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Умер певец Борис Моисеев. Ему было 68 лет
На 69 году жизни умер певец Борис Моисеев. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на его арт-директора.
Десять лет назад Моисеев перенёс инсульт, после которого у него перестали двигаться левая рука и верхняя губа, была нарушена речь. Микроинсульт в 2015 году усугубил состояние здоровья артиста. В последние годы он не появлялся на публике и вёл уединенный образ жизни.
Борис Моисеев – заслуженный артист России, лауреат российских музыкальных премий "Овация" и "Золотой граммофон".
Он родился 1954 году в Могилёве, рос без отца. Его мать была политической заключённой. Ей Моисеев посвятил песню "Глухонемая любовь".
После окончания школы будущий певец уехал в Минск, где поступил в хореографическое училище. Учился у балерины Нины Млодзинской, затем работал в Харьковском театре оперы и балета.
В 1978 году создал танцевальное трио "Экспрессия", которое пригласила к себе в шоу Алла Пугачёва. По словам Моисеева, певица всегда поддерживала его, даже после того, как он стал тяжело болеть.
Другие новости дня
Сейсмологи зафиксировали взрывы в день повреждения Nord Stream
Сейсмологи в Швеции и Дании 26 сентября зафиксировали не менее двух землетрясений в Балтийском море. В этот же день стало известно о масштабных повреждениях подводных газопроводов из России в Германию - сначала "Северного потока-2", а затем и обеих веток "Северного потока-1".
Как сообщает Reuters со ссылкой на германский сейсмологический центр GFZ, сейсмограф на датском острове Борнхольм зарегистрировал первый толчок в ночь на понедельник, а второй - вечером в тот же день. Их эпицентры находились в море недалеко от Борнхольма. Там же были зафиксированы масштабные утечки газа из газопроводов. Землетрясения произошли на фоне очень низкой сейсмической активности, обычной для этих мест.
Также о двух землетрясениях сообщили и шведские сейсмологи. Они прямо говорят о том, что их причиной были взрывы. "Нет сомнений, что это были взрывы" - цитирует шведский телеканал SVT сейсмолога из университета Уппсалы Бьорна Лунда.
Датские военные во вторник опубликовали видео утечки газа из "Северного потока". Утечкой затронуто более 1 километра морской поверхности в диаметре:
Власти Швеции и Дании предписали судам не приближаться к опасному месту на расстояние ближе 5 км.
По газопроводам в момент утечки не велась перекачка топлива, однако они были заполнены газом. В понедельник стало известно, что во всех трёх ветках газопроводов резко упало давление. Одной из возможных причин случившегося называют диверсию, - сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источник в правительстве Германии.
"Мы не можем представить сценарий, в котором это не было бы целенаправленной атакой", – сказал собеседник издания. Чтобы подтвердить версию, необходимо исследовать морское дно с помощью подводных лодок и водолазов.
По информации Tagesspiegel, сейчас рассматриваются две гипотезы. Согласно первой, газопроводы повредила Украина или связанные с ней силы, чтобы газ из России поступал в Европу только через украинские газопроводы или газопровод "Ямал" по территории Польши. По второй версии, газопроводы были повреждены Россией "под чужим флагом", чтобы обвинить в диверсии Украину, усугубить энергетический кризис и, возможно, ещё больше поднять цену на газ.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен также заявила, что диверсия не исключена. Она отметила, что утечки произошли почти одновременно в трёх разных местах, что практически исключает случайность.
- В ночь на 26 сентября оператор "Северного потока – 2" сообщил, что давление в газопроводе упало с 105 бар до 7. Хотя "Северный поток – 2" так и не был введён в эксплуатацию, его успели заполнить 300 миллионами кубометров газа – Германия отменила запуск из-за признания Москвой так называемых "ДНР" и "ЛНР".
- Вечером того же дня оператор "Северного потока – 1" также зафиксировал падение давления на обеих нитках газопровода. О причинах не сообщалось. Повреждения одновременно трёх ниток системы газопроводов "Северный поток" оператор назвал "беспрецедентным". Утечка произошла за день до запуска Балтийского газопровода, по которому газ из Норвегии будет поступать в Польшу. Таким образом Варшава стремится полностью отказаться от российского сырья.
- Кремль не исключает вариант диверсии. К расследованию произошедшего подключились Дания и Швеция. "Там не маленькая трещина. Это действительно огромная дыра", – заявили в датском энергетическом управлении. Ремонт газопроводов, как утверждается, может занять несколько лет.
- В ответ на вторжение России в Украину введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" было полностью остановлено, хотя ему оставалось пройти только сертификацию. Газопровод "Северный поток – 1" продолжил работать, но в июне 2022 года "Газпром" значительно сократил объём поставок, сославшись на сложности с техобслуживанием, а со 2 сентября прокачка газа была прекращена "из-за технических неполадок".
- Страны Евросоюза обвиняют Россию в использовании газа в качестве инструмента политического давления. Москва эти обвинения отвергает.
