голубой гостиной Букингемского дворца. Она практически полностью посвящена его матери, королеве Елизавете II.
Король заявил, что вся жизнь Елизаветы II была наполнена служением британским подданным. Храбрость и верность долгу сочетались в ней с человеческой теплотой, чувством юмора и умением всегда видеть лучшее в людях.
Карл III отметил, что его мать взошла на трон, когда Британия еще ощущала на себе последствия Второй мировой войны и жила старыми представлениями о мире. В ходе ее правления британское общество менялось, соединив в себе людей множества национальностей и вероисповеданий. Менялись и принципы управления государством. Однако, подчеркнул король, принципы и ценности британской монархии, англиканской церкви, те традиции и свободы, что лежат в основе парламентского правления, должны и будут оставаться незыблемыми.
Карл III обратился ко всем британским гражданам и пообещал, что в течение всей своей жизни будет служить им «с верностью, уважением и любовью», поддерживая при этом основы конституционного порядка.
«Моя жизнь и жизнь моей семьи, конечно, изменится», – сказал король. Он признал, что больше не сможет в таком объеме, как раньше, заниматься благотворительностью, но выразил уверенность, что начатые им проекты будут переданы в хорошие руки. Он поблагодарил свою жену Камиллу, с которой состоит в браке уже 17 лет, и пообещал, что она будет с достоинством нести обязанности королевы-консорта.
Он упомянул, что титулы принца и принцессы Уэльских теперь будут носить его старший сын, следующий наследник престола принц Уильям, и его супруга Кэтрин. Младшему сыну, принцу Гарри, и его жене Меган он пожелал «счастливой жизни за океаном».
В заключение Карл III сказал, что на следующей неделе состоятся похороны Елизаветы II. От своего имени, от имени королевской семьи и британского народа он может сказать матери главное слово – «спасибо». «Да хранят ангелы твой покой», – завершил свою речь король.
- Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс вечером в пятницу прибыла в Букингемский дворец, чтобы встретиться с королем и выразить ему свои соболезнования по поводу кончины Елизаветы II. Королева официально назначила Трасс на должность премьер-министра 6 сентября, за два дня до своей смерти.
- 10 сентября Карл III будет официально провозглашен королем Великобритании и встретится с британским кабинетом министров.
- Королю Карлу III 73 года. До восшествия на престол он носил титул принца Уэльского. На британском троне он сменил свою мать, королеву Елизавету II, скончавшуюся 8 сентября в возрасте 96 лет. Елизавета была главой Великобритании 70 лет и стала самым долгоправящим монархом в истории Великобритании и Англии.
Недалеко от границы с Украиной напали на сотрудников Росгвардии
Поздно вечером 9 сентября неизвестные напали на сотрудников Росгвардии в Суджанском районе Курской области, примерно в 9 километрах от границы с Украиной. Один человек ранен. Подозреваемых ищут, объявлен план «Перехват». Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах. Информацию подтвердила администрация Курской области.
По сведениям телеграм-канала Baza, Росгвардия получила информацию о двух вооруженных мужчинах, замеченных недалеко от города Суджи. Baza называет их «украинскими диверсантами». В ходе поисков их обнаружили в лесу, завязался бой. Один росгвардеец был ранен. Нападавшие скрылись.
По информации телеграм-канала Mash, столкновение «возможных украинских диверсантов» с сотрудниками Росгвардии произошло на блокпосту у объездной дороги. Росгвардейцы попытались остановить подозрительную «Газель» – из нее открыли огонь.
Ранее в Курской области продлили действие «желтого» уровня террористической опасности до 22 сентября. Губернатор региона Роман Старовойт попросил жителей сообщать о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах.
В Уфе произошел крупный пожар в торгово-развлекательном центре
В Уфе в пятницу вечером загорелся торгово-развлекательный центр «Меркурий». Он расположен в Орджоникидзевском районе, в северной части города. По предварительным данным, никто не пострадал.
Пламя локализовали на площади в 4,5 тысячи квадратных метров (общая площадь торгового центра – почти 76 тысяч квадратных метров). Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. В тушении задействовали около 80 сотрудников экстренных служб и 28 единиц техники.
Изначально сообщалось, что открытое горение было на втором этаже торгового центра, позже в МЧС сообщили, что возгорание началось на третьем этаже, после чего огонь перекинулся на кровлю. Телеграм-канал Mash передал, что пламя распространялось очень быстро и перекинулось на парковку. Люди массово выбегали на улицу, продавцы спасали товар прямо из огня.
Из горящего «Меркурия» эвакуировали контактный зоопарк. Он находился в секции, не охваченной огнем. В региональном МЧС уточнили, что были спасены 56 животных, в том числе еноты, обезьяны, лисы и совы, – ни одно животное не пострадало.
МЧС России сообщило, что во время последней проверки в феврале 2022 года в торговом центре были выявлены 56 нарушений пожарной безопасности. Работник, ответственный за пожарную безопасность, привлечен к административной ответственности.
Как отмечает РБК, согласно официальному сайту торгового центра, он работает с 9 утра до 8 часов вечера. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 21:36 по уфимскому времени (в 19:36 по московскому).
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.