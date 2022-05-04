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Умер первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич
Умер первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич. Об этом сообщила Белорусская служба Радио Свобода. 87-летний политик в конце апреля был госпитализирован в реанимацию после перенесённой коронавирусной инфекции.
Шушкевич - по специальности учёный-физик - в 1991 году был избран председателем Верховного совета Белорусской ССР (в день его избрания её переименовали в Республику Беларусь).
В отсутствие в Беларуси поста президента эта должность была высшей в республике. В декабре 1991 года именно он от имени Беларуси подписал с лидерами России и Украины Беловежские соглашения о роспуске СССР и создании Содружества независимых государств.
На президентских выборах 1994 года потерпел поражение. Был в оппозиции режиму Александра Лукашенко, однако активно в политической жизни в последние годы не участвовал.
Шушкевич неоднократно был гостем эфиров Радио Свобода.
Другие новости дня
Белорусская армия начала внезапную проверку сил реагирования
Белорусская армия начала внезапную проверку сил реагирования, сообщило министерство обороны страны. Воинским частям и подразделениям предстоит прийти в боевую готовность, совершить марш и выполнить там учебно-боевые задачи. В ходе проверки запланировано перемещение значительного количества военной техники, говорится в официальном сообщении.
Белорусское военное ведомство утверждает, что действия военных "не несут никакой угрозы ни для европейского сообщества в целом, ни для соседних стран в частности". Однако манёвры проходят на фоне войны в соседней Украине. В ходе российского вторжения одна из группировок войск РФ вела наступление с белорусской территории. Украинская сторона также неоднократно заявляла о налётах российской авиации, базирующейся на белорусских аэродромах, и о нанесении оттуда ракетных ударов по целям в северной части Украины.
После 24 февраля белорусские войска несколько раз приводились в состояние повышенной боеготовности. Неоднократно появлялись сообщения о том, что они могут присоединиться к наступлению российской армии. Тем не менее, до сих пор белорусские военные непосредственного участия в войне против Украины не принимали.
В Тбилиси трагически погиб сын известного телеведущего
Сын грузинского телеведущего, актера Николоза Цулукидзе, трагически погиб в Тбилиси – двухлетний ребенок выпал из окна с десятого этажа.
Николоз Цулукидзе – президент Союза театральных критиков Грузии, ведет шоу на телеканале «Имеди».
Общественные деятели, политики, актеры и музыкальные исполнители выражают соболезнования Николозу Цулукидзе и его семье.
Глубокую скорбь в связи с трагедией в семье Цулукидзе выразило министерство культуры Грузии, пишет агентство «Новости-Грузия».
Байден посетил завод, где производят «Джавелины»
Президент США Джо Байден во вторник посетил оборонный завод концерна Lockheed Martin в Трое, штат Алабама. На этом предприятии производятся в частности противотанковые ракеты "Джавелин" (Javelin), которые Соединённые Штаты активно поставляют Украине для защиты от российского вторжения.
Как сообщает "Голос Америки", президент США выступил перед рабочими, рассказал о помощи в сфере безопасности, которую его администрация оказывает Украине, и поблагодарил работников предприятия за прямое участие в оказании этой помощи.
Глава Белого дома подчеркнул ту особую, по его словам, роль, которую играют в борьбе Украины с российским вторжением американцы, в том числе работники завода в Алабаме. Завод, на котором трудятся примерно 600 человек, за последние 20 лет выпустил более 50 тысяч ракет Javelin.
"Одна из главных причин, по которым они (украинцы) в состоянии продолжать борьбу и превращать эту войну в стратегическое поражение России, это то, что их спину прикрывают Соединенные Штаты вместе с их союзниками и партнерами" - сказал Байден. "Это сделали вы" - повторил он, обращаясь к рабочим. "Вы изменили жизнь этих людей". По словам Байдена, благодаря в том числе американской помощи российская армия в Украине во многом "остаётся в дураках", не достигая поставленных целей.
Байден в своём выступлении призвал Конгресс одобрить беспрецедентный пакет помощи Украине объёмом в 33 млрд долларов, предложенный президентом. Он также высказался о войне в Украине как об одном из важнейшим моментов в современной истории - таком, который случается "1 раз за 6-8 поколений".
"Сейчас мы переживаем переломный момент истории... В мире идет битва между автократией и демократией. Китайский лидер Си Цзиньпин выразил это без обиняков, сказав: в XXI веке демократию невозможно поддерживать, потому что все слишком быстро меняется. Но дело обстоит совсем не так" - сказал президент США. По мнению Байдена, украинский народ защищает себя сам, избавляя мир от риска того, "что американские солдаты начнут сражаться с российскими солдатами и начнется третья мировая война".