Землетрясение произошло на востоке Турции. Толчки ощущались в Грузии
Землетрясение магнитудой 5.3 произошло на востоке Турции, в 64 километрах от границы с Грузией. Об этом сообщили в Национальном центре сейсмического мониторинга Грузии.
Подземные толчки ощущались в нескольких регионах Грузии, в том числе в Аджарии.
Из Турции сведений о пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступало.
Создатель Pink Floyd Роджер Уотерс написал открытое письмо Путину
Один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину.
Уотерс отметил, что знает несколько людей, которые думают, что Путин хочет захватить всю Европу. "Если это так, идите на ***", – обратился Уотерс к Путину, предположив, что тогда "мы все могли бы перестать играть в ядерную курицу, в которой так комфортно ястребам по обе стороны Атлантики".
Ранее он написал два открытых письма Елене Зеленской – жене президента Украины Владимира Зеленского. В одном из них он обвинил в разжигании войны в Украине крайних националистов, а ранее обвинял в этом президента США. После писем Уотерса в польском Кракове отменили его концерты, запланированные на апрель 2023 года, а местные депутаты потребовали объявить Уотерса персона нон грата.
Зеленская напомнила, что это Россия напала на Украину, уничтожает города и убивает людей, и посоветовала Уотерсу "просить мира у президента другой страны".
Лавров и Ардзинба подписали соглашение о двойном гражданстве
В Москве прошла встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой МИД самопровозглашенной республики Абхазия Иналом Ардзинба.
Как пишет агентство «Апсныпресс», на встрече Лавров заявил о безусловной поддержке укрепления государственного суверенитета Абхазии.
Стороны подписали Соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства. Документом предусмотрено внедрение упрощенной процедуры получения гражданства РФ для граждан Абхазии. Ранее Ардзинба заявлял, что процедура получения абхазского гражданства не меняется.
Отметим, что в соглашении речь идет и о военной службе.
«Лица, состоящие в гражданстве обеих Сторон, проходят военную службу в той Стороне, на территории которой они постоянно проживают на момент призыва», – сказано в документе.
- Член высшего совета ветеранской общественной организации «Аруаа» Ахра Бжания считает, что частичная мобилизация, которая проводится в России, не затронет граждан с двойным гражданством, проживающих в Абхазии. Об этом он заявил в интервью «Эху Кавказа».
- О том, что президент РФ Владимир Путин поручил российскому МИДу подписать соглашение с Абхазией о двойном гражданстве, стало известно 9 сентября.
В Германии прошёл обыск на суперъяхте Алишера Усманова
В Германии прошли обыски на 156-метровой яхте "Дильбар", которая принадлежит российскому бизнесмену Алишеру Усманову, сообщает Der Spiegel. Его подозревают в отмывании денег, нарушении закона о внешней торговле и неуплате налогов.
В следственных действиях участвовали около 60 человек – члены специальной комиссии "Украина", среди них – следователи Федерального ведомства уголовной полиции и налоговые следователи из земли Северный Рейн-Вестфалия.
Яхта "Дильбар", купленная Усмановым в 2016 году за 600 млн долларов, сейчас находится в городе Бремен. Она была конфискована властями Гамбурга ещё в марте 2022 года.
Ранее немецкая полиция также провела обыски на нескольких объектах недвижимости Алишера Усманова, в том числе – на его вилле на озере Тегернзее в Баварии. Там были изъяты документы, а также четыре яйца фирмы Фаберже. Точную их стоимость установить сложно из-за редкости, однако в 2007 году Ротшильдовское яйцо, сделанное в начале прошлого века, было продано за 12,5 миллиона евро.
- В мире существует около 50 яиц, созданных Карлом Фаберже для императорской семьи. Значительная часть коллекции находится в музеях.
- 69-летний Усманов — один из богатейших людей России, журнал Forbes оценивает его состояние в 11,5 миллиарда долларов. В феврале, после начала широкомасштабного вторжения России в Украину, он попал в международные санкционные списки, в том числе в Евросоюзе. Его обвинили в близости к Кремлю и поддержке режима. В мае он обжаловал санкции в Европейском суде общей юрисдикции в Люксембурге. Отменить их от блока требовала Венгрия, сообщалось в сентябре.
Участник «Маяковских чтений» стал подозреваемым по уголовной статье. Его пытали при задержании
Участник "Маяковских чтений" Артём Камардин, которого накануне вместе с ещё двумя активистами задержали в Москве, стал подозреваемым по уголовному делу о возбуждении ненависти либо вражды. Об этом сообщает "Новая газета. Европа" со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.
Камардин до сих пор находится в отделе полиции. Ранее сообщалось о том, что полицейские подвергли его пыткам. Врачи зафиксировали у него сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб груди и многочисленные ссадины на лице. При этом Камардина не госпитализировали. По словам адвоката, следователь заявил, что сотрясение мозга не подтвердилось.
Поэт был задержан в понедельник вместе с активистами Александрой Поповой и Александром Менюковым. Сотрудники правоохранительных органов выломали дверь в их квартиру. Активистов увезли в отдел полиции. Позднее Попову отпустили. Она заявила, что полицейские вырывали ей волосы, заклеивали рот и угрожали групповым изнасилованием.
