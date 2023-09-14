Украинские войска освободили село Андреевка под Бахмутом – Анна Маляр

Украинские военные в ходе наступления под Бахмутом в Донецкой области освободили село Андреевка к югу от города. Об этом сообщила в четверг замминистра обороны Украины Анна Маляр.

«Основные бои продолжаются в районах Андреевки, Курдюмовки, Клещеевки. И у нас там хорошие новости. Андреевка наша. Закрепляемся на занятых позициях», – написала Маляр в телеграме.

В 3-й отдельной штурмовой бригаде заявили, что сообщение заместителя министра обороны является ложным и преждевременным.

«Сейчас продолжаются серьезные и тяжелые бои в районах Клещеевки и Андреевки. Подобные заявления являются вредными, несут угрозу для жизни личного состава и вредят выполнению боевых задач», – сказано в сообщении.

Украинские военные ведут наступление на Бахмутском направлении с конца весны, оно началось вскоре после того, как сам город после длительного штурма с участием отрядов ЧВК «Вагнер» перешёл под российский контроль.

Ряд российских провоенных телеграм-каналов уже накануне сообщил о том, что российские военные покинули как Андреевку, так и соседнюю Клещеевку. Они, впрочем, утверждали, что оба разрушенных населённых пункта в так называемой серой зоне, то есть их не контролирует никто.

Возможное взятие Андреевки и Клещеевки, расположенных к югу от Бахмута, может осложнить снабжение города, но о его окружении пока говорить не приходится.