По Львову нанесен массированный ракетный удар, в части города нет света
Во вторник по нескольким городам Украины, в числе которых Львов, Винница, Николаев, Киев, Одесса и Днепр, российские войска нанесли ракетные удары. Обстрелу подверглись также Закарпатская и Кировоградская области. Количество пострадавших пока не уточняется, но власти заявляют, что погибшие и раненые есть.
Наиболее массированный удар пришёлся по Львову и его окрестностям. По словам мэра города Андрея Садового, тяжёлые повреждения получили две электростанции, из-за чего в части Львова нет света и наблюдаются проблемы с водоснабжением. Без света остались также несколько населённых пунктов Закарпатья.
Глава Закарпатской областной администрации Виктор Микита сообщил о прилёте ракеты в горном районе. За все время военных действий о ракетных ударах по Закарпатской области не сообщалось; это первый такой случай.
Руководитель украинских железных дорог Александр Камышин рассказал о шести ракетных ударах по железнодорожным станциям в центре и на западе страны. По его словам, остановлены как минимум 14 поездов. Предварительно среди персонала компании и пассажиров пострадавших нет, но инфраструктуре нанесены тяжелые повреждения.
Также были обстреляны город Долинская Кировоградской области и Винницкая область – там ракеты не достигли цели, их сбила противовоздушная оборона.
По данным украинских властей, с начала войны Россия нанесла около тысячи ракетных ударов по территории Украины.
В Чечне из-за больших потерь кадыровцев в Украине запретили крупные свадьбы
В Чечне из-за больших потерь в Украине среди военнослужащих из республики неофициально запретили масштабные свадебные празднования. Об этом Кавказ.Реалии сообщили два источника в регионе, отметив, что официальных указаний по этому поводу нет, решения принимаются со ссылкой на то, что «так думает падишах» (имеется в виду глава Чечни Рамзан Кадыров – прим.).
Наши собеседники также утверждают, что вчера похороны очередного погибшего на войне с Украиной прошли в селе Аллерой в Курчалоевском районе, перед этим двух убитых похоронили в селе Бачи-Юрт того же района Чечни. Все они были из числа так называемых кадыровцев, то есть официально проходили службу в составе чеченских подразделений российской армии.
Кавказ.Реалии попытался уточнить информацию о неофициальном запрете многолюдных свадебных мероприятий в банкетных залах, которые специализируются на их проведении. В Грозном из пяти залов, куда звонил корреспондент, четыре не ответили, один готов принять до 50 гостей – это крайне мало по местным меркам.
В нескольких залах Гудермеса и Аргуна не дали ясного ответа на вопрос о возможности проведения свадьбы, сказав, что им «надо уточнить» некую информацию. В другом банкетном зале, вмещающем до 450 человек, отказали, не объяснив причину.
Власти Чечни информацию о негласном запрете не комментируют.
- По информации источника Кавказ.Реалии, на войне в Украине были убиты до 60 уроженцев Чечни. Редакции известны имена 16 погибших. 1 марта глава республики Рамзан Кадыров признал гибель двоих – это Абдулбек Тарамов и Тимирлан Исаев. 7 апреля агентство «Чечня Сегодня» опубликовало заметку, из которой следует о гибели еще семерых военных из региона, это старший лейтенант Рахим Каимов, сержант Шахруди Автаев, ефрейтор Беслан Баталов, ефрейтор Нурды Висирханов, рядовой Асланбек Дудаев, рядовой Хезир Чупалаев и старший сержант полиции Адам Болчиханов.
- В Киеве ранее оценили потери группировки войск с Северного Кавказа в первые дни вторжения в пять тысяч человек убитыми и ранеными. По данным украинской стороны, кадыровцы несли большие потери в результате ударов артиллерии и авиации, были случаи, когда за раз уничтожалось по 30-40 единиц военной техники. Проверить заявления сторон конфликта в условиях продолжающихся боевых действий невозможно.
Украинский военный с «Азовстали» передан родственникам мертвым
Попавший в плен к российским военным украинский военнослужащий Дан Звоник, до этого находившийся на территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, передан родственникам мертвым, сообщают «Важные истории».
Мать военного рассказала, что сначала получила фотографию мертвого сына, а позже, 1 мая, ей было передано тело. По ее словам, на затылке погибшего было крупное отверстие - вероятно, пулевое.
Видео с плененными украинскими военными 20 апреля опубликовала пресс-служба «народной милиции» так называемой Донецкой народной республики. Голос за кадром обещал военнослужащим «сохранение жизни и соблюдение международных законов об обращении с пленными». Позже в российских военно-патриотических пабликах появилась информация о том, что Звоника «ликвидировали», поскольку он якобы является приверженцем неонацистских идей.