В интернете появилась петиция с требованием наказать сотрудников полиции, применявших пытки, и возбудить уголовное дело в отношении них.
После задержания активистов, в телеграм-канале "112" появилось видео, на котором Камардин, а также ещё два молодых человека – Егор Штовба и Николай Дейнеко – стоя на коленях, просят прощения за свои слова. На лице Камардина видны ссадины.
Предположительно, активистов задержали из-за акции "Маяковские чтения", которая прошла 25 сентября у памятника Владимиру Маяковскому в Москве. Молодые поэты читали свои стихи, в которых выражали несогласие с политикой России и военными действиями в Украине. Именно за эти тексты они извиняются на видеозаписи.
Югоосетинский лидер провел оперативное заседание Совбеза
Оперативное совещание Совета безопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия прошло сегодня в Цхинвали. Об этом сообщает пресс-служба югоосетинского лидера Алана Гаглоева.
«Исходя из сложившейся геополитической и региональной обстановки, президент Южной Осетии Алан Гаглоев поставил задачи силовым структурам и ведомствам республики: обеспечить поддержание уровня боевой готовности своих подразделений, наладить тесное взаимодействие с соответствующими органами Российской Федерации для согласования с российской стороной порядка перемещения граждан Республики Южная Осетия, имеющих гражданство Российской Федерации», – говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее в соцсетях сообщили, что некоторым жителям Южной Осетии ограничили выезд из Российской Федерации «на основании решения Министерства обороны РФ».
Накануне в югоосетинском Минобороны заявили, что объявленная в России «частичная мобилизация» Южной Осетии не коснулась.
«В Южной Осетии не планируются мероприятия мобилизационной направленности и мобилизация в целом», – говорилось в заявлении ведомства.
Между тем источник, близкий к администрации президента РФ, рассказал «Медузе», что в Кремле рассматривают возможность мобилизовать на войну с Украиной граждан Абхазии и Южной Осетии.
Россиянам на «Верхнем Ларсе» уже вручают повестки
Подлежащие призыву граждане РФ из числа желающих выехать из страны уже получают повестки на границе с Грузией. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии.
«На границе с Грузией работает оперативная группа по призыву, в их числе представители военкомата и органы представительной власти. Они на выезде проверяют, военнообязанный ли человек, подлежит ли призыву. Если есть данные о том, что подлежит призыву, то в этом случае ему вручают повестку», – сказал собеседник агентства.
Позже в пресс-службе уточнили, что повестки вручают только жителям Северной Осетии.
О планах развернуть на «Верхнем Ларсе» мобилизационный пункт военкомата сегодня утром сообщили в МВД по Северной Осетии.
В Минобороны РФ сегодня же заявили, что не обращались к госорганам Казахстана, Грузии и других стран для принудительного возвращения находящихся там российских граждан.
«Минобороны России в рамках проведения частичной мобилизации никаких обращений к государственным органам Республики Казахстан, Грузии, других стран по вопросам якобы принудительного возвращения находящихся там российских граждан в Россию не направляло, не разрабатывало и не планирует», – заявили в ведомстве.
- Ранее глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков заявил, что российские пограничники на КПП «Верхний Ларс» стали отказывать в выезде из страны военнообязанным гражданам.
- Издание The Bell со ссылкой на источники в авиационной отрасли сообщило, что пограничная служба ФСБ России получила списки граждан, подлежащих мобилизации и не выпускает попавших туда из страны.
- С 21 сентября на сухопутной грузино-российской границе «Верхний Ларс» – «Казбеги» возникли многокилометровые очереди из желающих выехать в Грузию граждан РФ. В России с 21 сентября объявлена «частичная мобилизация» – власти объявили, что собираются отправить 300 тысяч человек воевать в Украину. После объявления мобилизации десятки тысяч россиян стали покидать страну.
Аслан Бжания: «Подвиг освободителей бессмертен»
Годовщина падения Сухуми в Абхазии отмечается как «День освобождения Сухума от войск Госсовета Грузии».
В сухумском Парке Славы сегодня состоялась церемония возложения цветов к Мемориалу погибшим в грузино-абхазской войне. В ней приняли участие президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, члены парламента и правительства, послы России и Южной Осетии, ветераны войны и родственники погибших.
«27 сентября 1993 года абхазская армия водрузила государственный флаг над столицей нашей родины. Эта дата занимает особое место в наших сердцах. Подвиг освободителей бессмертен. Благодаря вашему мужеству, храбрости и самоотверженности сегодня Абхазия идет по пути развития как независимое государство. Мы преклоняемся перед памятью павших. Их имена навеки вписаны в историю Абхазии», – заявил Аслан Бжания в поздравлении, опубликованном на официальном сайте абхазского лидера.
- Война в Абхазии длилась 13 месяцев и 13 дней. Сухуми пал 27 сентября 1993 года после захвата Дома правительства. Были расстреляны председатель Совета министров Абхазской Автономной Республики Жиули Шартава, мэр Сухуми Гурам Габескирия и 27 сотрудников кабинета министров.
