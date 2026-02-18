Умер борец за гражданские права в США Джесси Джексон

Соратник Мартина Лютера Кинга, один из лидеров движения за гражданские права в США Джесси Джексон умер в возрасте 84 лет.

Джексон родился 8 октября 1941 года в Гринвилле, штат Южная Каролина. Со времён студенчества он выступал против расовой сегрегации и продвигал идею равенства.

В 1971 году Джексон основал правозащитную организацию PUSH — (People United to Save Humanity, «Люди, объединившиеся для спасения человечества»). PUSH боролась за программы, стимулирующие владельцев бизнеса нанимать темнокожих сотрудников.

В 1984 и 1988 годах Джексон баллотировался на пост президента США от Демократической партии и одержал победу на нескольких праймериз. Ключевой темой его кампаний было углубление равенства для расовых меньшинств, рабочего класса и женщин.

В первый раз, когда кандидатом от демократов был выдвинут экс-вице-президент Уолтер Мондейл, Джексон занял третье место на праймериз, а во второй раз — второе, уступив бывшему губернатору Массачусетса Майклу Дукакису.

В 1990-х годах Джексон занимал должность специального посланника США в Африке. В качестве «теневого сенатора» от Вашингтона, как отмечает CNBC, он лоббировал предоставление статуса штата округу Колумбия, где находится американская столица Вашингтон.

В 1980-1990-х годах Джексон добился освобождения десятков заложников и заключённых из-за рубежа. Он активно защищал права избирателей и представителей движения ЛГБТ.

Джексон также помогал освобождать американцев, взятых в заложники, попавших в плен или арестованных в разных странах мира. В частности, в 1984 году Джексон вернул в США 16 американцев из заключения на Кубе, а в 1999 после встречи с президентом Югославии ему удалось добиться освобождения трёх американских солдат, захваченных сербскими военными.

В последние годы жизни Джексон почти не появлялся на политической арене и не играл заметной роли в движении за гражданские права, но продолжал отстаивать свои убеждения, обращает внимание CNBC.