Кроме Дана Звоника в плен попали еще четверо солдат армии Украины. Их судьба на данный момент неизвестна. «Важные истории» связались с женой одного из военных, она рассказала, что муж позвонил ей 19 апреля и сообщил, что его якобы повезут в больницу в Новоазовске. Больше он на связь не выходил, а в больницу, со слов жены, его не привозили.
Осада Мариуполя российской армией и боевиками так называемых «ДНР» и «ЛНР» продолжается почти два месяца. Территория комбината «Азовсталь» остается последним местом в городе, подконтрольным украинским военным. Российские власти призывали их сдаться в плен, обещая взамен оставить в живых, однако военнослужащие отказались.
21-го апреля Владимир Путин приказал не штурмовать «Азовсталь», а только заблокировать. Тем не менее, по комбинату наносятся ракетные удары, а во вторник украинские военные сообщили о начале штурма территории. Кроме солдат, на «Азовстали» находятся сотни мирных жителей, многие из них ранены и не могут получить необходимую медицинскую помощь.
Верховная Рада одобрила запрет деятельности пророссийских партий
Верховная Рада Украины во вторник одобрила законопроект о запрете деятельности партий, признанных пророссийскими. Законопроект поддержали 330 депутатов Верховной Рады, в том числе некоторые члены бывшей фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь», которая считалась пророссийской. Об этом сообщает народный депутат Ярослав Железняк.
Глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк объяснила, что закон предусматривает запрет партий, если их программные цели или действия направлены на оправдание или отрицание вооруженной агрессии России против Украины. В том числе речь может идти об отрицании того, что российские военные оккупируют украинские территории, или об определении российских военных и поддерживаемых ими сил как «ополченцев» или «вежливых людей». Перечня партий, которые могут попасть под запрет, в законе нет, их определит суд.
В конце марта Совет национальной безопасности и обороны Украины приостановил деятельность ряда партий на время военного положения, обосновав свое решение их пророссийской позицией. После этого 25 членов распущенной фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» создали в Верховной Раде депутатскую группу «Платформа за жизнь и мир».
Папа Римский: Кирилл 20 минут с картой в руках оправдывал войну
Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл во время недавнего разговора по видеосвязи с Папой Римским Франциском в течение 20 минут «с картой в руках» приводил аргументы, оправдывающие войну России против Украины. Об этом сказал глава Католической церкви в интервью итальянской газете Coriera della Sera.
В интервью понтифик рассказал о своих попытках добиться прекращения огня в Украине, которые пока не привели к результату. В первый же день российского вторжения Франциск говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, а вместо звонка Владимиру Путину лично посетил российского посла, чтобы передать ему просьбу прекратить боевые действия. Затем он передал для Путина сообщение о том, что готов приехать в Москву. По словам Франциска, такая поездка была бы более важной, чем посещение им Киева.
При этом Папа Римский скептически относится к идее того, что патриарх Кирилл мог бы помочь ему убедить Путина прекратить огонь. В этом контексте Франциск упомянул об эпизоде с картой. Ответом на слова Кирилла, как говорит Папа, были такие его слова: «Брат, мы не государственные чиновники, мы не можем использовать язык политики, только язык Иисуса. Для этого мы должны искать пути мира». По мнению Папы Римского, патриарх «не может превратиться в путинского алтарника».
При этом Папа упомянул о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого считают наиболее близким к Путину из лидеров европейских стран, говорил ему, что Россия планирует завершить боевые действия к 9 мая. На чем основан такой прогноз, кроме символического значения годовщины победы над Германией, в тексте не сказано. «Я настроен пессимистично, но мы должны сделать все возможное, чтобы остановить войну», - подытоживает Франциск.
Патриарх Кирилл прямыми словами не поддержал российское вторжение в Украину, однако с начала войны сделал ряд заявлений, солидаризирующихся с политикой российских властей. В частности, он сказал, что в Донбассе идет «метафизическая» борьба, смысл которой, помимо прочего, в том, что жители Донецка не хотят проводить гей-парады.
Во вторник 3 мая после литургии в Москве Кирилл, в частности, заявил: «Мы ни с кем не хотим воевать, Россия никогда ни на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала, она только защищала свои рубежи».
Эта цитата широко разошлась в социальных сетях, и многие комментаторы указывают на спорность утверждения, что Россия никогда ни на кого не нападала, и приводят примеры обратного - от агрессий средневековой Руси до нынешнего нападения на Украину.
Сослуживец моряка с крейсера «Москва» рассказал о его гибели
Российский военнослужащий Глеб Лемещенко, сослуживец российского моряка Леонида Савина, который находился на затопленном крейсере «Москва» и считается пропавшим без вести, сообщил о гибели своего товарища. На пост Лемещенко в социальной сети «ВКонтакте» обратили внимание родственники Савина.