- К 30 сентября абхазская сторона установила контроль почти над всей территорией Абхазии, за исключением Кодорского ущелья. Грузинское население Абхазии – около 300 тысяч человек, было изгнано из своих домов, сотни мирных жителей были убиты. Жертвами военного противостояния в Абхазии стали 14 тысяч человек.
- В 2008 году, после открытого вооруженного конфликта с Грузией, правительство России признало Абхазию в качестве независимого государства. Правительство Грузии, в свою очередь, официально объявило эту территорию оккупированной.
НПО предложили трех кандидатов на должность Народного защитника Грузии
Неправительственные организации представили кандидатуры Анны Абашидзе, Нази Джанезашвили и Георгия Бурджанадзе на должность Народного защитника Грузии.
«Наша группа представляет трех этих человек, как независимых кандидатов, и, конечно же, мы продолжаем работать с политическими образованиями и партиями, чтобы впоследствии они произвели выдвижение этих людей, чтобы все трое могли участвовать в голосовании непосредственно в парламенте», – сообщила сегодня на совместном брифинге НПО глава организации «Сапари» Байя Патарая.
- Анна Абашидзе – глава созданного в 2012 году НПО «Партнерство по правам человека». Миссия этой организации – поддержка развития гендерного равенства и участия женщин в гражданской и политической деятельности.
- Нази Джанезашвили — основательница НПО Georgian Court Watch (GCW), которая занимается проблемами судов. В 2017-2021 годах Джанезашвили была членом Высшего совета юстиции Грузии.
- Георгий Бурджанадзе — первый заместитель Народного защитника. Ранее также работал в фонде «Открытое общество».
Агентство «Новости-Грузия» напоминает, что срок полномочий народного защитника Нино Ломджария истекает 8 декабря 2022 года.
Правящая «Грузинская мечта» разработала новый порядок избрания омбудсмена и объявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру. Некоторые оппозиционные группы в парламенте заявляют, что представят кандидатов, предложенных неправительственными организациями.
Кандидатом в народные защитники выдвинул себя один из лидеров партии «Гирчи», депутат парламента Грузии Яго Хвичия, а также адвокаты Александр Кобаидзе и Марика Аревадзе.
Прозрачный процесс избрания омбудсмена — одна из 12 рекомендаций Еврокомиссии, от выполнения которых зависит предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС.
Tagesspiegel: «Северные потоки» могли быть повреждены целенаправленно
Причиной падения давления в газопроводах "Северный поток – 1" и "Северный поток – 2" могли стать повреждения в результате целенаправленных атак, например, диверсии. Об этом сообщает немецкая газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источник в правительстве Германии.
"Мы не можем представить сценарий, в котором это не было бы целенаправленной атакой", – сказал собеседник издания. Чтобы подтвердить версию, необходимо исследовать морское дно с помощью подводных лодок и водолазов.
По информации Tagesspiegel, сейчас рассматриваются две гипотезы. Согласно первой, газопроводы повредила Украина или связанные с ней силы, чтобы газ из России поступал в Европу только через украинские газопроводы или газопровод "Ямал" по территории Польши.
По второй версии, газопроводы были повреждены Россией "под чужим флагом", чтобы обвинить в диверсии Украину, усугубить энергетический кризис и, возможно, ещё больше поднять цену на газ.
В ночь на 26 сентября оператор "Северного потока – 2" сообщил, что давление в газопроводе упало с 105 бар до 7. Хотя "Северный поток – 2" так и не был введён в эксплуатацию, его успели заполнить 300 миллионами кубометров газа – Германия отменила запуск из-за признания Москвой так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Вечером того же дня оператор "Северного потока – 1" также зафиксировал падение давления на обеих нитках газопровода. О причинах не сообщалось. Повреждения одновременно трёх ниток системы газопроводов "Северный поток" оператор назвал "беспрецедентным". Утечка произошла за день до запуска Балтийского газопровода, по которому газ из Норвегии будет поступать в Польшу. Таким образом Варшава стремится полностью отказаться от российского сырья.
Кремль не исключает вариант диверсии. К расследованию произошедшего подключились Дания и Швеция. Ремонт газопроводов может занять несколько лет.
- В ответ на вторжение России в Украину введение в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" было полностью остановлено, хотя ему оставалось пройти только сертификацию. Газопровод "Северный поток – 1" продолжил работать, но в июне 2022 года "Газпром" значительно сократил объём поставок, сославшись на сложности с техобслуживанием, а со 2 сентября прокачка газа была прекращена "из-за технических неполадок".
- Страны Евросоюза обвиняют Россию в использовании газа в качестве инструмента политического давления. Москва эти обвинения отвергает.
Глава МВД Грузии: в страну ежедневно прибывают 10-11 тысяч россиян
До объявления в России военной мобилизации в Грузию через «Верхний Ларс» ежедневно приезжали около 5-6 тысяч граждан РФ. Сейчас ежедневный приток россиян составляет около 10-11 тысяч человек. Об этом заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.
По его словам, 25 сентября в Грузию прибыли около 11 200 граждан России, 26 сентября – около 10 400.
Гомелаури утверждает, что рост прибывающих из России граждан этой страны не превышает 40-45%.
