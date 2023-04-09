Умер Бенджамин Ференц, последний прокурор Нюрнбергского процесса

В США умер последний остававшийся в живых прокурор Нюрнбергского процесса Бенджамин Ференц. Ему было 103 года.

Ференц родился в 1920 году в Венгрии. Когда ему было меньше года, семья переехала в США, чтобы избежать преследования венгерских евреев. Он изучал право в Гарварде. В 1945 году Ференц вошел в состав группы, собиравшей доказательства военных преступлений гитлеровской армии. В частности, он работал в освобожденных американской армией концлагерях.

В 27 лет он стал прокурором на Нюрнбергском процессе - суде над военными преступниками. Ференц выступал обвинителем по делу айнзатцгрупп - подразделений СС, занимавшихся массовым уничтожением людей на оккупированных территориях Восточной Европы и СССР. По делу проходили 22 подсудимых, обвиняемых в убийстве в общей сложности более 1 миллиона человек. Все они были признаны виновными, 13 из них приговорены к смертной казни.

После Нюрнбергского процесса Ференц занимался программами репараций и реституции - возмещения Германией ущерба народам и странам, пострадавшим от нацизма. Он принимал участие в создании Международного уголовного суда в Гааге, его именем названа пешеходная дорожка в этом городе.