«13 апреля 2022 года - гибель гвардейского ракетного крейсера «Москва» и мой второй день рождения. В эту дату погиб мой друг, Леонид Савин», - написал на своей странице «ВКонтакте» Лемещенко. Брат Савина связался с автором поста и попытался выяснить подробности случившегося, на что Лемещенко ответил отказом, поскольку «является военнослужащим» и «страна сказала молчать».
С военнослужащим также попытался связаться отец еще одного числящегося пропавшим без вести матроса, Егора Шкребеца, служившего на «Москве» срочником. Лемещенко также ответил отказом, после чего заблокировал аккаунт родственника.
- Вечером 13 апреля власти Украины заявили, что по флагманскому российскому крейсеру «Москва», который находился в Черном море к югу от Одессы, был нанесен ракетный удар. В Минобороны РФ сообщили о детонации боеприпаса и пожаре на борту судна, а затем о его затоплении во время буксировки в порт. При этом, как утверждали в ведомстве, экипаж, штатная численность которого свыше 500 человек, был эвакуирован.
- Позже появились несколько свидетельств от родных находившихся на крейсере моряков о том, что в действительности погибли десятки моряков. 22 апреля российские власти все же признали гибель одного моряка, а еще 27 человек объявили пропавшими без вести. Официально о том, что стало причиной пожара, так и не было объявлено.
В Запорожье прибыли автобусы с людьми, эвакуированными с «Азовстали»
В украинский город Запорожье во вторник прибыли автобусы с людьми, эвакуированными в последние дни из Мариуполя. Среди них те, кто укрывался в подвалах осажденного российскими войсками завода «Азовсталь». Операция по их эвакуации стала возможной только 30 апреля и 1 мая при участии ООН и Красного креста.
Вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что в Запорожье на пяти автобусах прибыли 156 эвакуированных.
Представитель ООН во вторник заявила, что с территории «Азовсталь» в последние дни был эвакуирован 101 мирный житель. Среди них, по его словам, женщины, мужчины, дети и пожилые люди. По данным ООН, с завода эвакуированы еще не все находившиеся там мирные жители. Украинские власти говорят о нескольких сотнях людей, все еще остающихся в подземельях. По сообщениям украинских военных, в результате российских обстрелов в ночь на вторник на «Азовстали» погибли 2 женщины.
Ранее сепаратисты так называемой «ДНР» говорили о 80 эвакуированных с «Азовстали», из которых в Запорожье выехали 69 человек, а 11 остались не контролируемых российскими войсками территориях. Неясно, входят ли эти 80 человек в число 101, о которых говорил представитель ООН.
Во вторник бои на территории «Азовстали» - последнем участке территории Мариуполя, не взятом под контроль российскими военными - разгорелись с новой силой. Украинские военные заявляют о «штурме» завода, по которому наносятся воздушные и артиллерийские удары.
В самом городе остаются десятки тысяч мирных жителей. Дома многих из них либо сильно повреждены, либо полностью разрушены. За время осады и штурма города погибли, по предварительным данным, тысячи жителей Мариуполя.
Минфин РФ разрешит компаниям под угрозой санкций засекретить данные
Министерство финансов России предложило частично скрывать информацию о юридических лицах, которые уже попали или могут попасть под санкции. По предложению Минфина в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) останется их название и ИНН, а сведения о владельцах, активах и бухгалтерской отчётности можно будет скрыть.
По оценкам Минфина, компаний, которым угрожают западные санкции, в России более 10 тысяч, их список тоже будет секретным. Включать компании в него будут по заявлению самих юрлиц или по решению правительства. Об этом пишет Русская служба Би-би-си со ссылкой на проект постановления правительства.
Юристы отмечают, что сокрытие данных о собственниках и активах - это действенная антисанкционная мера, но также она увеличивает простор для коррупции и усложняет ведение бизнеса. Как отмечает в разговоре с Би-би-си адвокат Сергей Усоскин, из-за закрытия сведений в ЕГРЮЛ чиновникам будет проще регистрировать своё имущество на третьих лиц, а бизнесу станет сложнее проверять своих контрагентов.
Сейчас доступ к ЕГРЮЛ и другим сервисам ФНС может получить любой пользователь интернета, законно и бесплатно. Если ЕГРЮЛ будет частично засекречен, сведения из него будут продавать и покупать на чёрном рынке - предполагают собеседники Би-би-си, указывая на то, что подобные базы данных и сейчас доступны для скачивания.