Вводить ограничения для россиян Грузия не планирует. Гомелаури призвал грузинскую оппозицию определиться с требованиями – нужно ли запретить въезд в Грузию россиянам, или запустить их, чтобы они не отправились на войну в Украину.
Сегодня стало известно, что на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата. Об этом сообщили в МВД по Северной Осетии. В российском ведомстве также подтвердили: принято решение разрешить пеший переход через границу в Грузию. Там пояснили, что приток машин в сторону границы серьезно нарастает.
Ранее глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков заявил, что российские пограничники на КПП «Верхний Ларс» стали отказывать в выезде из страны военнообязанным гражданам.
Издание The Bell со ссылкой на источники в авиационной отрасли сообщило, что пограничная служба ФСБ России получила списки граждан, подлежащих мобилизации и не выпускает попавших туда из страны.
Накануне вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев заявил, что российский пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией за неделю в обоих направлениях пересекли более 37 тысяч единиц автотранспорта и более 115 тысяч человек.
ФСБ России сообщила о выдвижении бронетранспортера к погранпункту «Верхний Ларс» на границе с Грузией на тот случай, если стоящие в очереди люди решат прорвать границу.
- С 21 сентября на сухопутной грузино-российской границе «Верхний Ларс» – «Казбеги» возникли многокилометровые очереди из желающих выехать в Грузию граждан РФ. В России с 21 сентября объявлена «частичная мобилизация» – власти объявили, что собираются отправить 300 тысяч человек воевать в Украину. После объявления мобилизации десятки тысяч россиян стали покидать страну.
Тренер сборной РФ по хоккею с мячом получил повестку в военкомат
Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею с мячом Иван Максимов получил повестку в военкомат. В течение нескольких дней к 49-летнему спортсмену домой в Москве приходили люди, которые пытались узнать, где он находится. На это пожаловалась его жена, бывшая ведущая новостей Первого канала Ольга Кокорекина.
Сообщение телеведущей разместила в телеграме главный редактор канала RT Маргарита Симоньян. Кокорекина пожаловалась ей на нарушения в ходе мобилизации. По словам ведущей, Максимов в армии служил в спортивной роте рядовым, то есть, выступал на соревнованиях. Власти заявляли, что будут призывать только резервистов с военным опытом.
По утверждению Кокорекиной, люди из военкомата испугали её детей, а у матери Максимова случился инсульт. Сам он ситуацию не комментировал. На момент получения почтой повестки он был на соревнованиях в Красноярске.
- Максимов — четырёхкратный чемпион мира по бенди и восьмикратный чемпион России, выступал за "Динамо" и "Енисей". В апреле его назначили главным тренером казанского "Ак Барс — Динамо". Его жена вела новости Первого канала до 2009 года, после работала в потребительских и развлекательных программах на телевидении.
- Во всех регионах России сообщают о значительных нарушениях в ходе мобилизации. Повестки в армию получают люди непризывного возраста, негодные по здоровью, не служившие и не зачислявшиеся в резерв. Кремль заявлял, что власти планируют наладить ситуацию.
На «Верхнем Ларсе» планируют ввести режим чрезвычайной ситуации
Глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло заявил, что планирует ввести режим чрезвычайной ситуации в районе КПП «Верхний Ларс» на российско-грузинской границе.
Как заявил Меняйло в эфире телеканала «Соловьев Live», будут открыты и пункты временного размещения граждан.
«Сейчас оценивается обстановка, и, скорее всего, мной будет принято решение ввести положение о чрезвычайной ситуации [на КПП], развернуть там пункт временного размещения, потому что там есть женщины и дети», – сказал Меняйло.
Сегодня стало известно, что на КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата. Об этом сообщили в МВД по Северной Осетии. В российском ведомстве также подтвердили: принято решение разрешить пеший переход через границу в Грузию. Там пояснили, что приток машин в сторону границы серьезно нарастает.
Позже в соцсетях появилась информация о передвижении колонны российской военной техники в сторону грузинской границы.
Накануне ФСБ России сообщила о выдвижении бронетранспортера к погранпункту «Верхний Ларс» на границе с Грузией на тот случай, если стоящие в очереди люди решат прорвать границу.
- С 21 сентября на сухопутной грузино-российской границе «Верхний Ларс» – «Казбеги» возникли многокилометровые очереди из желающих выехать в Грузию граждан РФ. В России объявлена «частичная мобилизация» – власти заявили, что собираются отправить 300 тысяч человек воевать в Украину. После объявления мобилизации десятки тысяч россиян стали покидать страну.
Управляемый зонд НАСА протаранил 160-метровый астероид в 11 миллионах километрах от Земли
Американский космический аппарат ДАРТ в ночь на вторник по московскому времени протаранил 160-метровый астероид Диморф, находящийся в 11 миллионах километров от Земли. Это было первое испытание планетарной защиты от опасных космических объектов.
Трансляция из Центра управления проектом велась в ютьюбе. ДАРТ (Double Asteroid Redirection Test, "Эксперимент по изменению орбиты двойного астероида") был запущен в ноябре прошлого года с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии.
