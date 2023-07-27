Шестикратная чемпионка мира по фехтованию Ольга Харлан дисквалифицирована с чемпионата мира в Милане. Украинская саблистка отказалась после поединка пожать руку россиянке Анне Смирновой. Это трактовали как нарушение правил.

32-летняя Харлан на старте турнира обыграла 23-летнюю Смирнову, выступающую под нейтральным флагом (15:7). Смирнова подошла к украинке с протянутой рукой, но та не ответила на приветствие, выставив вместо этого саблю вперёд. Смирнова подала протест против Харлана из-за непроявления уважения и более 50 минут находилась на дорожке после матча, — рассказывает Tribuna.com.

Протест был отклонён. Но позже стало известно, что Харлан получила дисквалификацию. Смирнова, однако, не прошла дальше, вместо этого по сетке турнира продвинулась следующая соперница Харлан, болгарка Иоанна Илиева.

В промежуток времени между отклонением протеста россиянки и решением о дисквалификации Харлан вышло заявление от Национальной федерации фехтования Украины, в котором говорится, что спортсменам федерации запрещено выражать солидарность соперникам из России и Беларуси.

Согласно регламенту соревнований, отказ спортсменов приветствовать соперников, судей или зрителей до или после поединка наказывается отстранением от турнира и дисквалификацией на 60 дней.