Умер российский политолог Глеб Павловский

Политолог, основатель Фонда эффективной политики Глеб Павловский умер на 72 году жизни. Об этом сообщил его друг, профессор ВШЭ Симон Кордонский. Павловский был известен как ключевой политтехнолог Кремля во время первых сроков президента Владимира Путина. Его фонд разрабатывал первую предвыборную кампанию политика.

Павловский — бывший участник советского диссидентского движения. В 1974 году он дал показания в КГБ на своего знакомого Вячеслава Игрунова по делу о распространении сведений, порочащих советский строй, во время суда отказался от них и их изъяли из обвинения.

Переехал в Москву, был редактором самиздатовского журнала "Поиски". В 1982 году был арестован, дал показания на других диссидентов — по собственным утверждениям, только на тех, что уехали из страны. Был отправлен жить в Коми, вернулся в столицу с началом перестройки. Жить в городе ему было нельзя, он добился отмены запрета, встретившись с руководителем Москвы, будущим президентом Борисом Ельциным, писала "Медуза".

В Москве в начале 1990-х познакомился с американским филантропом Джорджем Соросом. Стал директором программы "Гражданское общество", распространявшей по СССР современную оргтехнику — в том числе компьютеры и факсы. Вместе с бизнесменом Владимирои Яковлевым создал кооператив "Факт", из которого вышел один из крупнейших в 1990-х издательских домов в России — "Коммерсантъ". Был главой первого в России частного информационного агентства. Занялся политическими технологиями.

В 1996 году основанный Павловским Фонд эффективной политики принял участие в кампании по перевыборам президента Бориса Ельцина. Глава государства обладал чудовищным антирейтингом и, по всем опросам, проигрывал выборы основному конкуренту — лидеру КПРФ Геннадию Зюганову.