Аппарат на скорости около 24 тысяч км/ ч столкнулся с Диморфом, который вращается вокруг более крупного астероида Дидим. В результате орбита Диморфа должна измениться. В будущем американское космическое агентство НАСА планирует перенаправлять так космические тела, которые могут столкнуться с Землёй.
Изменение орбиты должны подтвердить наблюдения с телескопов, следивших за столкновением. Кратер от ДАРТ должен сфотографировать итальянский микроспутник Личакьюб, который, по плану, пролетит в 50 километрах от астероида. В 2027 году Диморф и Дидим должна посетить европейская космическая станция Гера.
В НАСА считают, что эксперимент был успешным. Директор агентства Билл Нельсон заявил, что программа закончилась с "беспрецедентным успехом". "НАСА изучает космос и нашу родную планету, но работаем и над защитой нашего дома. Международное сотрудничество превратило научную фантастику в научный факт", — сказал он.
Рогозин может стать полпредом Путина в аннексированных областях Украины
Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин может стать полномочным представителем президента России в Крымском федеральном округе, куда после референдумов о присоединении могут войти территории Украины, которые Кремль планирует аннексировать. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источник в Совете Федерации.
Другой собеседник издания, близкий к Администрации президента, заявил, что решение о назначении Рогозина может быть принято в ближайшие дни. В Кремле собираются создать еще один федеральный округ из-за "непростой ситуации" вокруг голосования. Возглавить новую структуру должен "политический тяжеловес", считаю в Кремле.
В июле, после отставки Рогозина из Роскосмоса, источник газеты "Ведомости" уже предполагал, что чиновник может быть назначен курировать Донбасс. "Медуза" писала, что он будет делать это на должности в Администрации президента. Газета "Московский комсомолец", без указания источников, сообщила, что чиновник может занять руководящий пост на одной из занятых Россией или пророссийскими сепаратистами территорий Украины.
Сообщается, что Рогозин готов получить новую должность, но члены его команды, которые работают в Роскосмосе, не готовятся к переезду.
- В июле 2022 года президент России Владимир Путин уволил Дмитрия Рогозина с поста главы Роскосмоса, который тот занимал с 2018 года. За время его работы госкорпорация потеряла значительную часть рынка коммерческих пусков в космос, перестала быть монополистом в области доставки космонавтов на орбиту и, после начала войны с Украиной, разорвала сотрудничество с Европейским космическим агентством. В то же время в России значительно снизилась аварийность пусков.
- Рогозин является одним из наиболее активных сторонников войны с Украиной. Он заявлял, что готов лично отправить на фронт, но не поехал туда. Он был лидером националистической партии "Родина" и состоял в радикально-правой партии "Великая Россия".
- Референдумы начались на подконтрольных России территориях Украины 23 сентября. Завершатся они 27-го. Голосование проводится на территориях, находящихся под военным управлением, многие жители оказались беженцами, в регионах продолжаются боевые действия. Киев и страны Запада отмечают, что результаты будет невозможно признать.
Начальник охраны президента Уругвая арестован за продажу паспортов россиянам
Уругвайская полиция арестовала в понедельник главу президентской охраны Уругвая по обвинению в организации незаконной выдачи паспортов страны сотням российских граждан, сообщает информационное агентство Reuters.
Согласно заявлению прокурора Габриэллы Фосатти, она расследует действия главы президентской охраны Алехандро Астеcиано, который подозревается в участии в преступной группе, создававшей фальшивые свидетельства о рождении, из которых следовало, что родители их обладателей - граждане Уругвая. С помощью этих подложных документов россияне получали уругвайские паспорта и другие уругвайские удостоверения личности.
Астесиано, как утверждается, с помощью своих контактов в государственных структурах способствовал обработке фальшивых свидетельств о рождении. О том, кто воспользовался его услугами, как долго действовала эта группа не сообщается. По словам прокурора, речь идет о десятках и сотнях людей, получивших уругвайские паспорта.
С комментарием по этому делу выступил президент Уругвая Лакалье Поу, который заявил, что он "крайне удивлен" обвинениями в адрес человека, которого он знает много лет и которому полностью доверяет. Он дал гарантии невмешательства в работу следствия.
По данным местной прессы, глава президентской охраны в прошлом был объектом расследований, связанных с мошенничеством, коррупцией и воровством.
РФ развернет на «Верхнем Ларсе» мобилизационный пункт военкомата
На КПП «Верхний Ларс» на границе с Грузией в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД по Северной Осетии.
По информации ведомства, на КПП прошло совещание с участием министра внутренних дел Северной Осетии, начальника Госавтоинспекции, руководителей пограничного управления ФСБ РФ по региону и Северо-Осетинской таможни.
В ведомстве также подтвердили: принято решение разрешить пеший переход через границу в Грузию. Там пояснили, что приток машин в сторону границы серьезно нарастает.
Ранее глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков заявил, что российские пограничники на КПП «Верхний Ларс» стали отказывать в выезде из страны военнообязанным гражданам.
