Умер бывший капитан и главный тренер сборной Аргентины Диего Марадона, утверждает аргентинское издание Clarin. Прославленному футболисту было 60 лет.

В начале ноября Марадона был госпитализирован с кровоизлиянием в мозг. Футболист перенес операцию из-за субдуральной гематомы, а 11 ноября его выписали. Ранее сегодня сообщалось, что аргентинец перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Марадона в качестве футболиста защищал цвета аргентинских и испанских футбольных клубов, в частности "Барселоны" и "Севильи", а самый успешный отрезок карьеры провел в "Наполи". В сборной Аргентины футболист провел 91 матч, забил 34 мяча и выиграл золото Чемпионата мира 1986 года и серебро Чемпионата мира 1990-го. Во время Чемпионата мира 1994 года он сдал положительный допинг-тест на запрещенные препараты и был дисквалифицирован на 15 месяцев.

После выступлений в качестве футболиста Марадона несколько раз начинал тренерскую карьеру. С 2008 по 2010 год он возглавлял сборную Аргентины, с 2019 года работал с клубом "Химнасия" из Ла-Платы.

Последний раз Диего Марадону видели на публике 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины его команды "Химнасия и Эсгрима" с "Патронато", который был посвящен 60-летию Марадоны. Перед матчем футболисту вручили памятную доску. Диего не остался наблюдать за игрой, сославшись на плохое самочувствие. Позже сообщалось, что он был доставлен в клинику Ипенса в Ла-Плате, примерно в часе езды от Буэнос-Айреса.