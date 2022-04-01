Умер бывший журналист Радио Свобода Андрей Бабицкий

В ночь на 1 апреля в Донецке умер журналист Андрей Бабицкий. Об этом сообщает издание "Донбасс Сегодня" и знакомая Бабицкого, московская публицистка Дарья Митина. Бабицкому было 57 лет.

В 1987 году он начал работать редактором диссидентского журнала "Гласность", который издавал в Москве бывший политзаключенный Сергей Григорьянц. С 1989 года сотрудничал с Радио Свобода, вёл репортажи из осаждённого Белого дома - как в 1991, так и в 1993 годах. Работал в Чечне во время первой и второй чеченских войн, один из немногих корреспондентов, работавших в осаждённом Грозном осенью 1999 года. Его репортажи вызывали резкую критику российских официальных лиц.

В январе 2000 года Бабицкий был задержан российскими военными и помещён в СИЗО "Чернокозово" на севере Чечни. Власти обвинили его в нарушении "правил поведения журналистов в зоне контртеррористической операции", что вызвало протесты журналистского сообщества и правозащитников. Впоследствии, по утверждению российских властей, Бабицкий был обменян на трёх российских военных. Позднее его вывезли в Махачкалу, там выдали фальшивый паспорт и тут же арестовали. В октябре 2000 года он был амнистирован. Сам Бабицкий утверждал, что так называемый обмен был инсценировкой российских спецслужб, а его судьбу решал лично Владимир Путин.

Бабицкий впоследствии работал в Праге - в Русской службе Радио Свобода и в редакции "Эхо Кавказа". В 2014 году был автором репортажей из контролируемых сепаратистами регионов Украины. Осенью того же года он покинул радиостанцию, о сотрудничестве с которой впоследствии отзывался резко критически. С 2015 года жил в Донецке, сотрудничал с российскими СМИ и прессой так называемой "ДНР", выступал экспертом комиссий Государственной думы по вопросам "идеологического противодействия Западу", высказывался в поддержку Владимира Путина и его "украинской" стратегии. В последние месяцы жизни Бабицкий практически не комментировал события, никак не высказывался о начавшемся 24 февраля российском широкомасштабном вторжении в Украину.