Издание The Bell со ссылкой на источники в авиационной отрасли сообщило, что пограничная служба ФСБ России получила списки граждан, подлежащих мобилизации и не выпускает попавших туда из страны.
Накануне вице-премьер Северной Осетии Ирбек Томаев заявил, что российский пункт пропуска «Верхний Ларс» на границе с Грузией за неделю в обоих направлениях пересекли более 37 тысяч единиц автотранспорта и более 115 тысяч человек.
ФСБ России сообщила о выдвижении бронетранспортера к погранпункту «Верхний Ларс» на границе с Грузией на тот случай, если стоящие в очереди люди решат прорвать границу.
- С 21 сентября на сухопутной грузино-российской границе «Верхний Ларс» – «Казбеги» возникли многокилометровые очереди из желающих выехать в Грузию граждан РФ. В России с 21 сентября объявлена «частичная мобилизация» – власти объявили, что собираются отправить 300 тысяч человек воевать в Украину. После объявления мобилизации десятки тысяч россиян стали покидать страну.
29 лет со дня падения Сухуми – в Грузии приспущены государственные флаги
В Грузии вспоминают самую трагическую дату в новейшей истории страны. Сегодня исполнилось 29 лет со дня падения Сухуми.
27 сентября отмечается в Грузии как «День памяти и надежды». В этот день на всех административных зданиях приспущены государственные флаги.
Чтобы почтить память погибших во время военных действий, с утра у Мемориала Героев в Тбилиси собираются члены семей и близкие погибших, участники войны, а также аккредитованные в стране дипломаты и представители правительства Грузии.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили напомнил о главных итогах войны в Абхазии — сотни тысяч человек стали беженцами в собственной стране. Он также выразил сочувствие членам семей и близких погибших соотечественников. Одновременно Гарибашвили указал, что 29 лет назад объединение Грузии стало «важнейшей целью для каждого из нас».
«Она основывается на нашей вере в то, что жизнь в единой, сильной, развитой стране – это лучшая перспектива для нашего народа. Также я верю, и это неоднократно было доказано делом, что путь к этой цели проходит только через мирный процесс, диалог и сотрудничество. Будущее принадлежит единству абхазов и грузин, миру и благополучию», — написал премьер на своей странице в Facebook.
Война в Абхазии длилась 13 месяцев и 13 дней. Сухуми пал 27 сентября 1993 года после захвата Дома правительства. Были расстреляны председатель Совета министров Абхазской Автономной Республики Жиули Шартава, мэр Сухуми Гурам Габескирия и 27 сотрудников кабинета министров.
К 30 сентября абхазская сторона установила контроль почти над всей территорией Абхазии, за исключением Кодорского ущелья. Грузинское население Абхазии – около 300 тысяч человек, было изгнано из своих домов, сотни мирных жителей были убиты. Жертвами военного противостояния в Абхазии стали 14 тысяч человек.
В 2008 году, после открытого вооруженного конфликта с Грузией, правительство России признало Абхазию в качестве независимого государства. Правительство Грузии, в свою очередь, официально объявило эту территорию оккупированной.
Сборная Грузии по футболу продлила беспроигрышную серию до 11 матчей
Сборная Грузии по футболу в гостях одержала победу над командой Гибралтара со счетом 2:1.
Голы за грузинскую команду в матче 6-го тура группового этапа Лиги наций забили Хвича Кварацхелия (с пенальти) и Георгий Цитаишвили. За Гибралтар отличился Луи Аннесли.
По итогам шести матчей Грузия набрала 16 очков и занимает первое место в турнирной таблице группы 4 лиги C. Плей-офф Лиги наций пройдет с 14 по 18 июня 2023 года.
Выиграв у Гибралтара, сборная Грузии продлила беспроигрышную серию до 11 матчей. Грузия не проигрывала с 9 октября 2021 года, выиграв 9 матчей и сыграв вничью дважды:
- Косово 1-2 Грузия
- Грузия 2-0 Швеция
- Грузия 1-0 Узбекистан
- Босния и Герцеговина 0-1 Грузия
- Албания 0-0 Грузия
- Грузия 4-0 Гибралтар
- Болгария 2-5 Грузия
- Северная Македония 0-3 Грузия
- Грузия 0-0 Болгария
- Грузия 2-0 Северная Македония
- Гибралтар 1-2 Грузия
Таким образом, главный тренер грузинской сборной Вилли Саньоль побил рекорд, установленный экс-тренером сборной Темуром Кецбая (в 2010-2011 годах Грузия не проигрывала 10 матчей).
Газ из российского газопровода «Северный поток - 2» попал в Балтийское море
Датские власти призвали суда держаться подальше от острова Борнхольм после того, как ночью в этом районе произошла утечка газа из российского газопровода «Северный поток-2», сообщает Reuters.
Правительство Германии заявило, что находится в тесном контакте с датскими властями, чтобы выяснить причины аварии. Министерство энергетики Дании от комментариев отказалось.
В ночь на 26 сентября оператор «Северного потока-2» сообщил, что давление в газопроводе упало с 105 бар до 7. Не смотря на то, что «Северный поток-2» так и не был введен в эксплуатацию, его успели заполнить 300 млн кубометров газа – за несколько дней до того, как Германия отменила запуск.