В Южной Осетии печатают бюллетени для второго тура президентских выборов
Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики Южная Осетия приступила к изготовлению избирательных бюллетеней для проведения повторных президентских выборов, назначенных на 8 мая.
По словам секретаря ЦИК Кристины Авлоховой, будет напечатано 40 тысяч бюллетеней.
«Избирательные бюллетени, изготовленные для повторного голосования – 28 апреля, были признаны недействительными, и вчера 2 мая, были уничтожены», – сказала Авлохова.
Она напомнила, что ранее суд признал решение ЦИК о назначении даты повторного голосования на 28 апреля незаконным.
«В бюллетенях указывается дата голосования, по этой причине они признаны недействительными и уничтожены», – уточнила Авлохова.
Секретарь ЦИК добавила, что за процессом печатания бюллетеней наблюдают члены комиссии, сотрудники МВД, представители двух зарегистрированных кандидатов.
В первом туре лидер оппозиционной партии «Ныхас» Алан Гаглоев набрал 10 707 голосов (38,55%), а действующий президент Анатолий Бибилов – 9706 голосов (34.95%).
Суд в Киеве заочно приговорил бывшего кандидата в президенты Украины за сепаратизм
Шевченковский райсуд Киева заочно приговорил депутата Верховной рады трёх созывов и бывшего кандидата на пост президента Украины Олега Царёва к 12 годам заключения. Он признан виновным в публичных призывах к изменению границ территории и государственной границы Украины и к насильственному изменению конституционного строя, сообщает издание "Судебный репортёр".
Речь идёт о высказываниях бывшего депутата в эфирах российских телеканалов в 2014 году. Царёв критиковал события Майдана и называл новую власть нелегитимной, настаивал на необходимости предоставления русскому языку статуса государственного, а также пропагандировал идею децентрализации власти, вплоть до создания Федеративной республики Новороссия, напоминает издание. Позднее Киев обвинял его в участии в деятельности пророссийских сепаратистов.
В феврале газета Financial Times писала, что Царёв может быть кандидатом на пост главы пророссийского правительства, которое Москва хочет установить после вторжения в Украину. Он это отрицал.
В марте он призывал главу военной администрации и мэра Кривого Рога сдать город российской армии, напоминает "Украинская правда", кроме того, он приезжал в районы Киевской области, которые контролировались российской армией.
За это он объявлен подозреваемым в уголовном деле о коллаборационизме. Ему грозит пожизненное лишение свободы.
Российский МИД заявил о поддержке правительством Израиля «неонацистского режима в Киеве»
МИД России заявил, что правительство Израиля держит курс на "поддержку неонацистского режима в Киеве". Заявление министра иностранных дел Израиля Яира Лапида о том, что евреи не убивали сами себя во время Холокоста, названо "антиисторическим". Сообщение выложено в официальном твиттере российского ведомства.
В сообщении российского МИД перечисляются два случая сотрудничества евреев с нацистами во Вторую мировую. Из этого делается вывод, что президент Украины Владимир Зеленский может быть президентом неонацистской страны. Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство фактически обвинило в неонацизме президента Латвии Эгилса Левитса, также имеющего еврейские корни.
В понедельник политики, чиновники и общественные деятели в Израиле выступили против высказываний министра иностранных дел России Сергея Лаврова, предположившего, что фюрер нацистской Германии Адольф Гитлер мог иметь еврейские корни (эта гипотеза научными данными не подтверждается). Российский чиновник также заявил, что многие ярые антисемиты могут быть евреями. В Израиле эти слова встретили с негодованием и назвали примером антисемитизма и расизма.
Россия использует заявления о борьбе с неонацизмом в Украине в качестве пропагандистского приёма в войне со страной. Президент Владимир Зеленский родом из украинско-еврейской семьи и не раз подчёркивал свои корни, в том числе и говоря о своём неприятии нацизма.
Суд признал виновными обвиняемых в терроризме жителей Панкисского ущелья
Тбилисский городской суд признал виновными обвиняемых в терроризме пятерых жителей Панкисского ущелья, задержанных в августе прошлого года в селах Дуиси и Корети.
Юсуф Цатиашвили осужден по статье 328 УК Грузии (пособничество к членству в иностранную террористическую организацию и содействие террористической деятельности) и приговорен к 12 годам лишения свободы. Магомеда Мачаликашвили, Гамзата Багакашвили, Рамаза Кавтарашвили и Рамаза Маргошвили признали виновными по статье 327 УК Грузии (членство в террористической организации) и приговорили к 10 годам лишения свободы каждого.
По сообщению прокуратуры, расследование Контртеррористического центра СГБ подтвердило, что гражданин Грузии, связанный с иностранной террористической организацией «Исламское государство» (Юсуф Цатиашвили – ред.), способствовал вступлению в ту же организацию еще четверых граждан Грузии.
