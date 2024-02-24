В Москве умер глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев. Ему было 80 лет. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Издание утверждает, что Лебедев умер в больнице. По информации «Коммерсанта», причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Обязанности председателя Верховного суда России будет временно исполнять 1-й заместитель председателя суда Петр Серков.

Вячеслав Лебедев работал судьей с 1970 года. В 1977 году он возглавил Железнодорожный районный народный суд Москвы. С 1986 по 1989 год был председателем Московского городского суда. В июле 1989 года возглавил Верховный суд РСФСР, а с 1991 года был председателем Верховного суда России.

При Лебедеве Верховный суд признал экстремистским и запретил несуществующее «международное движение ЛГБТ», а также постановил ликвидировать правозащитную организацию «Международный Мемориал».