Утечка произошла за день до торжественного запуска Балтийской трубопровода, по которой газ из Норвегии будет поступать в Польшу. Таким образом Варшава стремится полностью отказаться от российского сырья.
- После принятия Евросоюзом санкций против России введение в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» было остановлено, хотя его строительство уже практически завершилось. Газопровод «Северный поток– 1» продолжил работать, но в июне «Газпром» значительно сократил объем поставок, сославшись на сложности с техобслуживанием. В Москве отвергают звучащие на Западе обвинения, что газ ограничивается для политического давления на Европу.
Казахстан изменит правила выдачи видов на жительство
Казахстан внесет изменения в правила выдачи временных и постоянных видов на жительство. Проект поправок опубликован на казахском сайте «Открытые НПА». В нем говорится, что теперь для получения вида на жительство иностранцам будет необходимо предоставить заграничный паспорт своей страны - раньше было достаточно национального внутреннего паспорта. Кроме того, потребуются справка о несудимости, доказательство платежеспособности и некоторые другие документы, которые требовались и раньше.
Условия кратковременного въезда в Казахстан с туристическими целями пока не меняются.
- После объявления президентом России Владимиром Путиным 21 сентября частичной мобилизации резко возросло число желающих покинуть страну. Одним из популярных направлений выезда стал Казахстан, для въезда в который россиянам не нужно не только визы, но и загранпаспорта. Ранее СМИ сообщали о том, что на пограничных пунктах России и Казахстана выстраиваются многокилометровые очереди из желающих избежать мобилизации. На фоне массового притока россиян в Казахстан отмечается дефицит жилья в аренду и повышение цен на доступные варианты.
- Указ президента России о частичной мобилизации вступил в силу 21 сентября. Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, на военную службу планируется призвать 300 тысяч резервистов.
Великобритания ввела новые санкции против россиян за псевдореферендумы
Великобритания в понедельник, 26 сентября, ввела новые санкции за проведение референдумов, противоречащих международному праву и уставу ООН, в самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР», а также в оккупированных Херсонской и Запорожской областях.
Ограничения коснулись еще 92 российских и украинских лиц и фирм, в том числе – «Гознака» и четырех миллиардеров.
«Российский режим организовал эти фиктивные референдумы в отчаянной попытке захватить [украинскую] землю и оправдать свою незаконную войну. Этот процесс отражает [российский] подход в Крыму в 2014 году, сочетающий дезинформацию, запугивание и сфальсифицированные результаты», - заявило правительство Великобритании.
Часть попавших под новые санкции причастна к организации псевдореферендумов, часть поддерживает российское вторжение организационно или финансово, – считают власти Великобритании.
Например, компания «Гознак» печатала документы, в том числе – российские паспорта, которые раздают жителям оккупированных территорий, которые де юре являются гражданам Украины.PR-агентство «ИМА-консалтинг» выполняло госзаказ на рекламу незаконных референдумов на оккупированных территориях и в России.
Кроме того в новом списке – магнаты в сфере недвижимости (совдалельцы компании «Киевская площадь» Год Нисанов и Зарах Илиев, глава Уральской горно-металлургической компании Искандер Махмудов и деятель нефтегазовой отрасли, миллиардер Игорь Макаров).
По мнению британских властей, «Путин продолжает опираться на чету олигархов и избранных представителей элиты, чтобы финансировать свою войну».
Под новые санкции также попали 55 членов правления Сбербанка, Газпромбанка и Совкомбанка, а также чиновники, работающие в «правительствах» оккупированных регионов.
- Так называемые референдумы начались на подконтрольных России территориях Украины 23 сентября. Завершатся они 27-го. Представители сепаратистов и оккупационных властей заявляют о высокой явке. Украина и страны Запада называют голосование фарсом.
Путин предоставил российское гражданство Эдварду Сноудену
Владимир Путин предоставил российское гражданство бывшему сотруднику ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдварду Сноудену, которому в США грозит длительный тюремный срок по обвинению в шпионаже и похищении государственной собственности. Указ президента России опубликован на портале правовой информации.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что гражданство Сноудену предоставлено по его просьбе.
В свою очередь российский адвокат Сноудена Анатолий Кучерена сообщил, что его подзащитный не подлежит объявленной Путиным «частичной мобилизации», поскольку не служил в российской армии. По словам Кучерены, жена Сноудена также собирается подавать заявление на получение гражданства РФ.
В 2013 году бывший сотрудник ЦРУ и АНБ Эдвард Сноуден опубликовал секретные сведения об американской программе электронной слежки. В частности, выяснилось, что спецслужбы США прослушивали телефонные разговоры 35 высокопоставленных лиц различных государств. По данным закрытого доклада Пентагона, Сноуден похитил почти два миллиона секретных файлов.
В том же 2013 году бывший сотрудник ЦРУ покинул США. Сначала он бежал в Гонконг, а затем переехал в Россию, где получил бессрочный вид на жительство.
В 2020 году у Сноудена и его жены родился сын. Он получил российское гражданство.
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