Отметим, что жителю села Дуиси Юсуфу Цатиашвили на момент задержания было 38 лет, троим обвиняемым – по 18, одному – 19 лет.
«Новые члены ИГИЛ планировали отправиться в Сирию и воевать в рядах «Исламского государства», что было своевременно предотвращено совместными действиями прокуратуры Грузии и Контртеррористического центра», – сказано в сообщении прокуратуры.
Евросоюз планирует заменить российский газ африканским
Европейский союз рассматривает возможность активизировать сотрудничество со странами Африки в области поставок газа для того, чтобы уменьшить импорт российского топлива. Страны ЕС намерены в 2022 году сократить зависимость от Москвы в энергетической сфере почти на две трети. Документ расширяющий внешнее энергетическое взаимодействие может быть принят Еврокомиссией уже в конце мая. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа ЕС.
В документе говорится, что такие страны Африки, как Нигерия, Сенегал и Ангола, "обладают в значительной степени нереализованным потенциалом в сфере сжиженного газа".
Евросоюз намерен увеличить импорт сжиженного газа на 50 миллиардов кубометров в год, а поставки трубопроводного газа не из России на 10 миллиардов кубометров. В проекте документа говорится, что для этого потребуется установить отношения с традиционными поставщиками на новых условиях и расширить торговлю с новыми поставщиками топлива.
План Евросоюза также предполагает поставку дополнительных 15 миллиардов кубометров сжиженного газа из США в 2022 году и около 50 миллиардов кубометров ежегодно до 2030 года. Кроме того, ЕС намерен увеличить поставки газа из Азербайджана до 20 миллиардов кубометров в год.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что власти Евросоюза собираются предложить эмбарго на российскую нефть к концу года, а до этого постепенно вводить ограничения на импорт. Новые ограничения в отношении Москвы послы стран ЕС планируют обсудить в ближайшие дни.
- Нефтегазовый сектор приносит России до половины доходов бюджета и более половины экспорта. 70 процентов газа и 60 процентов нефти и нефтепродуктов Россия продаёт как раз в Европу.
- Большинство стран Евросоюза принимают меры по сокращению импорта российских энергоносителей, чтобы ограничить возможности Кремля финансировать войну в Украине. Однозначно отказывается сделать это только Венгрия.
«Репортёры без границ» констатировали отмену свободы прессы в России
После начала войны с Украиной в России фактически отменено право на свободу прессы. Значительное ухудшение ситуации фиксируется и в Украине. Об этом сообщила международная неправительственная организация "Репортёры без границ", представившая 3 мая свой ежегодный рейтинг свободы СМИ.
Россия заняла в ежегодном рейтинге 155 место из 180, это худший показатель в истории страны. В отчёте "Репортёров" напоминается о фактическом введении военной цензуры в России, закрытии независимых изданий и о принятии законов, из-за которых все без исключения журналисты попадают под риск уголовного преследования.
В докладе зафиксировано давление России на правительства стран Центральной Азии, призванное гарантировать, что их СМИ будут освещать войну конфликт более "нейтрально".
Украина опустилась в рейтинге с 97 на 106 место. Эксперты констатировали, что ситуация со свободой слова в стране ухудшилась с начала российского вторжения. Медиа находятся под постоянной угрозой со стороны российских сил, отмечается в документе. На территориях, находящихся под контролем России, украинские СМИ зачастую меняются на кремлёвскую пропаганду. В документе упоминается и о закрытии изданий, которые власти Украины посчитали прокремлёвскими, и о публикациях украинскими изданиями ангажированной информации, что, по мнению авторов исследования, питает публичное недоверие к медиа.
В целом число стран, находящихся в "очень тяжёлом состоянии", стало максимальным с начала публикации исследования. Среди наиболее репрессивных в отношении прессы стран оказалась Мьянма (176 место), где государственный переворот в феврале 2021 года резко отбросил положение журналистов на десять лет назад. Из стран бывшего СССР худшая ситуация отмечается в Туркменистане (177 место), Азербайджане (154), Беларуси (153) и Таджикистане (152).
Зато две страны оказались в десятке с лучшей ситуацикй с прессой: это Эстония (4 место) и Литва(9).
В демократических странах поляризация СМИ усиливает и поддерживает внутренние разногласия в обществе, отмечается в документе. Новый всплеск социальной и политической напряженности усиливается за счет социальных сетей и новых СМИ, практикующих журналистику мнений. В этом контексте авторы исследования отдельно упомянули США (46 место), Бельгию (23) и Францию (26).
«Репортеры без границ»: за год состояние журналистики в Грузии ухудшилось
Организация «Репортеры без границ» (RSF) опубликовала Индекс свободы прессы за 2022 год, в котором оценивается состояние журналистики в 180 странах мира.
