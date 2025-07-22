Умер рок-музыкант Оззи Осборн

Сооснователь группы Black Sabbath, рок-музыкант Оззи Осборн умер во вторник утром на 77 году жизни. Это произошло через две недели после его прощального концерта.

«С невыразимой печалью мы вынуждены сообщить, что сегодня утром скончался наш любимый Оззи Осборн, — цитирует заявление его семьи Sky News. — Он был в кругу семьи и окружён любовью». Заявление подписано его женой Шэрон и детьми Келли, Эми, Джеком и Луисом.

Причины смерти в заявлении не раскрываются. Музыкант страдал от болезни Паркинсона и повредил позвоночник, из-за чего утратил возможность ходить.

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