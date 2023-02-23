Умер комбат «Азова». Он провёл четыре месяца в российском плену

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури прокомментировал запрет на въезд в страну россиян. С отказом сталкиваются многие оппозиционеры, общественники и журналисты из России.

В этом контексте Гомелаури рассказал о гражданах Грузии, которые сталкиваются с подобными проблемами в других странах, упрекнув при этом грузинскую оппозицию. Напомним, что лидер движения «Дроа» Элене Хоштария в тбилисском аэропорту выразила протест из-за решения властей не пустить в страну писателя Филиппа Дзядко.

«Наши граждане сидят голодные в аэропорту. Государство иногда даже отправляет деньги, чтобы они вернулись обратно. Я не слышал, чтобы из оппозиции кто-то интересовался этим или обращался к послу», – отметил глава МВД Грузии, выступая 21 февраля в парламенте.

Он сказал, что 20 февраля в Грузию не впустили не только Филиппа Дзядко, но и еще восемь граждан России.

Говоря о том, что «оппозиционеры нервничают, когда россияне два дня ждут в аэропорту», он привел пример российской активистки, блогера из Кабардино-Балкарии Инсы Ландер. Она две недели находилась в нейтральной зоне на российско-грузинской границе.

«На пункте «Казбеги» около десяти дней сидела женщина. Все звонили – послы, НПО. Якобы, эту женщину преследуют спецслужбы, ФСБ. (Говорили), запустите, в противном случае её задержат. Когда послы приходили ко мне, не буду называть их имена и фамилии, я говорил – она дважды пересекла границу, ей поставили печати в паспорте, она заехала в Россию и выехала. Если её ищут, преследуют, хотят задержать, почему никто не забрал её? Все молчали, извинялись, мол, нам так сказали. Распространяют неправильную информацию. Эту женщину потом отправили в другую страну», – сказал Гомелаури.

Отметим, что Инса рассказывала, что она сбежала из-под домашнего ареста, но смогла официально пересечь КПП «Верхний Ларс» в России. Однако в тот же день, когда она вылетела в Литву через Грузию, стало известно, что её объявили в розыск в России. СМИ писали, что она внесена в российский список террористов и экстремистов.

Грузия отказывала ей во въезде, несмотря на то, что Литва была готовы выдать россиянке визу. МВД Грузии со ссылкой на СМИ тогда указало, что россиянка «обвиняется в совершении такого тяжкого международного преступления, как сотрудничество с террористической организацией».

Ландер связывала преследование со своей деятельностью, она занималась расследованием возможных злоупотреблений местного благотворительного фонда, возглавляемого высокопоставленным чиновником из Кабардино-Балкарии, и тех, кто вводил людей в заблуждение, вымогая донаты.