Согласно исследованию, Грузия остается в списке проблемных стран и находится на 89-й строчке с 59,30 баллами. К слову, в 2021-м страна занимала 60-е место с 71,36 баллами.
«Репортеры без границ» оценивают состояние свободы прессы в мире по пяти показателям: политический, правовой, экономический, социальный контекст и контекст безопасности. Грузия получила самый высокий показатель – 80,79 балла в правовой сфере и самый низкий – 41,34 балла в контексте безопасности.
Грузия входит в категорию проблемных стран, разделяя список с более чем 60 странами Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и США, пишет СОВА.
Politico рассказал о готовящейся отмене федерального права на аборты в США
Верховный суд США отменит решение суда 50-летней давности о безоговорочном праве жителей страны на аборты. Это следует из черновика решения, попавшего в распоряжение журнала Politico. В документе сказано, что вопрос абортов должен решаться народными избранниками: технически это будет означать, что решение будет перенесено на уровень парламентов штатов.
1973 году Верховный суд США принял историческое решение по делу Роу против Уэйда, в котором говорилось, что женщины имеют конституционное право на аборты. Согласно данным Politico, все пять консервативных судей Верховного суда из девяти постановили, что этот вопрос не является защищённым Конституцией.
В октябре неправительственная организация Институт Гутмахера, выступающая за поддержку права на аборты, подсчитала, что в случае, если вопрос об их запретах вернётся на уровень штатов, аборты могут станут нелегальными в 26 штатах США из 50.
Вопрос об отмене абортов является одним из поляризующих в американском обществе, решение суда наверняка вызовет масштабные протесты. На это указывает и утечка проекта решения Верховного суда: Politico отмечает, что она случилась впервые в истории.
Армянская оппозиция возобновила акции протеста
Сегодня с раннего утра сторонники оппозиции возобновили акции протеста в Ереване, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна в связи с политикой его правительства по нагорно-карабахскому урегулированию.
Протестующие перекрыли участок проспекта Баграмяна, ведущий от Американского университета до здания Национального собрания, временно парализовав движение транспорта на данном отрезке.
Сосредоточенные там силы полиции задержали и доставили в полицейские участки некоторые протестующих, пишет Радио Азатутюн.
Полиции удалось вывести митингующих на тротуар и открыть дорогу для движения транспорта по проспекту.
Также с утра сторонники оппозиции перекрыли территорию возле здания Службы национальной безопасности на другом конце центра Еревана. Перекрыт был также ряд улиц в районе проспекта Комитаса на северо-западе армянской столицы.
В центре города демонстранты перекрыли перекресток улиц Пушкина и Сарьяна. Произошли стычки между полицейскими и протестующими, некоторых граждан подвергли приводу в полицейские участки. В итоге улица Сарьяна была открыта для движения транспорта, а протестующие двинулись по улице Пушкина.
По предварительным данным полиции, утром было задержано 70 участников акций протеста.
Оппозиция со вчерашнего дня в Ереване проводит акции неповиновения, перекрывая движение транспорта на центральных улицах столицы.
Более 200 демонстрантов были задержаны на несколько часов накануне. Оппозиция заявила о насилии, применяемом в отношении участников акций гражданского неповиновения. Полицейские власти сообщили о начале служебного расследования, как минимум, по одному эпизоду применения насилия в отношении демонстранта.
Оппозиция утверждает, что нынешнее армянское правительство намерено пойти на уступки Азербайджану в вопросе Нагорного Карабаха. Этим она объясняет необходимость отстранения Пашиняна от власти путем общественного давления.
Представители власти отвергают требование оппозиции об отставке Пашиняна, не считая, что оно пользуются поддержкой у широких слоев населения.
В Берлине прошла встреча президентов Германии и Грузии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили в рамках рабочего визита в Берлин встретилась с президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером. Встреча прошла во дворце Бельвю в Берлине.
Как сообщили в пресс-службе грузинского лидера, Зурабишвили и Штайнмайер обсудили текущие события в Украине, 30-летний опыт двусторонних отношений и ситуацию на Южном Кавказе.
На встрече было указано, что Грузия имеет полную поддержку Германии в процессе евроинтеграции. Зурабишвили отметила, что подход ЕС к странам-кандидатам изменился и стал более политическим.
Говоря о событиях в Украине, Зурабишвили заявила, что народ Грузии един в вопросе поддержки Киева и выражает ему свою солидарность.
Как было отмечено в ходе встречи, символично, что она совпадает с 30-летием восстановления дипломатических отношений между Грузией и Германией. Грузия не забывает о важной роли, которую в тот период сыграла Германия в плане политической, экономической и культурной поддержки Грузии, отметила Зурабишвили.
