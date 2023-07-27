Украинские военные взяли под контроль Старомайорское в Донецкой области

Украинские военные сообщили об освобождении села Старомайорское на западе Донецкой области. За село в последние недели велись тяжелые бои.

Видео, в котором военные говорят о контроле над Старомайорским, опубликовал президент Украины Владимир Зеленский.

Потерю Старомайорского еще утром в четверг признал один из командиров так называемой «ДНР» Александр Ходаковский. Официально Генштаб Украины пока не сообщал о контроле над селом. Независимо проверить утверждения сторон в условиях активных боевых действий затруднительно.

Ранее в четверг The New York Times со ссылкой на источники сообщило о начале основного этапа наступления украинских сил на юге страны и вводе в бой резервов. О том же сообщают и российские провоенные блогеры. Впрочем, в этих сообщениях речь идет об ударе на другом участке фронта - южнее от города Орехов, в направлении на Токмак. Там, судя по публикуемым видео, введено в бой большое количество бронетехники. По неподтвержденным сообщениям, украинским военным удалось продвинуться на юг восточнее села Работино.

Старомайорское расположено в нескольких десятках километров восточнее, на границе Запорожской и Донецкой областей. С начала июня украинские военные выбили российских военнослужащих из нескольких населенных пунктов на этом направлении. В случае развития успеха в Старомайорском и дальнейшего продвижения на юг украинские военные могут достичь главной линии российских укреплений по направлению на Бердянск и Мариуполь. Она расположена южнее села Старомлыновка.

Источники в Пентагоне утверждают, что цель наступления в регионе – отрезать сухопутный коридор, который соединяет занятые Россией региона на юге Украины с аннексированным Крымом.

Наступательные действия в Запорожской и Донецкой областях Украина начала в первых числах июня. Украинские военные заявляют, что наступление идет по плану, хотя и с отставанием от графика. Главную линию обороны российских войск пока преодолеть не удалось, что позволило президенту России Владимиру Путину несколько раз заявить, что оно не достигло успеха. Официально цели наступления (кроме стратегической цели всей кампании - освобождения всей международно признанной территории Украины) не называются.