Украинский военный с «Азовстали» передан родственникам мертвым

Попавший в плен к российским военным украинский военнослужащий Дан Звоник, до этого находившийся на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, передан родственникам мертвым, сообщают «Важные истории».

Мать военного рассказала, что сначала получила фотографию мертвого сына, а позже, 1 мая, ей было передано тело. По ее словам, на затылке погибшего было крупное отверстие - вероятно, пулевое.

Видео с плененными украинскими военными 20 апреля опубликовала пресс-служба «народной милиции» так называемой Донецкой народной республики. Голос за кадром обещал военнослужащим «сохранение жизни и соблюдение международных законов об обращении с пленными». Позже в российских военно-патриотических пабликах появилась информация о том, что Звоника «ликвидировали», поскольку он якобы является приверженцем неонацистских идей.

Кроме Дана Звоника в плен попали еще четверо солдат армии Украины. Их судьба на данный момент неизвестна. «Важные истории» связались с женой одного из военных, она рассказала, что муж позвонил ей 19 апреля и сообщил, что его якобы повезут в больницу в Новоазовске. Больше он на связь не выходил, а в больницу, со слов жены, его не привозили.

Осада Мариуполя российской армией и боевиками так называемых «ДНР» и «ЛНР» продолжается почти два месяца. Территория комбината «Азовсталь» остается последним местом в городе, подконтрольным украинским военным. Российские власти призывали их сдаться в плен, обещая взамен оставить в живых, однако военнослужащие отказались.

21-го апреля Владимир Путин приказал не штурмовать «Азовсталь», а только заблокировать. Тем не менее, по комбинату наносятся ракетные удары, а во вторник украинские военные сообщили о начале штурма территории. Кроме солдат, на «Азовстали» находятся сотни мирных жителей, многие из них ранены и не могут получить необходимую медицинскую помощь.