«Если кого-либо можно называть старым другом - это Германию!» – сказала президент Грузии на встрече с президентом ФРГ.
В завершение встречи президент Грузии пригласила Франка-Вальтера Штайнмайера посетить Грузию, передает «Интерпрессньюс».
Секретарь Совета нацбезопасности Украины заявил о готовности Венгрии к вторжению в страну
Президент России Владимир Путин предупредил Венгрию о готовящейся войне с Украиной, Будапешт считал, что сможет забрать часть украинской территории. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в эфире национального телемарафона, его цитирует ТСН.
Чиновник не раскрыл источник своей информации. Он отвечал на вопрос о возможности вступления в НАТО, членом которого является и Венгрия. "Посмотрим, какие последствия после этой войны будут для этой страны", — сказал Данилов. Будапешт это заявление на момент публикации новости не комментировал.
Отношения Киева и Будапешта значительно охладились после начала войны России с Украиной. Однако и до неё стороны имели значительные разногласия. Будапешт обвинял Киев в притеснениях венгерского этнического меньшинства на западе Украины, украинские власти обвиняют правительство Виктора Орбана в раздаче паспортов в Закарпатье и тесном сотрудничестве с Кремлём.
В начале апреля в Венгрии прошли парламентские выборы, на которых тема войны в Украине оказалась одним из основных дискуссионных вопросов между Орбаном и оппозицией.
Оппозиция обвинила премьер-министра в предательстве национальных интересов из-за сотрудничества с Москвой, тот в ответ заявил, что Будапешт пытаются втянуть в украинскую войну. После убедительной победы на выборах Орбан заявил, что президент Украины Владимир Зеленский был одним из соперников, с которым ему фактически пришлось бороться на выборах.
- Данилов заявил, что считает, что Киев не может подписать мирный договор с Москвой. "С Россией мы можем подписать только её капитуляцию", — сказал он в ходе телемарафона.
25 организаций обратились к генсеку ООН в связи с арестом Кара-Мурзы
Двадцать пять международных правозащитных организаций обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет с призывом осудить арест и заключение под стражу российского оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзы, а также потребовать его немедленного освобождения вместе со всеми другими задержанными и арестованными за протест против войны в Украине.
"Обвинения против Кара-Мурзы ложны и направлены только на то, чтобы заставить замолчать инакомыслие внутри России. Они отражают страх путинского режима перед правдой", – сказано в заявлении правозащитников, среди которых, в частности, представители крупнейших организаций United Nations Watch и Human Rights Foundation.
В конце апреля против Кара-Мурзы было возбуждено уголовное дело о публичном распространении фейков про российскую армию по мотивам политической ненависти. Максимальное наказание по этой статье – 10 лет лишения свободы. В данный момент Кара-Мурза находится в СИЗО.
Отмечалось, что дело возбудили из-за выступления оппозиционера перед членами Палаты представителей штата Аризона США. По версии следствия, Кара-Мурза, "действуя по мотивам политической ненависти", распространил "заведомо ложную информацию" о том, что российские военные бомбят жилые районы, родильные дома, больницы и школы в Украине, чем "причинил существенный вред интересам Российской Федерации".
Ранее Кара-Мурза вместе с другими российскими оппозиционерами и общественными деятелями создал Антивоенный комитет России. Члены комитета, в частности, призвали мировое сообщество объявить "военными преступниками" политическое руководство РФ, отдавшее приказ о начале боевых действий в Украине.
Посол США сообщил о готовности Москвы аннексировать Донбасс
Россия планирует аннексировать так называемые "ДНР" и "ЛНР" и признать независимость Херсонской области после провозглашения там так называемой Херсонской народной республики. Об этом со ссылкой на американскую разведку заявил в понедельник Майкл Карпентер, американский посол в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Москва намерена провести фиктивные референдумы на контролируемых сепаратистами территориях Луганской и Донецкой областей, на которых будет принято решение о присоединении их к России. По словам Карпентера, есть признаки того, что Россия готовит проведение голосование о независимости Херсона.
"Мы считаем, что Кремль может попытаться провести фиктивные референдумы, пытаясь создать видимость демократической и выборной легитимности... Такие фиктивные референдумы, сфальсифицированные результаты не будут признаны законными, как не будут признаны законными любые попытки дополнительной аннексии территории Украины." - подчеркнул Майкл Карпентер.
Подобные шаги могут быть предприняты в середине мая. Косвенно на такие планы указывают похищения мэров городов и членов местных советов на территориях оккупированных российскими войсками, а также отключение интернета и сотовой связи, и планы введения российской школьной программы в местных школах.
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