Уксус вместо «Джермука»: житель Владикавказа умер от ожога пищевода

65-летний житель Владикавказа умер в больнице, куда он был доставлен с ожогом пищевода после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды «Джермук». Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«К сожалению, мужчина, получивший накануне ожог пищевода жидкостью, которая находилась в бутылке из-под минеральной воды, скончался в больнице. Приношу искренние соболезнования родным и близким! Сил вам справиться с постигшим вас горем! Правоохранительные органы и Роспотребнадзор продолжают выяснение всех обстоятельств произошедшего, проводятся необходимые следственные действия», – написал Меняйло в своем телеграм-канале.

В России приостановили продажу партии минеральной воды «Джермук». Это следует из распоряжения Роспотребнадзора, передает РБК. Информацию подтвердил замгендиректора Центра развития перспективных технологий (оператор государственной системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов.

«Всего в розничной продаже находится 2 млн 480 тыс. 56 бутылок из этой партии в 84 регионах страны», — сказал он.

Распоряжение касается воды, ввезенной ООО «Минеральная вода «Джермук», в период с 28 декабря 2023 года по 12 февраля 2024 года.

Следователи в рамках проверки изъяли минеральную воду из дома пострадавшего жителя Владикавказа. Роспотребнадзор проводит анализ воды в лабораториях Северной Осетии и Москвы.

Воду производит армянская Jermuk Group. В компании ситуацию пока не комментировали. На сайте Jermuk Group указано, что продукция завода поставляется в США, Россию, Украину, Грузию, Беларусь, Казахстан, страны Евросоюза, Израиль и другие страны.